Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Người trẻ 'cháy' hết mình cùng đại lễ A80

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/08/2025 15:47 GMT+7

Trong những ngày hướng tới đại lễ A80, Hà Nội luôn rực rỡ cờ hoa. Nhiều bạn trẻ mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, máy ảnh… sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của sự kiện trọng đại.

Trước mỗi sự kiện sơ duyệt, tổng duyệt cho đại lễ, từng nhóm bạn trẻ đã tập trung trước khu vực tổ chức, háo hức trò chuyện về các tiết mục biểu diễn, màn diễu binh, diễu hành sẽ xuất hiện. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, việc được tận mắt chứng kiến một sự kiện mang tầm vóc lịch sử là niềm tự hào khó diễn tả.

Khơi dậy lòng biết ơn

Nguyễn Minh Quân (sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội) kể rằng từ nhiều tuần trước đã theo dõi tin tức về đại lễ A80 và rủ nhóm bạn cùng đi xem. "Mình muốn cảm nhận không khí kỷ niệm ngay giữa thủ đô, nơi từng chứng kiến thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Đây là dịp có một không hai trong đời", Quân chia sẻ, mắt ánh lên niềm háo hức.

Người trẻ 'cháy' hết mình cùng đại lễ A80 - Ảnh 1.

Không chỉ đi xem, hàng nghìn bạn trẻ tham gia làm tình nguyện viên phục vụ A80

ẢNH: XUÂN TÙNG

Không chỉ các bạn trẻ Hà Nội, nhiều đoàn thanh niên từ các tỉnh, thành cũng có mặt. Lý Hoàng Anh (đến từ Lào Cai) cho biết vừa trúng tuyển Trường đại học Thủy lợi, dù chưa đến ngày nhập học nhưng có mặt tại Hà Nội sớm hơn để xem lễ sơ duyệt diễn ra tối 28.8 vừa qua.

Không chỉ xem diễu binh, diễu hành, Hoàng Anh còn xung phong làm tình nguyện viên phục vụ đại lễ. Hoàng Anh hăng hái đi phát đồ ăn, nước uống cho người dân; giúp đỡ những người già, trẻ nhỏ đến tham gia chương trình và dọn dẹp quảng trường sau khi chương trình kết thúc. Với Hoàng Anh, đây là dịp rất có ý nghĩa, một cách để "nâng cao tình yêu nước và khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc".

Người trẻ 'cháy' hết mình cùng đại lễ A80 - Ảnh 2.

Hoàng Anh ấn tượng mỗi khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua cả ngàn người lại reo hò háo hức

ẢNH: VŨ THƠ

Ấn tượng nhất với Hoàng Anh là mỗi khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua cả ngàn người lại reo hò, háo hức. Đặc biệt, Hoàng Anh được chứng kiến những cựu chiến binh dù tuổi cao sức yếu vẫn lặn lội từ nhiều vùng miền của Tổ quốc về thủ đô để được chứng kiến sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, để cảm nhận giá trị xương máu mà họ và đồng đội đã cống hiến, hy sinh. "Chúng mình thấy biết ơn vì đã được sống ở thời bình", Hoàng Anh xúc động nói.

Không chỉ có Hoàng Anh, nhiều bạn trẻ cũng có cảm xúc này. Tại khu vực đường Hùng Vương - Trần Phú trong đêm sơ duyệt, nhiều bạn trẻ đã hô vang: "Cựu chiến binh mãi đỉnh", như một lời biết ơn đối với thế hệ cha anh.

Người trẻ 'cháy' hết mình cùng đại lễ A80 - Ảnh 3.

Các bạn trẻ từ mọi miền đất nước về thủ đô Hà Nội xem diễu binh, diễu hành A80

ẢNH: VŨ THƠ

Niềm tin và khát vọng về tương lai đất nước

Trên nền nhạc buổi tổng duyệt vang vọng, những khối diễu binh, diễu hành uy nghiêm tiến qua, cùng đó là các tiết mục nghệ thuật hoành tráng. Những người trẻ chăm chú theo dõi từng động tác, hò reo khi thấy những màn trình diễn ấn tượng.

Dưới ánh sáng rực rỡ, sắc đỏ của cờ Tổ quốc xen lẫn màu áo xanh thanh niên tạo nên khung cảnh vừa trẻ trung vừa trang trọng. Nhiều bạn tranh thủ livestream, ghi lại khoảnh khắc để chia sẻ với người thân ở xa.

Người trẻ 'cháy' hết mình cùng đại lễ A80 - Ảnh 4.

Các bạn trẻ háo hức ghi lại những hình ảnh ấn tượng để lan tỏa trong dịp xem A80

ẢNH: VŨ THƠ

Ngô Thị Thu Thảo (sinh viên Học viện Tài chính) nói: "Mình thấy tự hào vô cùng. Đây không chỉ là một buổi diễu binh, diễu hành mà còn là dịp để mỗi người trẻ nhìn lại lịch sử, trân trọng hòa bình, độc lập hôm nay".

Không khí hào hứng của A80 không chỉ nằm ở những màn diễu binh, diễu hành, tiết mục văn nghệ hoành tráng, mà còn ở cảm giác chung - niềm tin và khát vọng về tương lai đất nước. Giữa tiếng nhạc, tiếng hô vang "Việt Nam", nhiều người trẻ nắm tay nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết. Khi bài hát Quốc ca vang lên trên quảng trường Ba Đình thì hàng vạn người đứng xem cũng tự giác đặt tay lên ngực và hát vang trong nền nhạc hào hùng.

Người trẻ 'cháy' hết mình cùng đại lễ A80 - Ảnh 5.

Các bạn trẻ mặc đồng phục đi xem sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh A80 với những thông điệp tự hào

ẢNH: VŨ THƠ

Khi chương trình kết thúc, dòng người vẫn nán lại chụp ảnh, chia sẻ trải nghiệm. Nhiều bạn cho biết sẽ quay lại vào ngày lễ chính thức, cùng với bạn bè, người thân. Niềm háo hức ấy lan tỏa trên từng con phố, trong mỗi câu chuyện, như tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam bước vào một chặng đường mới đầy kiêu hãnh và tự hào.

Tin liên quan

Anh Bùi Quang Huy: 'Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong chuỗi hoạt động A80'

Anh Bùi Quang Huy: 'Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong chuỗi hoạt động A80'

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy kêu gọi toàn hệ thống Đoàn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

'Ngọn lửa xanh' trong đêm sơ duyệt đại lễ A80

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm các tình nguyện viên phục vụ A80

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh diễu hành đại lễ A80 Tình nguyện viên Quốc khánh 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận