'Bí kíp' xem diễu binh, diễu hành A80 một cách tốt nhất…

Nghiên cứu lộ trình diễu binh, diễu hành, đi sớm giữ chỗ

Từng dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thông nhất (30.4) tại TP.HCM, Phạm Văn Linh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: "Mình tìm hiểu trước cung đường, dò sẵn quán cà phê gần đó để gửi xe và có nhà vệ sinh. Nhờ vậy, khi đến nơi mình có chỗ đẹp mà không bị lúng túng". Linh nói thêm nếu muốn được ngồi hàng đầu và chỗ đẹp, phải đến từ chiều hôm trước. Ngồi từ hàng thứ tư trở đi coi như mất tầm nhìn vì mọi người phía trước sẽ đồng loạt đứng lên, giơ điện thoại quay phim".

Lưu ý không chen lấn, và chuẩn bị những vật dụng cần thiết khi xem diễu binh, diễu hành ẢNH: THÁI PHÚC

Võ Tuấn Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM kể lại trải nghiệm đi cùng bạn bè: "Bọn mình đi 4 người, ai cũng mang ghế gấp, chai nước và đồ ăn nhẹ. Quan trọng nhất là giữ chỗ cho nhau, không chen lấn hay đứng che mất tầm nhìn. Đi đông thì có thể thay phiên nhau giữ chỗ, chụp hình và trò chuyện cho đỡ mệt". Tuấn Anh cho hay việc giữ chỗ cần văn minh: "Đừng trải bạt chiếm chỗ quá rộng. Mình thấy có một vài nhóm bạn trẻ dùng bìa carton, vừa gọn vừa không phiền người khác. Nếu thấy đoàn diễu binh qua, Tuấn Anh thấy các bạn thường gấp ghế lại ngồi xuống đất để không chắn tầm nhìn".

Còn theo Nguyễn Thị Cát Tường (27 tuổi), ngụ đường Thích Quảng Đức, P.Đức Nhuận, TP.HCM (trước là P5, Q.Phú Nhuận) đã từng suýt không xem được diễu binh do chọn nhầm vị trí đứng. "Lúc đó mình đứng ở đoạn ngã tư, tưởng sẽ xem được nhiều đội hình diễu binh đi ngang, tuy nhiên đến gần giờ thì mới phát hiện không có khối nào đi ngang đoạn này. "Mọi người nên tham khảo thật kỹ lộ trình các khối đi ngang, ở vòng xuyến hay dưới gầm cầu thì gần như không thấy gì. Muốn xem rõ, nên chọn đường thẳng, thoáng. Nếu đi xe máy, phải gửi từ xa, còn tiện nhất vẫn là đi xe buýt", Tường nói.

Đi xem diễu binh A80, gửi xe ở đâu?

Rèn thể lực, ăn uống thông minh

Nguyễn Thị Thùy Linh (23 tuổi), đang làm nhân viên văn phòng, ngụ ở 139 Phổ Quang, P.Đức Nhuận, TP.HCM (trước đây là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã từng tham dự lễ diễu binh ở TP.HCM, cho hay ngồi chờ nhiều giờ dưới nắng người xem rất dễ kiệt sức "Nên tập chạy bộ nhẹ nhàng để cơ thể thích nghi với thời tiết. Trong khi chờ, cứ mỗi tiếng lại đứng dậy vận động tại chỗ cho máu huyết lưu thông", Linh nói.

Về ăn uống, Linh cho hay không nên nhịn uống nước "Cứ uống từng ngụm nhỏ, mang theo gói điện giải để bù nước. Đồ ăn nên gọn nhẹ như: bánh mì, xúc xích, xôi, trái cây…", Linh bật mí.

Ngoài ra, Linh cho biết trong balo của mình luôn chuẩn bị những vật dụng cần thiết như mũ, áo mưa mỏng, quạt tay, khăn giấy ướt và sạc dự phòng. Khẩu trang là vật bất ly thân, vừa chống bụi, vừa dễ chịu hơn trong đám đông.

