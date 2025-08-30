Người trẻ 'cháy' hết mình cùng đại lễ A80

Trước mỗi sự kiện sơ duyệt, tổng duyệt cho đại lễ, từng nhóm bạn trẻ đã tập trung trước khu vực tổ chức, háo hức trò chuyện về các tiết mục biểu diễn, màn diễu binh, diễu hành sẽ xuất hiện. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, việc được tận mắt chứng kiến một sự kiện mang tầm vóc lịch sử là niềm tự hào khó diễn tả.

Khơi dậy lòng biết ơn

Nguyễn Minh Quân (sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội) kể rằng từ nhiều tuần trước đã theo dõi tin tức về đại lễ A80 và rủ nhóm bạn cùng đi xem. "Mình muốn cảm nhận không khí kỷ niệm ngay giữa thủ đô, nơi từng chứng kiến thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Đây là dịp có một không hai trong đời", Quân chia sẻ, mắt ánh lên niềm háo hức.

Không chỉ đi xem, hàng nghìn bạn trẻ tham gia làm tình nguyện viên phục vụ A80 ẢNH: XUÂN TÙNG

Không chỉ các bạn trẻ Hà Nội, nhiều đoàn thanh niên từ các tỉnh, thành cũng có mặt. Lý Hoàng Anh (đến từ Lào Cai) cho biết vừa trúng tuyển Trường đại học Thủy lợi, dù chưa đến ngày nhập học nhưng có mặt tại Hà Nội sớm hơn để xem lễ sơ duyệt diễn ra tối 28.8 vừa qua.

Không chỉ xem diễu binh, diễu hành, Hoàng Anh còn xung phong làm tình nguyện viên phục vụ đại lễ. Hoàng Anh hăng hái đi phát đồ ăn, nước uống cho người dân; giúp đỡ những người già, trẻ nhỏ đến tham gia chương trình và dọn dẹp quảng trường sau khi chương trình kết thúc. Với Hoàng Anh, đây là dịp rất có ý nghĩa, một cách để "nâng cao tình yêu nước và khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc".

Hoàng Anh ấn tượng mỗi khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua cả ngàn người lại reo hò háo hức ẢNH: VŨ THƠ

Ấn tượng nhất với Hoàng Anh là mỗi khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua cả ngàn người lại reo hò, háo hức. Đặc biệt, Hoàng Anh được chứng kiến những cựu chiến binh dù tuổi cao sức yếu vẫn lặn lội từ nhiều vùng miền của Tổ quốc về thủ đô để được chứng kiến sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, để cảm nhận giá trị xương máu mà họ và đồng đội đã cống hiến, hy sinh. "Chúng mình thấy biết ơn vì đã được sống ở thời bình", Hoàng Anh xúc động nói.

Không chỉ có Hoàng Anh, nhiều bạn trẻ cũng có cảm xúc này. Tại khu vực đường Hùng Vương - Trần Phú trong đêm sơ duyệt, nhiều bạn trẻ đã hô vang: "Cựu chiến binh mãi đỉnh", như một lời biết ơn đối với thế hệ cha anh.

Các bạn trẻ từ mọi miền đất nước về thủ đô Hà Nội xem diễu binh, diễu hành A80 ẢNH: VŨ THƠ

Niềm tin và khát vọng về tương lai đất nước

Trên nền nhạc buổi tổng duyệt vang vọng, những khối diễu binh, diễu hành uy nghiêm tiến qua, cùng đó là các tiết mục nghệ thuật hoành tráng. Những người trẻ chăm chú theo dõi từng động tác, hò reo khi thấy những màn trình diễn ấn tượng.

Dưới ánh sáng rực rỡ, sắc đỏ của cờ Tổ quốc xen lẫn màu áo xanh thanh niên tạo nên khung cảnh vừa trẻ trung vừa trang trọng. Nhiều bạn tranh thủ livestream, ghi lại khoảnh khắc để chia sẻ với người thân ở xa.

Các bạn trẻ háo hức ghi lại những hình ảnh ấn tượng để lan tỏa trong dịp xem A80 ẢNH: VŨ THƠ

Ngô Thị Thu Thảo (sinh viên Học viện Tài chính) nói: "Mình thấy tự hào vô cùng. Đây không chỉ là một buổi diễu binh, diễu hành mà còn là dịp để mỗi người trẻ nhìn lại lịch sử, trân trọng hòa bình, độc lập hôm nay".

Không khí hào hứng của A80 không chỉ nằm ở những màn diễu binh, diễu hành, tiết mục văn nghệ hoành tráng, mà còn ở cảm giác chung - niềm tin và khát vọng về tương lai đất nước. Giữa tiếng nhạc, tiếng hô vang "Việt Nam", nhiều người trẻ nắm tay nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết. Khi bài hát Quốc ca vang lên trên quảng trường Ba Đình thì hàng vạn người đứng xem cũng tự giác đặt tay lên ngực và hát vang trong nền nhạc hào hùng.

Các bạn trẻ mặc đồng phục đi xem sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh A80 với những thông điệp tự hào

ẢNH: VŨ THƠ

Khi chương trình kết thúc, dòng người vẫn nán lại chụp ảnh, chia sẻ trải nghiệm. Nhiều bạn cho biết sẽ quay lại vào ngày lễ chính thức, cùng với bạn bè, người thân. Niềm háo hức ấy lan tỏa trên từng con phố, trong mỗi câu chuyện, như tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam bước vào một chặng đường mới đầy kiêu hãnh và tự hào.