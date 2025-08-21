Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường học Hà Nội mở cửa đón nhân dân xem diễu binh vào nghỉ ngơi

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
21/08/2025 10:01 GMT+7

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ chỉ đạo các trường học ở các khu vực có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua mở cửa để nhân dân vào nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân nếu có nhu cầu.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường (thuộc địa bàn các quận cũ là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông) cho học sinh nghỉ học trong các ngày diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

- Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội tham gia nhiều hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9

ẢNH: TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU

Với các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường, xã khác, căn cứ điều kiện thực tế, hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định về việc cho học sinh nghỉ học trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cũng cho biết sẽ chỉ đạo các trường ở khu vực các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua mở cửa trường để nhân dân và du khách có chỗ dừng chân, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân…, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong dịp kỷ niệm đặc biệt, đảm bảo sự trọng thị và mến khách.

Thời điểm này, học sinh các khối lớp 1, lớp 9, lớp 10 tựu trường trước ngày khai giảng (5.9) 2 tuần để làm quen trường lớp, nội quy học tập với học sinh đầu cấp. 

Các trường tư thục cũng đã cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 8. Do vậy, việc cho học sinh nghỉ học nhằm tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho các hoạt động quan trọng nêu trên.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau nhiều tháng tập luyện, tối nay 21.8, các khối lực lượng vũ trang quân đội, công an sẽ lần đầu tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.

Theo kế hoạch, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra từ khoảng 20 giờ. Các khối quân đội, công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân vào nội thành Hà Nội để chuẩn bị.

Sau đó, các lực lượng sẽ có thêm một buổi tổng hợp luyện vào ngày 24.8 và 2 buổi sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước trước ngày diễu binh 2.9. 

Tin liên quan

Đi lại thế nào khi Hà Nội cấm đường để tổng hợp luyện diễu binh?

Đi lại thế nào khi Hà Nội cấm đường để tổng hợp luyện diễu binh?

Công an TP.Hà Nội đã tổ chức phân luồng cho các phương tiện vòng qua khu vực cấm đường để phục vụ buổi tổng hợp luyện lần đầu ở Quảng trường Ba Đình vào ngày 21.8

Hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình vào tối nay 21.8

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025

Khám phá thêm chủ đề

trường học hà nội diễu binh diễu binh Quốc khánh 2.9 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận