Hơn 8.800 tình nguyện viên thủ đô sẵn sàng góp sức cho đại lễ A80

Chiều 16.8, tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình "Gặp mặt tình nguyện viên phục vụ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Sự kiện có sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, cùng hơn 8.800 tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đoàn trên toàn thành phố.

Các đại biểu tham dự chương trình ẢNH: PHAN LINH

Một lễ ra quân đặc biệt của tuổi trẻ thủ đô

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết đây là một lễ ra quân đặc biệt. "8.800 đoàn viên, thanh niên có mặt ngày hôm nay vinh dự đại diện cho gần 3 triệu thanh niên và hơn 600.000 đoàn viên trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm nhận các phần việc, từ tiếp đón, hỗ trợ các đoàn đại biểu, nhân dân đến từ các tỉnh, thành và các đoàn khách quốc tế đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường", anh Hưng chia sẻ.

Theo anh Hưng, công việc trải dài từ quảng trường Ba Đình đến hơn 10 km đường phố trên các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, đòi hỏi sức khỏe tốt, phương pháp làm việc khoa học và tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình ẢNH: PHAN LINH

"Tôi tin rằng, với tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi nụ cười, mỗi lời nói, hành động của các bạn đều thể hiện hình ảnh của thanh niên thủ đô. Các bạn sẽ là những người trực tiếp góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp và ấn tượng về thủ đô Hà Nội, xa hơn nữa là hình ảnh của người trẻ Việt Nam đến người dân trên khắp cả nước và bạn bè quốc tế", anh Hưng nhắn gửi các bạn trẻ.

Anh Hưng cũng bày tỏ tin tưởng tất cả các đoàn viên, thanh niên sẽ nêu cao tinh thần tình nguyện đúng nghĩa, nêu cao tác phong chuyên nghiệp, văn minh. Để hơn 8.800 trái tim xanh trở thành sức mạnh đoàn kết góp phần làm nên thành công của đại lễ.

Hơn 8.800 bạn trẻ làm tình nguyện viên phục vụ Đại lễ A80 ẢNH: PHAN LINH

Tình nguyện viên được tập huấn nhiều kỹ năng

Theo ban tổ chức, các tình nguyện viên được tuyển chọn kỹ lưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, có thành tích học tập tốt, một số nhóm tình nguyện viên có khả năng ngoại ngữ tốt, đảm bảo sức khỏe thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đoàn Thanh niên thành phố bố trí hơn 200 xe ô tô đưa đón các lực lượng để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho tình nguyện viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các tình nguyện viên thể hiện tinh thần đoàn kết khi tham gia phục vụ đại lễ ẢNH: PHAN LINH

Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng các vật phẩm đồng phục như áo, mũ, thẻ tình nguyện viên... và tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên.

Nội dung tập huấn bao gồm các kỹ năng cần thiết như: hỗ trợ an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, hướng dẫn thoát nạn, di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu…; các lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ và nhấn mạnh về tác phong, kỷ luật và việc đảm bảo an toàn.

Thông qua chương trình, tuổi trẻ thủ đô gửi gắm niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến hết mình, sẵn sàng phục vụ cho ngày đại lễ của dân tộc.