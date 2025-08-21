Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Danh sách 92 điểm gửi xe dịp lễ A80

Trần Cường
Trần Cường
21/08/2025 12:36 GMT+7

Cục CSGT Bộ Công an vừa hướng dẫn người dân tham gia giao thông, nơi gửi phương tiện trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80).

Theo Cục CSGT Bộ Công an, trong thời gian diễn ra các hoạt động trong sự kiện A80, lực lượng CSGT sẽ tổ chức cấm đường, hạn chế một số loại phương tiện, trong một số thời gian nhất định của các ngày 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30.8, ngày 1 và  2.9, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện bị cấm hoặc hạn chế lưu thông.

Danh sách 92 điểm gửi xe dịp kỷ niệm A80 - Ảnh 1.

Cục CSGT Bộ Công an vừa hướng dẫn người dân tham gia giao thông, nơi gửi phương tiện trong dịp lễ A80

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Hướng dẫn người dân di chuyển

Nhân dân các địa phương vào Hà Nội có nhu cầu qua các tuyến cửa ngõ phía tây hạn chế đi trên QL21A (đoạn từ nút giao với QL32 đến ngã tư Chợ Bến), QL6, đại lộ Thăng Long, QL32 để phục vụ các đoàn hành quân, cơ động lực lượng; sử dụng các lộ trình khác để vào trung tâm Hà Nội (khuyến cáo đi ra các cửa ngõ phía nam, đông nam, đông bắc và phía bắc thành phố để vào khu vực trung tâm).

Nhân dân các địa phương vào Hà Nội qua các cửa ngõ phía nam (QL1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ…), phía đông nam (QL5A, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), phía đông bắc (QL3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) và phía bắc (QL2, cao tốc Hà Nội - Lào Cai) đi theo các tuyến đường vào nội đô Hà Nội; đến các khu vực bên ngoài Vành đai 3, Vành đai 2 thì hạn chế lưu thông vào khu vực bên trong; gửi xe tại các điểm tập kết. 

Ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - P.Hà Đông đến ga Cát Linh - P.Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - P.Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - P.Giảng Võ) và đi bộ trên một số tuyến phố khu vực P.Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình.

Các điểm gửi xe

Theo Cục CSGT, có 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường đang được cấp phép trông giữ phương tiện thuận tiện cho việc theo dõi các hoạt động trong dịp lễ A80.

TT

Địa điểm

Loại phương tiện

Lưu ý

1.

Khu vực đề pô của tuyến tại Nhổn

Xe khách 30 chỗ trở lên

Đỗ xe dọc trên các tuyến đường nội bộ, dự kiến được khoảng 100 xe 45 chỗ

2.

Bãi đỗ xe của Tổng công ty vận tải Hà Nội tại ga Nhổn

Xe ô tô con,

xe máy, xe đạp

Khoảng 700 xe ô tô con

3.

Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác (giáp Trường đại học Công nghiệp)

Xe máy,

xe đạp

4.

Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn

Xe máy,

xe đạp

5.

Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32)

Xe khách,

xe ô tô con

Khoảng 300 xe ô tô con

6.

Lòng đường các tuyến phố Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết...

Xe ô tô con

500 xe ô tô con

7.

Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Trường đại học Giao thông vận tải

Xe ô tô con,

xe máy, xe đạp

8.

Trong bến xe Yên Nghĩa

Xe ô tô khách,

xe ô tô con

Khoảng 150 xe ô tô 45 chỗ

9.

Khu đề pô Phú Lương

Xe ô tô khách

Đỗ xe dọc trên các tuyến đường nội bộ dự kiến được khoảng 100 xe 45 chỗ

10.

Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyễn, đường 19/5 P.Hà Đông

Xe ô tô con

35 xe ô tô con

11.

Khuôn viên Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

12.

Khuôn viên các trường: Học viện Bưu chính viễn thông, Trường đại học Hà Nội, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Trường đại học Thủy lợi, Trường đại học Công đoàn

Xe ô tô con,

xe máy, xe đạp

13.

Bãi đất trống gần Công ty Thuốc lá Thăng Long, đường Nguyễn Trãi

Xe khách

Khoảng 200 xe 45 chỗ

14.

Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ

Xe khách,

xe ô tô con

Đỗ cả 2 chiều đường, khoảng 400 xe ô tô con

15.

Lòng đường các tuyến phố Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương...

Xe ô tô con

300 xe ô tô con

16.

Khuôn viên Trường đại học Kinh tế quốc dân, Trường đại học Xây dựng

Xe ô tô con,

xe máy, xe đạp

17.

Khu vực phía bắc cầu Nhật Tân: lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo - đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)

Xe ô tô con

80 xe ô tô con

18.

Khu vực phía bắc cầu Chương Dương: lòng đường Hồng Tiến và Nguyễn Gia Bồng

Xe ô tô con

Khoảng 550 xe ô tô con

19.

Các tuyến Phú Hựu, Hoàng Như Tiếp

Xe ô tô con

35 xe ô tô con

20.

Khu vực phía đông cầu Vĩnh Tuy: lòng đường Đàm Quang Trung, khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung

Xe khách,

xe ô tô con

Khoảng 200 xe ô tô con và 200 xe ô tô 45 chỗ

Tổng dự kiến 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường

Các tuyến đường phân luồng

Đối với các tuyến đường ngoài địa bàn Hà Nội, lực lượng CSGT hạn chế từ xa một số loại phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm hướng về trung tâm Hà Nội và tổ chức phân luồng giao thông cho các loại phương tiện này di chuyển vào các lộ trình thay thế từ các nút giao thuộc địa bàn của các địa phương giáp ranh với Hà Nội.

Trong địa bàn Hà Nội, lực lượng CSGT sẽ tổ chức cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Hình thứcTuyến đườngĐối tượng
Cấm triệt để

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Tất cả các phương tiện (trừ xe có phù hiệu)

Tạm cấm

1. Các tuyến đường trong phạm vi Vành đai 1

2. Các tuyến đường trong phạm vi từ Vành đai 1 đến Vành đai 2

1. Tất cả các phương tiện (trừ xe có phù hiệu, xe ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buyt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố)

2. Xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu, xe ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố)

Hạn chế lưu thông1. Các tuyến đường trong phạm vi từ Vành đai 2 đến Vành đai 3

 

2. Các tuyến đường trong phạm vi từ Vành đai 1 đến Vành đai 2

3. Một số tuyến đường ngoài phạm vi Vành đai 3 gồm: QL32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, QL21A, đường Hồ Chí Minh, QL6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, tỉnh lộ 419, tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, QL18

1. Xe khách từ 16 chỗ trở xuống, ô tô con, mô tô

 

2. Tất cả các phương tiện

3. Tất cả các phương tiện (trừ xe có phù hiệu, xe ưu tiên, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố)

