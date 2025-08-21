Trường học Hà Nội mở cửa đón nhân dân xem diễu binh vào nghỉ ngơi

Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường (thuộc địa bàn các quận cũ là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông) cho học sinh nghỉ học trong các ngày diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Học sinh Hà Nội tham gia nhiều hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU

Với các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường, xã khác, căn cứ điều kiện thực tế, hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định về việc cho học sinh nghỉ học trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cũng cho biết sẽ chỉ đạo các trường ở khu vực các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua mở cửa trường để nhân dân và du khách có chỗ dừng chân, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân…, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong dịp kỷ niệm đặc biệt, đảm bảo sự trọng thị và mến khách.

Thời điểm này, học sinh các khối lớp 1, lớp 9, lớp 10 tựu trường trước ngày khai giảng (5.9) 2 tuần để làm quen trường lớp, nội quy học tập với học sinh đầu cấp.

Các trường tư thục cũng đã cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 8. Do vậy, việc cho học sinh nghỉ học nhằm tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho các hoạt động quan trọng nêu trên.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau nhiều tháng tập luyện, tối nay 21.8, các khối lực lượng vũ trang quân đội, công an sẽ lần đầu tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.