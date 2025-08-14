Đoàn Thanh niên Chính phủ thăm, động viên lực lượng diễu binh Quốc khánh 2.9

Chiều 13.8, Đoàn Thanh niên Chính phủ đã có chuyến thăm và động viên lực lượng diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9 tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội). Tham dự chương trình, có ông Lại Xuân Lâm, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ; anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Những bước chân của niềm tự hào

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, ông Lại Xuân Lâm bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Ông Lâm khẳng định, nhiệm vụ diễu binh, diễu hành không chỉ là một phần nghi lễ mà còn là sứ mệnh thiêng liêng, tái hiện khí phách cha anh, thể hiện sức mạnh, bản lĩnh và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

"Mỗi bước chân của các đồng chí hôm nay không đơn thuần là động tác điều lệnh, mà là những bước chân của niềm tự hào, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất và khát vọng cháy bỏng về một Việt Nam độc lập, giàu mạnh, văn minh", ông Lâm nhấn mạnh.

Ông Lại Xuân Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Trong bài phát biểu, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ cũng ôn lại chặng đường 80 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khẳng định sự hy sinh, gian khổ nhưng đầy hào hùng của các thế hệ cha ông để giữ vững nền độc lập, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhìn những gương mặt trẻ trung, rắn rỏi, những tấm áo ướt đẫm mồ hôi sau giờ tập, ông Lâm bày tỏ sự cảm phục trước ý chí bền bỉ và quyết tâm sắt đá của lực lượng tham gia nhiệm vụ A80. Ông khẳng định, giọt mồ hôi hôm nay sẽ kết tinh thành niềm tự hào của hàng triệu đồng bào đang dõi theo.

Ông Lại Xuân Lâm tặng quà lực lượng diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9 ẢNH: CTV

Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ cũng chia sẻ về những khó khăn, thử thách trong quá trình luyện tập: điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xa gia đình, kỷ luật nghiêm ngặt, yêu cầu đồng đều và chính xác tuyệt đối. Song, chính môi trường này đã tôi luyện phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", biến khó khăn thành động lực, biến thử thách thành cơ hội để trưởng thành và cống hiến.

Nguồn cảm hứng, cổ vũ to lớn cho thế hệ trẻ

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, ông Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả luyện tập của các chiến sĩ, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ A80 là trọng trách vừa nặng nề, vừa vinh quang.

"Hình ảnh của các đồng chí trong lễ kỷ niệm sẽ là nguồn cảm hứng, cổ vũ to lớn cho thế hệ trẻ, lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc", ông Lâm nói.

Anh Bùi Hoàng Tùng tặng quà các bạn trẻ tham gia diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9 ẢNH: CTV

Ông đề nghị lực lượng thực hiện nhiệm vụ A80 tiếp tục biến mỗi giờ tập thành một giờ quyết tâm, mỗi ngày trên thao trường là một ngày tiến bộ; giữ vững tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; chấp hành nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trích dẫn lời thơ Tố Hữu trong Ta đi tới, ông Lâm khẳng định hòa bình hôm nay là thành quả to lớn của các thế hệ đi trước và mỗi chiến sĩ A80 đang góp phần giữ gìn, tô đẹp bức tranh ấy. Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ cũng nhắc lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm:"Đảng, Nhà nước và nhân dân rất tin tưởng vào đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội, đặc biệt ở lòng trung thành, tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân".

Đoàn Thanh niên Chính phủ chúc mừng Ban Thanh niên Công an nhân dân nhân dịp Ngày truyền thống Công an nhân dân ẢNH: CTV

Cũng tại buổi gặp, Đoàn Thanh niên Chính phủ đã trao tặng những phần quà động viên tới cán bộ, chiến sĩ.

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Chính phủ phối hợp Ban Thanh niên Quân đội đã đến thăm, chúc mừng Ban Thanh niên Công an nhân dân nhân dịp Ngày truyền thống và gửi những lời động viên, thăm hỏi cùng những phần quà ý nghĩa tới các chiến sĩ công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tổng giá trị các phần quà tuổi trẻ Chính phủ trao tặng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9 là hơn 847 triệu đồng.