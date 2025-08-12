Chàng trai miền Tây đầu tư cả tỉ đồng, mở 6 tiệm photobooth chỉ trong 1 năm

Ngô Quốc Bảo (21 tuổi), ngụ Vĩnh Long (trước đây là P.An Hội, Bến Tre), là chủ sở hữu chuỗi 6 tiệm photobooth (gian hàng chụp ảnh tự động). Từ một gian chụp ảnh nhỏ xíu trong quán cà phê, Bảo đã mở rộng thêm nhiều cơ sở tại P.An Hội, Vĩnh Long (trước là Bến Tre), P.Mỹ Tho, P.Cái Bè, P.Mỹ Phước Tây, Đồng Tháp (trước là Tiền Giang), P.Sa Đéc, Đồng Tháp (trước là P.An Hòa, Đồng Tháp).

Ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh photobooth đến với Bảo từ quán cà phê của anh bạn mở tại P.An Hội, Vĩnh Long (trước là Bến Tre). Trong giai đoạn kinh doanh quán, Bảo nhận thấy nơi đây thiếu một điểm nhấn để thu hút khách hàng trẻ. Một ngày, Bảo tình cờ thấy một vị khách khoe bức ảnh chụp từ photobooth trên ốp lưng điện thoại. Thấy thú vị, Bảo bắt đầu tìm hiểu về mô hình này.

Bảo là chủ nhân của chuỗi 6 tiệm photobooth ẢNH: NVCC

Bảo chia sẻ do ban đầu chưa có nhiều kiến thức, chàng trai quyết định thử nghiệm một phòng chụp ảnh ngay trong quán cà phê của mình. Bảo tận dụng máy tính cũ và máy ảnh gia đình, kết hợp với các phụ kiện đơn giản như cài tóc, kính mát… để tạo không gian chụp ảnh. "Hệ thống lúc đó còn thô sơ. Khi khách ở bên trong tạo dáng, mình đứng bên ngoài bấm máy. Tuy nhiên, quán được nhiều khách yêu thích vì mình tự tay thiết kế các khung hình độc quyền, lạ mắt… Dần dần, khách đến tiệm rất đông. Mình thấy tiềm năng phát triển từ mô hình này nên quyết định đầu tư chuyên nghiệp hơn", Bảo nói.

Vào tháng 3.2024, Bảo mở tiệm photobooth độc lập đầu tiên, cách nhà 600 m. Tiệm này được trang bị 5 phòng chụp, với thiết bị hiện đại và không gian được chăm chút kỹ lưỡng. Chỉ chưa đầy một tháng sau, Bảo tiếp tục mở tiệm thứ hai tại P.Mỹ Tho, Đồng Tháp (trước là Tiền Giang), cách nhà 14 km, qua cầu Rạch Miễu. "Ở Vĩnh Long (trước là Bến Tre), tiệm của mình là photobooth đầu tiên. Thấy Mỹ Tho gần và chưa có đối thủ, mình quyết định đầu tư. Khu vực này có lượng khách hàng trẻ đông đảo, rất tiềm năng", Bảo chia sẻ.

Tiệm photobooth là địa điểm check in thú vị của giới trẻ địa phương ẢNH: NVCC

Bảo cho biết tổng chi phí đầu tư cho hai tiệm đầu tiên là khoảng 1 tỉ đồng, chưa bao gồm tiền thuê mặt bằng. Để tiết kiệm chi phí, Bảo tự nghiên cứu và lắp ráp máy móc, thay vì mua thiết bị đắt đỏ từ các nhà cung cấp. Nhờ doanh thu từ 2 tiệm đầu, anh tiếp tục mở rộng ra các khu vực lân cận. Bảo sử dụng lợi nhuận để xoay vòng vốn và phát triển thêm các cơ sở mới. Chỉ sau 1 năm, Bảo đã sở hữu 6 tiệm photobooth. "Các tiệm sau ở xa hơn, cách nhà khoảng 50 km, nên mình phải tìm hiểu kỹ thị trường và triển khai từ từ. May mắn là tiệm nào cũng đông khách", Bảo nói.

Mỗi tiệm được vận hành có quản lý, với doanh thu được theo dõi qua máy tính. "Mỗi máy in sử dụng cuộn giấy 700 tờ. Mình tính doanh thu dựa trên số giấy đã dùng. Trung bình, một tiệm đạt 3-4 triệu đồng/ngày trong ngày thường, tùy khu vực. Hiện tại, mình có đội ngũ khoảng 20 nhân viên làm việc tại các tiệm và 6 bạn ở văn phòng, hỗ trợ vận hành và sáng tạo khung ảnh. Hệ thống này không chỉ giúp mình quản lý hiệu quả mà còn đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng đều giữa các chi nhánh", Bảo kể.

Bảo cho biết anh không học đại học hay trường lớp kinh doanh. Sau khi học xong THPT, Bảo lên TP.HCM học thiết kế đồ họa tại một trung tâm rồi trở về quê kinh doanh. Kỹ năng thiết kế đã giúp chàng trai tạo ra nhiều khung ảnh độc đáo, phù hợp với thị hiếu của khách hàng… "Cho tới tiệm thứ 3, mình vẫn tự tay thiết kế khung ảnh. Tuy nhiên, sau đó, mình đã có thêm các thành viên hỗ trợ trong việc thiết kế độc quyền. Mỗi khu vực đặt photobooth đều có những đặc điểm và dấu ấn riêng, chẳng hạn như trường học hay cảnh quan đặc trưng. Tụi mình sẽ sáng tạo dựa trên những yếu tố đó, từ đó tạo ra sự khác biệt và nét độc đáo cho mỗi cửa hàng", Bảo bộc bạch.

Anh chủ nhớ lại những ngày đầu mở tiệm, phải tự tay điều chỉnh ánh sáng, màu sắc để ảnh chụp đẹp, phù hợp với mọi khách hàng. "Có hôm, mình làm từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, in 400-500 tấm ảnh… để đảm bảo hình ảnh đẹp nhất, ánh sáng mịn nhất cho sáng sớm khai trương. Mình tin rằng khi khách hàng thấy chủ tiệm tỉ mỉ và chỉn chu trong từng chi tiết, tiệm sẽ được yêu thích hơn và gây được ấn tượng sâu sắc", Bảo nói.

Theo Bảo, một tiệm photobooth có thể hoàn vốn trong 7-8 tháng nếu kinh doanh tốt, chậm nhất là 1 năm. Tuy nhiên, anh nhận định: "Giờ đây, do nhiều tiệm photobooth mọc lên, cạnh tranh tăng, nên thời gian hoàn vốn có thể kéo dài. Nếu không tạo được sự khác biệt, doanh thu sẽ giảm. Về nguồn vốn, ban đầu gia đình mình hỗ trợ, nhưng để duy trì và phát triển, mình vẫn phải tự lực".

Hiện tại, Bảo đã hồi vốn được 5/6 tiệm photobooth. Anh bạn cho rằng thành công vẫn phụ thuộc vào sự tâm huyết và khả năng sáng tạo để thu hút khách hàng mỗi ngày.