Hãy nhường chỗ cho cựu chiến binh, người lớn tuổi và trẻ em ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Quốc Pháp, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing, từng đi xem diễu binh, cho biết: "Trang phục áo cờ đỏ sao vàng hay phụ kiện cổ vũ đều ý nghĩa, nhưng quan trọng nhất là thái độ. Hãy hát Quốc ca nghiêm trang, cổ vũ vừa đủ, không xả rác và cư xử văn minh. Pháp cho hay một điều nhỏ như nhường chỗ cho cựu chiến binh hay người lớn tuổi cũng làm cho ngày lễ thêm ý nghĩa "Khi gặp các bác cựu chiến binh, hãy ưu tiên và hỗ trợ họ. Đó là cách thể hiện sự trân trọng với thế hệ đi trước", Pháp nói.

Nắm rõ các kỹ năng thoát hiểm

Theo thạc sĩ, Tiêu Minh Sơn, giảng viên bộ môn đào tạo kỹ năng, Trường ĐH Văn Lang, để tận hưởng trọn vẹn giây phút của những đợt diễu binh, hãy tập trung vào khoảnh khắc trực tiếp: quan sát, cổ vũ vừa phải, tôn trọng nghi thức, không trèo rào, không chạm vào đội hình diễu binh. "Giữ 4T: Tôn trọng - Trật tự - Tự chủ - Tương trợ, chính là chìa khóa để vừa an toàn, vừa văn minh, lại vui trọn lễ hội", ông Sơn khuyến nghị.

ẢNH: THÁI PHÚC

Trong trường hợp xảy ra chen lấn, xô đẩy hoặc sự cố bất ngờ ông Sơn khuyên đầu tiên là giữ bình tĩnh. Khi cảm nhận đám đông dồn lại, hãy cất ngay điện thoại, đứng thẳng nhưng thả lỏng vai, hơi chùng gối, mắt quan sát lối thoát. Thực hành nhịp thở 4 - 4 - 6 và tự nhắc mình kiểm soát được hơi thở, bước chân, hướng đi. Giữ tư thế bảo vệ bằng cách bắt chéo hai tay trước ngực tạo khoảng thở, cằm hơi cao để dễ hít.

"Di chuyển theo dòng người, bước ngắn, nhịp ổn định, không dừng đột ngột. Tìm đường chéo về phía rìa, tránh các điểm nghẽn như hàng rào, cột, xe đậu. Nếu bị chen lấn mạnh, xoay thân ngang để giảm áp lực, dùng tay che ngực, bụng, giữ đầu thẳng. Nói ngắn gọn để phối hợp cùng người xung quanh: 'Đi chậm nhé', 'Cùng sang phải'. Có thể nắm tay tạo "dây người" để thoát ra rìa", Ông Sơn nói.

Cư xử văn minh và hạn chế xả rác ẢNH: THÁI PHÚC

Ông Sơn nói thêm nếu vấp ngã, hãy bảo vệ đầu, cuộn người, che gáy, nhanh chóng lê sang bên để ra khoảng trống rồi đứng dậy bằng thế 3 điểm tựa (hai tay, một gối). Tuyệt đối không cúi nhặt đồ rơi khi đám đông đang di chuyển. "Sau khi ra nơi thoáng, tự kiểm tra vết thương, uống nước điện giải. Nếu tim đập nhanh, choáng váng, hãy áp dụng kỹ thuật 'grounding' (phương pháp giúp bạn kết nối lại với hiện tại bằng cách tập trung vào các giác quan, cơ thể và môi trường xung quanh để làm dịu cảm xúc choáng ngợp - PV) để ổn định tinh thần. Nhớ nguyên tắc "3B + 1K": Bình tĩnh - Bảo vệ (ngực & đầu) - Bám rìa để thoát - Không đi ngược dòng. Giữ được 4 điểm này, bạn sẽ hạn chế tối đa hoảng loạn và bảo đảm an toàn cho cả mình lẫn người xung quanh", Ông Sơn khuyến nghị.

Đón xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 tối 27.8.2025



