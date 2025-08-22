Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9
Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9

Cao Hân - Hữu Tín - Hải Duy
22/08/2025 15:12 GMT+7

Chỉ còn vài ngày trước khi sự kiện triển lãm '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' nhân Quốc khánh 2.9 chính thức khai mạc, không khí bên trong Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia rộng 900.000 m² trở nên vô cùng sôi động.

Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9

Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9

Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) vừa chính thức khánh thành hôm 18.8, với quy mô lớn nhất Đông Nam Á, thuộc top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Tại đây, hàng trăm công nhân làm việc ngày đêm, gấp rút hoàn tất các hạng mục cuối trước khi triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc chính thức khai mạc vào ngày 28.8 để chào mừng Quốc khánh 2.9.

Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9

Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc gia tọa lạc tại cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, mang kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng Thần Kim Quy, huyền linh gắn với truyền thuyết Cổ Loa. Trung tâm triển lãm rộng hơn 900.000m² được xây dựng trong thời gian kỷ lục, chỉ gần 10 tháng, với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng. Đặc biệt, sắp tới, đây sẽ là nơi diễn ra triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc mừng ngày Quốc khánh 2.9, nhằm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Bên cạnh các khu trưng bày, chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật - giải trí cũng sẽ diễn ra liên tục. Mở màn là Đại nhạc hội 8Wonder Moments of Wonder vào ngày 23.8 quy tụ các ngôi sao quốc tế hàng đầu như DJ Snake, The Kid Laroi...

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự triển lãm thiết bị PCCC và CNCH tại TP.HCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự triển lãm thiết bị PCCC và CNCH tại TP.HCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghé các thăm gian hàng Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn, vào sáng 14.8

