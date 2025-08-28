'Ngọn lửa xanh' trong đêm sơ duyệt đại lễ A80

"Cảm xúc lại khác hẳn, lớn lao hơn, sâu đậm hơn"

Trở về nhà lúc 1 giờ sáng hôm sau với đôi chân mỏi nhừ vì đã đứng hơn 10 tiếng, Ngô Thị Thu Thảo, sinh viên năm 3 Học viện Tài chính dù mệt nhưng vẫn vui vì vinh dự, tự hào. Với Thảo, đây là lần đầu tiên tham gia làm tình nguyện viên cho một sự kiện lớn, nhưng cô không hề bỡ ngỡ. Từ việc hướng dẫn người dân, phối hợp lực lượng công an điều phối dòng người, đến phát nước miễn phí, Thảo đều làm với nụ cười rạng rỡ.

"Dù phải đứng liên tục từ trưa, em vẫn thấy rất vui và tự hào. Đây là cơ hội để em đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho đất nước", Thảo chia sẻ. Trước đây, cô từng tham gia các hoạt động nhỏ như hỗ trợ hiến máu, nhưng lần này, ý nghĩa và cảm xúc lại khác hẳn, lớn lao hơn, sâu đậm hơn.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia trực tại địa điểm ngã tư Hùng Vương - Trần Phú để phục vụ nước uống miễn phí cho người dân ẢNH: VŨ THƠ

Hàng nghìn bạn trẻ có mặt trên khắp các tuyến đường diễn ra lễ diễu binh, diễu hành để làm "hàng rào xanh" đảm bảo an ninh trật tự cho đại lễ A80 ẢNH: VŨ THƠ

Với Hồ Yến Nhi, một viên chức trẻ của thủ đô, trải nghiệm này còn đặc biệt hơn thế. Lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, Nhi coi đây là kỷ niệm khó quên, nhất là khi cô đã đi làm và không còn nhiều cơ hội tham gia các hoạt động thanh niên. Nhiệm vụ của cô là phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Điều khiến Nhi ấn tượng nhất không chỉ là công việc, mà là tinh thần đoàn kết của mọi người.

"Hà Nội hôm đó nắng nóng, thời tiết thất thường, nhưng ai cũng kiên nhẫn, đồng lòng. Còn các bạn trẻ thì nhiệt huyết, hết mình. Điều đó làm mình xúc động và thấy rõ sức mạnh của cộng đồng", Nhi bày tỏ.

Sau buổi tình nguyện, Nhi nhận ra sự thay đổi trong chính mình. Cô quyết tâm sẽ tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hơn, vì "tình nguyện không chỉ giúp mình trẻ hơn, mà còn là cách để nuôi dưỡng tình yêu nước và tinh thần cống hiến".

Bạn trẻ phát nước phục vụ người dân trên đường Hùng Vương ẢNH: VŨ THƠ

Thảo và Nhi chỉ là 2 trong số 8.800 tình nguyện viên của thủ đô tham gia phục vụ đại lễ A80. Họ đã đến đây phục vụ người dân từ những việc nhỏ nhất như: chỉ dẫn đường đi, phát đồ ăn, thức uống, đến hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành; đón tiếp đại biểu từ các tỉnh, thành về xem chương trình…

Không chỉ phục vụ người dân, khi buổi sơ duyệt kết thúc, mọi người đã ra về, các tình nguyện viên vẫn ở lại thu dọn, sắp xếp lại lễ đài, thu dọn rác thải, làm vệ sinh môi trường. Hình ảnh những chiếc áo xanh vẫn lặng lẽ làm việc trong đêm đã trở thành điểm nhấn cảm xúc.

Sau buổi sơ duyệt các bạn trẻ ở lại dọn rác và sắp xếp lại bàn ghế tại khu vực diễn ra sự kiện ẢNH: CTV

Khơi dậy trong cộng đồng niềm tin và tinh thần đoàn kết

Những việc làm giản dị nhưng chân thành của các tình nguyện viên, đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Anh Nguyễn Trần Bửu Minh, đến từ Cần Thơ, chia sẻ câu chuyện nhỏ nhưng ấm lòng: khi anh cần chỉ đường trong lúc các tuyến phố bị phong tỏa, một bạn tình nguyện viên không ngần ngại dẫn anh đi bộ vài trăm mét để tới nơi. "Tinh thần rất cao, làm việc có trách nhiệm. Mọi thứ đều tuyệt vời, không có gì để chê", anh Minh chia sẻ.

Tình nguyện viên cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ở các tỉnh đến xem sơ duyệt tối 27.8 ẢNH: VŨ THƠ

Đằng sau sự chu đáo và nhiệt huyết của các tình nguyện viên là một mục tiêu lớn hơn, đó là lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Anh Nguyễn Huy Hoàng, chuyên viên Ban Công tác đoàn của Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội, cho biết: "Vai trò của các tình nguyện viên không chỉ dừng ở hỗ trợ sự kiện. Họ đang góp phần truyền thông, xây dựng hình ảnh đẹp về thanh niên thủ đô - năng động, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến vì đất nước".

Theo anh Hoàng, việc đón tiếp hàng trăm đoàn đại biểu, hỗ trợ an ninh trật tự, cấp phát miễn phí đồ ăn thức uống… không chỉ giúp sự kiện thành công, mà còn khơi dậy trong cộng đồng niềm tin và tinh thần đoàn kết. "Đây là cách thế hệ trẻ gửi đi thông điệp rằng Việt Nam luôn có những con người sẵn sàng hành động vì lợi ích chung", anh nhấn mạnh.