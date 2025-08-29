Thượng úy luyện tập diễu binh: Không thể nào quên chai nước, miếng bánh người dân tặng

Thượng úy Nguyễn Minh Thiện thuộc Đại đội bảo quản sửa chữa vũ khí kỹ thuật, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn bộ binh 4, Quân khu 9, cho biết vinh dự bước đi diễu binh trong khối Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng ở Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (A50) và Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).

Niềm vinh dự khi được góp mặt trong sự kiện diễu binh

Khi được chọn tham gia A80, sĩ quan này không giấu nổi niềm vui xen lẫn tự hào: "Được góp sức vào hai sự kiện lớn của đất nước, từ A50 đến A80, là niềm vinh dự lớn lao. Đại lễ A80 lần này quy mô hơn, thu hút sự chú ý của cả nước và bạn bè quốc tế, khiến tôi càng thêm tự hào", thượng úy Thiện nói.

Thượng úy Nguyễn Minh Thiện thuộc Đại đội bảo quản sửa chữa vũ khí kỹ thuật, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn bộ binh 4, Quân khu 9 ẢNH: NVCC

Trong suốt quá trình tập luyện cho A80, thượng úy Thiện cho biết hạnh phúc vì được bước đi trong vòng tay nhân dân. "Cảm nhận được tình yêu của người dân dành cho lực lượng vũ trang và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc là điều quý giá nhất với một người lính", thượng úy Thiện bộc bạch.

Chuẩn bị cho A80, thượng úy và đồng đội bắt đầu tập luyện từ tháng 6.2025, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ A50. Mỗi ngày bắt đầu dậy từ 4 giờ 20 với các bài tập thể lực như chạy bộ hoặc rèn sức bền cho đôi chân. Sau bữa sáng, cả khối di chuyển đến Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Hòa Lạc) để tập luyện chính thức. Buổi sáng kéo dài từ 6 - 10 giờ, tập trung hoàn thiện từng động tác tay, chân, tư thế và ánh mắt.

Theo thượng úy Thiện, sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều tiếp tục từ 15 - 18 giờ dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Mỗi buổi tập bao gồm 3 giai đoạn: tập chậm, tập nhanh dần và tập tổng hợp để đảm bảo giữ được từng động tác tay, chân, mặt, tư thế thân người chuẩn chỉnh. Cuối mỗi buổi tập, khối sẽ tổ chức hội thao để kiểm tra, từ đó nắm được chính xác chất lượng, theo dõi tiến trình tập luyện, cũng như kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế. Buổi tối, sau khi ăn uống, tùy theo chất lượng luyện tập trong ngày mà có thể tổ chức luyện tập thêm.

Thượng úy Thiện lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng ẢNH: NVCC

Thượng úy Thiện lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Sĩ quan này được truyền cảm hứng từ người ông nội (liệt sĩ hy sinh chỉ vài ngày trước ngày 30.4.1975). "Ông từng là chỉ huy đội vũ trang tuyên truyền ở địa phương, nổi bật với lòng nhiệt huyết, thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, đồng thời tài hoa trong thơ ca, âm nhạc. Những câu chuyện từ bà nội kể lại về ông đã khắc sâu trong mình ngọn lửa cống hiến và lý tưởng sống vì đất nước", thượng úy Thiện nói.

Thượng úy Thiện nói thêm: "Ngọn lửa nhiệt thành ấy đã ngấm vào mình từ thuở nhỏ. Mỗi bước chân trong đội hình diễu binh không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời cam kết tiếp tục cống hiến, nối tiếp di sản của thế hệ cha ông".

Ký ức thanh xuân rực rỡ

Với mong muốn tiếp nối truyền thống yêu nước của gia đình, từ nhỏ Thiện đã có mơ ước trở thành quân nhân. Năm 2017, Thiện đậu ngành chỉ huy tham mưu kỹ thuật, Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự (TP.HCM) với 27,3 điểm khối A01.

Trong hành trình tập luyện vất vả, thượng úy Thiện đã có những kỷ niệm không thể quên. Từ tình cảm của người dân tặng chai nước, miếng bánh hay sự quan tâm của đồng đội mỗi khi có ai đó kiệt sức trong quá trình tập luyện. "Sau 3 tháng tập luyện cùng đồng đội, mình cảm nhận được tình cảm keo sơn, như một gia đình thực thụ. Đó không chỉ là luyện tập để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là hành trình gắn kết, tạo nên những kỷ niệm đẹp", thượng úy Thiện kể.

Với thượng úy Thiện, khoác lên mình bộ quân phục đã là niềm vinh dự lớn lao, nhưng được bước đi trong đội hình diễu binh, góp phần vào những sự kiện trọng đại của đất nước là niềm tự hào nhân lên gấp bội. "Mỗi bước chân hôm nay là những kỷ niệm rực rỡ nhất trong cuộc đời binh nghiệp, là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến", thượng úy Thiện khẳng định.

