Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Hành trình đặc biệt của các cô gái từ miền Nam ra Hà Nội diễu binh

An Vy
An Vy
30/08/2025 06:00 GMT+7

Diễu binh, diễu hành là hoạt động khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu nước và sự xúc động mạnh mẽ trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Và những cô gái từ miền Nam với nhiệt huyết và sức trẻ, đã vượt qua nhiều thử thách để góp mặt trong sự kiện trọng đại này.

Vinh dự và tự hào

Đồng An Thư (25 tuổi) là chiến sĩ đại diện cho xã Bà Điểm, TP.HCM (trước đây là xã Trung Chánh, H.Hóc Môn). Thư từng là thủ khoa ngành thiết kế thời trang tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Thư chia sẻ hình ảnh đội hình diễu binh trang nghiêm tại TP.HCM trong dịp kỷ niệm ngày đất nước thống nhất 30.4 vừa qua đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, thôi thúc cô đăng ký tham gia khối nữ du kích miền Nam cho đại lễ 2.9.

"Là một công dân Việt Nam, mình luôn khao khát được đứng trong đội ngũ diễu binh, cảm nhận ý nghĩa thiêng liêng của câu nói "đi trong vòng tay nhân dân". Vì thế, mình quyết tâm thi tuyển và nỗ lực hết mình để trở thành một phần của đội hình thực hiện nhiệm vụ A80 tại Hà Nội", Thư nói.

Hành trình đặc biệt của các cô gái từ miền Nam ra Hà Nội diễu binh- Ảnh 1.

Dù nắng hay mưa, các cô gái vẫn không bỏ cuộc

ẢNH: NVCC

Cô gái kể quá trình luyện tập đã bắt đầu từ tháng 5 tại TP.HCM. Sau đó, Thư cùng đồng đội di chuyển ra Hà Nội để tiếp tục tập luyện. Tổng cộng là 4 tháng. Thời tiết khá oi bức của mùa hè miền Bắc là thử thách lớn nhất đối với các cô gái đến từ miền Nam. "Việc làm quen với khí hậu khiến đôi khi tụi mình cảm thấy mệt mỏi. May mắn là đội ngũ thầy cô quản lý chăm sóc tụi mình rất tốt, đứa nào cũng được tiếp nước và nghỉ mát liên tục nên thấy không đuối chút xíu nào", Thư hồ hởi nói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thư là buổi hợp luyện dưới cơn mưa lớn. Dù ướt sũng, cả đội hình vẫn đồng lòng tạo nên một khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa mà cô gái không bao giờ quên.

Thư cho biết may mắn là có thể làm việc từ xa, cân bằng giữa luyện tập và công việc trong thời gian ở Hà Nội. "Công ty luôn tạo điều kiện để mình thoải mái tham gia. Còn gia đình, bạn bè và cả hàng xóm đều rất tự hào khi biết mình được chọn vào đội hình A80. Mọi người thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm và gửi bánh trái để động viên khiến mình vô cùng xúc động", Thư nói.

Qua hành trình đầy ý nghĩa này, An Thư mong muốn đội diễu binh sẽ thể hiện xuất sắc tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. "Mỗi khối diễu binh là biểu tượng của sự chung sức đồng lòng. Mình hy vọng bà con sẽ luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và vào tụi mình là những người trẻ đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ A80 này. Với mình, được tham gia diễu binh không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là cơ hội để lan tỏa tình yêu nước đến mọi người", Thư bộc bạch.

Lê Ngọc Bảo Trân (19 tuổi), là một trong 9 sinh viên của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, được chọn tham gia diễu binh đợt này. Với Trân, đây là cơ hội đặc biệt để thể hiện lòng yêu nước và tri ân những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Trân cho hay quá trình luyện tập của cô và đồng đội diễn ra vô cùng nghiêm túc, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Từ nắng gắt đến mưa dầm, các cô gái phải tập luyện cả ngày, đối mặt với khó khăn về thể chất lẫn nỗi nhớ nhà. "Tụi mình xem nhau như anh chị em một nhà, luôn động viên và hỗ trợ lẫn nhau. Chính sự đoàn kết ấy đã giúp tụi mình vượt qua mọi thử thách. Mình cũng nhớ buổi hợp luyện dưới cơn mưa tầm tã. Dù tưởng chừng mọi người sẽ nản chí nhưng cả đội vẫn đồng lòng hoàn thành xuất sắc, để lại dấu ấn khó phai", Trân nói.

Hành trình đặc biệt của các cô gái từ miền Nam ra Hà Nội diễu binh- Ảnh 2.

Hành trình đầy tự hào này khiến Tuyết Nhi không bao giờ quên được

ẢNH: NVCC

Món quà to lớn mà cả cuộc đời binh nghiệp không quên được

Nguyễn Lê Tuyết Nhi (25 tuổi), là trung úy quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai. Trong đợt diễu binh 2.9, Nhi là khối trưởng khối nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.

Dù đã 3 lần tham gia diễu binh, nhưng lần này vẫn mang đến cho cô những cảm xúc đặc biệt. "Được Quân khu tuyển chọn là niềm vinh dự lớn với mình. Dù không phải lần đầu đặt chân đến Quảng trường Ba Đình, nhưng được khoác quân phục, diễu hành trong vòng tay nhân dân là trải nghiệm đặc biệt nhất. Gia đình rất tự hào, luôn dõi theo và ủng hộ hành trình của mình", Nhi bộc bạch.

Thời gian đầu ra Hà Nội, Nhi và đồng đội gặp không ít khó khăn vì thời tiết nắng nóng, thất thường. "Chị em đa phần từ miền Nam ra nên chưa quen khí hậu, nhiều người bị ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng nhờ sự động viên của thủ trưởng và cán bộ, tụi mình đã vượt qua", Nhi chia sẻ.

Ngoài ra, do thể lực nữ giới khác nam giới trong khi cường độ luyện tập khá cao, Nhi tâm sự nhiều chị em bị chấn thương trong quá trình tập luyện. Tuy nhiên, với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ quân y, sức khỏe luôn được bảo đảm để chị em tiếp tục tham gia rèn luyện.

"May mắn được mọi người biết tới và dành tình cảm quý mến qua 3 lần diễu binh diễu hành, mình cảm thấy vô cùng xúc động. Khi diễu hành ngoài phố, được nghe mọi người cổ vũ gọi tên, đối với mình, đó là món quà tinh thần to lớn nhất mà cả cuộc đời binh nghiệp không bao giờ quên được. Đi trong vòng tay kèm theo sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân cả nước là động lực để các chị em chúng mình vượt qua mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Nhi nói. 

Tin liên quan

'Bí kíp' xem diễu binh, diễu hành A80 một cách tốt nhất…

'Bí kíp' xem diễu binh, diễu hành A80 một cách tốt nhất…

Nhiều người từng trải nghiệm xem diễu binh, diễu hành tại lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4) tại TP.HCM đã chia sẻ "bí kíp" riêng khi xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (A80) đang đến gần…

Nữ chiến sĩ sinh ngày 2.9 xúc động khi tham gia diễu binh A80

Thượng úy luyện tập diễu binh: Không thể nào quên chai nước, miếng bánh người dân tặng

Khám phá thêm chủ đề

Miền bắc Quảng trường ba đình Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP. HCM trường ĐH Tôn Đức Thắng TP. HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận