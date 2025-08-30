Hành trình đặc biệt của các cô gái từ miền Nam ra Hà Nội diễu binh

Vinh dự và tự hào

Đồng An Thư (25 tuổi) là chiến sĩ đại diện cho xã Bà Điểm, TP.HCM (trước đây là xã Trung Chánh, H.Hóc Môn). Thư từng là thủ khoa ngành thiết kế thời trang tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Thư chia sẻ hình ảnh đội hình diễu binh trang nghiêm tại TP.HCM trong dịp kỷ niệm ngày đất nước thống nhất 30.4 vừa qua đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, thôi thúc cô đăng ký tham gia khối nữ du kích miền Nam cho đại lễ 2.9.

"Là một công dân Việt Nam, mình luôn khao khát được đứng trong đội ngũ diễu binh, cảm nhận ý nghĩa thiêng liêng của câu nói "đi trong vòng tay nhân dân". Vì thế, mình quyết tâm thi tuyển và nỗ lực hết mình để trở thành một phần của đội hình thực hiện nhiệm vụ A80 tại Hà Nội", Thư nói.

Dù nắng hay mưa, các cô gái vẫn không bỏ cuộc ẢNH: NVCC

Cô gái kể quá trình luyện tập đã bắt đầu từ tháng 5 tại TP.HCM. Sau đó, Thư cùng đồng đội di chuyển ra Hà Nội để tiếp tục tập luyện. Tổng cộng là 4 tháng. Thời tiết khá oi bức của mùa hè miền Bắc là thử thách lớn nhất đối với các cô gái đến từ miền Nam. "Việc làm quen với khí hậu khiến đôi khi tụi mình cảm thấy mệt mỏi. May mắn là đội ngũ thầy cô quản lý chăm sóc tụi mình rất tốt, đứa nào cũng được tiếp nước và nghỉ mát liên tục nên thấy không đuối chút xíu nào", Thư hồ hởi nói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thư là buổi hợp luyện dưới cơn mưa lớn. Dù ướt sũng, cả đội hình vẫn đồng lòng tạo nên một khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa mà cô gái không bao giờ quên.

Thư cho biết may mắn là có thể làm việc từ xa, cân bằng giữa luyện tập và công việc trong thời gian ở Hà Nội. "Công ty luôn tạo điều kiện để mình thoải mái tham gia. Còn gia đình, bạn bè và cả hàng xóm đều rất tự hào khi biết mình được chọn vào đội hình A80. Mọi người thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm và gửi bánh trái để động viên khiến mình vô cùng xúc động", Thư nói.

Qua hành trình đầy ý nghĩa này, An Thư mong muốn đội diễu binh sẽ thể hiện xuất sắc tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. "Mỗi khối diễu binh là biểu tượng của sự chung sức đồng lòng. Mình hy vọng bà con sẽ luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và vào tụi mình là những người trẻ đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ A80 này. Với mình, được tham gia diễu binh không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là cơ hội để lan tỏa tình yêu nước đến mọi người", Thư bộc bạch.

Lê Ngọc Bảo Trân (19 tuổi), là một trong 9 sinh viên của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, được chọn tham gia diễu binh đợt này. Với Trân, đây là cơ hội đặc biệt để thể hiện lòng yêu nước và tri ân những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Trân cho hay quá trình luyện tập của cô và đồng đội diễn ra vô cùng nghiêm túc, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Từ nắng gắt đến mưa dầm, các cô gái phải tập luyện cả ngày, đối mặt với khó khăn về thể chất lẫn nỗi nhớ nhà. "Tụi mình xem nhau như anh chị em một nhà, luôn động viên và hỗ trợ lẫn nhau. Chính sự đoàn kết ấy đã giúp tụi mình vượt qua mọi thử thách. Mình cũng nhớ buổi hợp luyện dưới cơn mưa tầm tã. Dù tưởng chừng mọi người sẽ nản chí nhưng cả đội vẫn đồng lòng hoàn thành xuất sắc, để lại dấu ấn khó phai", Trân nói.

Hành trình đầy tự hào này khiến Tuyết Nhi không bao giờ quên được ẢNH: NVCC

Món quà to lớn mà cả cuộc đời binh nghiệp không quên được

Nguyễn Lê Tuyết Nhi (25 tuổi), là trung úy quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai. Trong đợt diễu binh 2.9, Nhi là khối trưởng khối nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.

Dù đã 3 lần tham gia diễu binh, nhưng lần này vẫn mang đến cho cô những cảm xúc đặc biệt. "Được Quân khu tuyển chọn là niềm vinh dự lớn với mình. Dù không phải lần đầu đặt chân đến Quảng trường Ba Đình, nhưng được khoác quân phục, diễu hành trong vòng tay nhân dân là trải nghiệm đặc biệt nhất. Gia đình rất tự hào, luôn dõi theo và ủng hộ hành trình của mình", Nhi bộc bạch.

Thời gian đầu ra Hà Nội, Nhi và đồng đội gặp không ít khó khăn vì thời tiết nắng nóng, thất thường. "Chị em đa phần từ miền Nam ra nên chưa quen khí hậu, nhiều người bị ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng nhờ sự động viên của thủ trưởng và cán bộ, tụi mình đã vượt qua", Nhi chia sẻ.

Ngoài ra, do thể lực nữ giới khác nam giới trong khi cường độ luyện tập khá cao, Nhi tâm sự nhiều chị em bị chấn thương trong quá trình tập luyện. Tuy nhiên, với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ quân y, sức khỏe luôn được bảo đảm để chị em tiếp tục tham gia rèn luyện.

"May mắn được mọi người biết tới và dành tình cảm quý mến qua 3 lần diễu binh diễu hành, mình cảm thấy vô cùng xúc động. Khi diễu hành ngoài phố, được nghe mọi người cổ vũ gọi tên, đối với mình, đó là món quà tinh thần to lớn nhất mà cả cuộc đời binh nghiệp không bao giờ quên được. Đi trong vòng tay kèm theo sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân cả nước là động lực để các chị em chúng mình vượt qua mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Nhi nói.