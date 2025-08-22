Giới trẻ 'săn' tọa độ cực chất xem diễu binh, bắn pháo hoa

Quán cà phê "cháy" chỗ

Những ngày này, thông tin tìm kiếm địa điểm lý tưởng tại Hà Nội để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành ngày càng sôi động. Các quán cà phê và nhà hàng có tầm nhìn đẹp ra khu vực diễu binh đông đúc, nhộn nhịp hơn thường ngày.

Nhiều quán cafe "cháy" chỗ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 ẢNH: PHƯƠNG UYÊN

Nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị kế hoạch cụ thể để tận hưởng sự kiện lịch sử này, Lê Nam Hùng, ở P.Đống Đa, cho biết đã lên kế hoạch đi xem lễ 2.9 từ cách đây nửa tháng. "Mình dự tính chọn các quán cà phê có tầm nhìn tốt mà vẫn thoải mái "ngồi chơi", không phải chen chúc quá nhiều. Địa điểm bọn mình chọn là dọc những tuyến đường mà đoàn diễu binh sẽ đi qua như Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao, hoặc Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, hoặc Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất… Mức giá cọc đặt chỗ tại các khu vực này từ 200.000 đồng tới 300.000 đồng/khách kèm theo một loại đồ uống", Hùng chia sẻ.

Lo ngại đông đúc và khó tìm chỗ đẹp, nhóm của Hùng kế hoạch có mặt từ khoảng 4 - 5 giờ sáng để chọn được vị trí tốt, đảm bảo có thể theo dõi trọn vẹn lễ hội lớn..

Tại các quán cà phê, lượng khách đặt chỗ sớm đang vượt xa dự kiến. Chị Quỳnh Ly (chủ quán cafe Soleil Coffee Tea ở phố Tràng Thi) cho biết: "Lượng khách gọi hỏi đặt bàn trong 2 ngày 1.9 và 2.9 tăng gấp 3 lần so với bình thường. Nhiều khách còn hỏi kỹ từng góc bàn, có nhìn thấy đường diễu binh không, có bị cây che hay không. Có người còn đến tận nơi kiểm tra trước cho chắc".

Anh Mạnh, đại diện quản lý của chuỗi Ok Coffee tại Ba Đình và Hai Bà Trưng chia sẻ: "Đến thời điểm hiện tại, nhiều vị trí đã được khách giữ chỗ trước từ 5 - 7 ngày, đặc biệt vào buổi sáng 2.9 trong khung giờ diễn ra lễ diễu binh thì gần như không còn bàn trống".

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, anh Mạnh cho biết quán sẽ kéo dài thời gian hoạt động, mở cửa từ 7 - 23 giờ hằng ngày. Riêng ngày 2.9, quán sẽ mở cửa sớm hơn từ 15 - 30 phút để phục vụ khách đến sớm và check-in. Dự kiến lượng khách trong ngày này sẽ gấp đôi so với một ngày cuối tuần bình thường.

Ngoài việc điều chỉnh giờ mở cửa để phục vụ khách, các thương hiệu cà phê cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông bằng nhiều cách sáng tạo. Nhiều quán đã giới thiệu thực đơn đặc biệt, bao gồm các loại bánh và thức uống được trang trí theo hình ảnh Quốc kỳ, cờ đỏ sao vàng hoặc bản đồ Việt Nam. Combo đồ uống kèm đồ ăn nhẹ có giá từ 700.000 - hơn 1 triệu đồng/khách, tùy vị trí chỗ ngồi.

Nhiều quán đã giới thiệu thực đơn đặc biệt, bao gồm các loại bánh và thức uống được trang trí theo hình ảnh quốc kỳ, cờ đỏ sao vàng hoặc bản đồ Việt Nam ẢNH: PHƯƠNG UYÊN

Đại diện Coffee Club trên phố Lê Thái Tổ cho biết, ngay từ đầu tháng 8, sau khi có thông tin về địa điểm bắn pháo hoa, nhiều du khách đã bắt đầu liên hệ để đặt chỗ. "Quán không thu vé vào cửa, mà bán theo vị trí ngồi cụ thể khách chọn chỗ nào thì sẽ được ngồi đúng chỗ đó. Chúng tôi không yêu cầu đặt cọc, nhưng khách cần thanh toán trước 100%", người đại diện chia sẻ, đồng thời cho biết thêm hiện những vị trí có tầm nhìn đẹp gần như đã kín chỗ.

Chủ đề "nóng" trên mạng xã hội

Không khí náo nức trước lễ Quốc khánh 2.9 không chỉ diễn ra trên đường phố Hà Nội, mà còn "nóng" cả trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt bài viết chia sẻ kinh nghiệm, gợi ý địa điểm có view đẹp để ngắm pháo hoa và theo dõi các buổi tổng duyệt diễu binh được cư dân mạng lan truyền nhanh chóng.

Chỉ cần tìm từ khóa "spot xem diễu binh 2-9" hay "view đẹp pháo hoa Hà Nội" trên Facebook, TikTok, người dùng dễ dàng thấy hàng trăm bài đăng trong các hội nhóm như "Review cà phê Hà Nội", "Concert Quốc gia", "Check-in Hà Nội", với nội dung chủ yếu xoay quanh việc tìm kiếm, đặt chỗ trước tại các quán cà phê cao tầng dọc theo những tuyến đường tổ chức diễu binh hoặc gần điểm bắn pháo hoa.

Các quán cà phê có view đẹp để theo dõi diễu binh cũng được các bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH: PHƯƠNG UYÊN

Trên TikTok, các clip "review xem diễu binh 2-9" cũng xuất hiện dày đặc. Nhiều tài khoản đã nhanh chóng cập nhật các địa điểm lý tưởng để xem diễu binh từ trên cao. Đáng chú ý, có tài khoản còn đăng tải video liệt kê danh sách các quán cà phê có view đẹp để theo dõi buổi duyệt binh ngày 2.9 tại Hà Nội, kèm theo hình ảnh và góc quay thực tế từ từng địa điểm. Chỉ sau 1 tuần đăng tải, video này đã thu hút gần 200.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận, hàng nghìn lượt chia sẻ.

Nhờ sự lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội, các "tọa độ hot" không chỉ thu hút đông đảo khách nội thành, mà còn trở thành điểm đến được dân du lịch săn đón trong kỳ nghỉ lễ năm nay.