Giới trẻ

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm các tình nguyện viên phục vụ A80

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/08/2025 22:43 GMT+7

Tại buổi thăm các tình nguyện viên phục vụ A80, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang dặn dò các bạn tình nguyện viên cần quan sát kỹ lưỡng để nhận biết và hỗ trợ những người cần giúp đỡ, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ em.

Chiều 27.8, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TƯ đã đến thăm và tặng quà các tình nguyện viên thủ đô tham gia phục vụ chương trình A80. Cùng tham dự chương trình có anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Hà Nội.

Thành đoàn Hà Nội cho biết ngày hôm nay tất cả 8.800 tình nguyện viên đã cùng thực hiện các nhóm nhiệm vụ phục vụ A80, gồm: nhóm hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành; nhóm phục vụ trong khán đài B,C và các cửa kiểm tra an ninh của quảng trường Ba Đình.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm các tình nguyện viên phục vụ A80- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho các tình nguyện viên khu vực đường Hùng Vương - Trần Phú

ẢNH: VŨ THƠ

Bên cạnh đó các bạn trẻ thực hiện hỗ trợ đón tiếp đại biểu từ khu vực tập kết xe vào quảng trường; hỗ trợ đón tiếp đại biểu các tỉnh, thành; hỗ trợ cấp phát nước và đồ ăn nhẹ tại 67 điểm trên các tuyến diễu binh, diễu hành và các điểm tập kết.

Tại khu vực đường Hùng Vương, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã động viên thăm hỏi các tình nguyện viên và trao quà cho các bạn trẻ tham gia nhiệm vụ ở khu vực này.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm các tình nguyện viên phục vụ A80- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trò chuyện và dặn dò các tình nguyện viên

ẢNH: VŨ THƠ

Chị Trang dặn dò các bạn tình nguyện viên cần quan sát kỹ lưỡng để nhận biết và hỗ trợ những người cần giúp đỡ, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ em. Tình nguyện viên cũng cần hướng dẫn tốt nhất cho người dân và báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh cần hỗ trợ thêm cho ban tổ chức.

Chị Trang lưu ý, trong không khí đông đúc, việc giữ gìn an ninh trật tự là rất quan trọng để đề phòng các hành vi phạm tội có thể xảy ra. Vì vậy các tình nguyện viên cần tinh tế và trách nhiệm hơn để hoàn thành tốt nhất vai trò của mình.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm các tình nguyện viên phục vụ A80- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi người dân đến xem chương trình tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú

ẢNH: VŨ THƠ

Chị Trang mong muốn các bạn trẻ đặt mình vào vị trí người được hỗ trợ để cung cấp sự giúp đỡ tốt nhất và kịp thời cho người dân vì nhiệm vụ "không chỉ nằm trên giấy".

Đồng thời chị Trang đã đi thăm hỏi người dân đến xem chương trình và cùng cất cao lời bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng cùng người dân tại khu vực này.

