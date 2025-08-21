Buổi tổng hợp luyện đầu tiên của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 diễn ra tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào 20 giờ tối nay 21.8.

Người dân đón chào, cổ vũ các lực lượng tham gia tổng hợp luyện ẢNH: TN

Từ Quảng trường Ba Đình: Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, người dân kiên nhẫn chờ đợi

Đây là buổi tổng hợp luyện có quy mô tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Đến thời điểm này, các khối đã có mặt tại quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho buổi hợp luyện đầu tiên.

Ở các ngả đường xung quanh khu vực diễn ra sự kiện, người dân náo nức chào đón các đoàn tham gia tổng hợp luyện. Hà Nội như được nhuộm trong sắc đỏ của cờ hoa, giữa không khí hào hùng, trang nghiêm và tự hào.

Theo Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, ngay sau tổng hợp luyện này sẽ là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào sáng 2.9 tại quảng trường Ba Đình.