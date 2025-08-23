Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang 'tiếp lửa' cho các lực lượng diễu binh, diễu hành A80

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/08/2025 17:36 GMT+7

Trong buổi gặp mặt lực lượng diễu binh diễu hành A80, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đã bày tỏ sự xúc động và cảm phục trước tinh thần khổ luyện 'vượt nắng, thắng mưa' của các cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 23.8, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, dẫn đầu đoàn công tác T.Ư Đoàn đến thăm, tặng quà và động viên các lực lượng thanh niên quân đội, công an và đoàn viên, thanh niên tham gia đội hình diễu binh, diễu hành.

Vinh dự lớn lao

Tại Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 12) và khu vực luyện tập của lực lượng Công an nhân dân tại cơ sở Hòa Lạc (Đại học Quốc gia Hà Nội), không khí trang nghiêm và tinh thần kỷ luật cao độ của các khối diễu binh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. 

Dưới cái nắng thao trường, những gương mặt sạm đi vì luyện tập nhưng vẫn ánh lên niềm tự hào và ý chí quyết tâm.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tiếp lửa cho giới trẻ trong đội hình diễu binh A80 - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm, tặng quà lực lượng diễu binh tại Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102

ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong buổi gặp mặt, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã bày tỏ sự xúc động và cảm phục trước tinh thần khổ luyện "vượt nắng, thắng mưa" của các cán bộ, chiến sĩ. Chị nhấn mạnh rằng, việc được lựa chọn tham gia đội hình diễu binh trong một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc không chỉ là một vinh dự lớn lao mà còn là một trách nhiệm nặng nề.

Phát biểu động viên các chiến sĩ, Bí thư T.Ư Đoàn chia sẻ: "Tôi thực sự cảm phục trước tinh thần, ý chí và nghị lực phi thường của các đồng chí. Mỗi bước chân đều đặn, mỗi động tác dứt khoát của các bạn trên thao trường hôm nay chính là minh chứng sáng ngời cho lòng yêu nước, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tiếp lửa cho giới trẻ trong đội hình diễu binh A80 - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trò chuyện với các chiến sĩ ở khu vực luyện tập của lực lượng Công an nhân dân tại cơ sở Hòa Lạc (Đại học Quốc gia Hà Nội)

ẢNH: XUÂN TÙNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cũng ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị, đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng khi phải xa gia đình, gác lại việc riêng để cống hiến trọn vẹn cho nhiệm vụ chung. 

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, các khối diễu binh sẽ là hiện thân của sức mạnh, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện một Việt Nam hùng cường, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tiếp lửa cho giới trẻ trong đội hình diễu binh A80 - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang động viên lực lượng thanh niên quân đội tham gia diễu binh Quốc khánh 2.9

ẢNH: XUÂN TÙNG

"Hãy thể hiện khí phách, bản lĩnh và sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ"

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình những ngày này tràn đầy sức trẻ và sự năng động của Khối diễu hành Thanh niên Việt Nam. Hàng trăm thanh niên, sinh viên ưu tú từ khắp mọi miền đất nước, trong màu áo xanh tình nguyện, đã hội tụ về đây, mang theo nhiệt huyết và khát vọng của cả một thế hệ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tiếp lửa cho giới trẻ trong đội hình diễu binh A80 - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trò chuyện với Khối diễu hành Thanh niên Việt Nam

ẢNH: XUÂN TÙNG

Đến thăm và trò chuyện cùng các bạn trẻ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang không giấu được niềm vui và sự tự hào. Chị ân cần hỏi thăm điều kiện ăn ở, sinh hoạt và tình hình luyện tập của từng thành viên. Chị nhấn mạnh, Khối Thanh niên Việt Nam có một sứ mệnh đặc biệt: đại diện cho khí phách, bản lĩnh và sức sống mãnh liệt của thế hệ trẻ, những người chủ tương lai của đất nước.

"Mỗi bước chân của các bạn trên quảng trường Ba Đình lịch sử không chỉ là bước chân của cá nhân mà là bước chân của lịch sử, là hiện thân cho sức mạnh và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam", chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhắn nhủ. 

Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn các đoàn viên, thanh niên sẽ biến những giọt mồ hôi trên sân tập thành một đội hình đều, đẹp, trang nghiêm, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và tinh thần cách mạng đến hàng triệu trái tim người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tiếp lửa cho giới trẻ trong đội hình diễu binh A80 - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà Khối diễu hành Thanh niên Việt Nam

ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong buổi nói chuyện với các sinh viên tiêu biểu được lựa chọn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đặc biệt khen ngợi vẻ đẹp rạng ngời, trí tuệ và sự tự tin của các em. 

"Các em không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn đẹp về tri thức, về tâm hồn. Hãy phát huy điều đó, hãy là chính mình, để cả thế giới thấy được một thế hệ sinh viên Việt Nam tài năng, bản lĩnh và tràn đầy hoài bão", chị Nguyễn Phạm Duy Trang động viên.

Xem thêm bình luận