Anh Bùi Quang Huy: 'Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong chuỗi hoạt động A80'

Sáng 29.8, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2025 và đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp. Chủ trì hội nghị là anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Hội nghị có sự tham dự (trực tuyến) của các xã phường khó khăn ở biên giới, hải đảo.

Mô hình mới khẳng định năng lực và cống hiến của cán bộ Đoàn

Tại hội nghị, các xã phường và tỉnh thành đoàn đã báo cáo về các kết quả thực hiện và nêu những khó khăn khi hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng như quá trình thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là hơn 3.300 xã, phường, đặc khu trên cả nước đã đạt được.

Anh Huy khẳng định, thành công này xuất phát từ sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ cán bộ đoàn, từ cấp tỉnh đến cấp xã, khẳng định năng lực và nỗ lực cống hiến của những người cán bộ Đoàn.

Hội nghị diễn ra trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của các xã phường khó khăn ở biên giới, hải đảo ẢNH: ĐĂNG HẢI

Cán bộ Đoàn phải linh hoạt để vượt qua khó khăn

Bên cạnh sự ghi nhận, anh Bùi Quang Huy cũng ghi nhận những khó khăn thực tế mà cơ sở đang gặp phải như dữ liệu chưa đồng bộ, phần mềm hoạt động chưa mượt mà, hay kinh phí còn hạn chế. Từ đó, anh Huy đề nghị: thay vì chờ hay kiến nghị những điều không thể, cán bộ Đoàn cần phát huy tinh thần của tuổi trẻ là "không quản khó khăn", chủ động tìm cách làm mới để thích ứng và vượt qua khó khăn.

Đại diện Ban Thanh niên Công an báo cáo về những hoạt động phục vụ đại lễ ẢNH: ĐĂNG HẢI

Về các nhiệm vụ cụ thể, anh Bùi Quang Huy đề nghị: đối với mô hình hỗ trợ chính quyền hai cấp, sau ngày 31.8, các tỉnh đoàn cần xác định lại nhu cầu thực tế để có phương án hỗ trợ mới, trung tập vào những nơi thực sự cần thiết, tránh dàn trải.

Đặc biệt, anh Huy đề nghị cần tập trung vào bảo vệ môi trường, với mục tiêu xóa 10.000 "điểm đen" trên toàn quốc, công việc này phải được thực hiện bằng một cách cụ thể, có số liệu, hình ảnh về tình trạng trước và sau khi xử lý.

Đồng thời anh Huy kêu gọi toàn hệ thống Đoàn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Trong đó các tình nguyện viên cần tuyên truyền và hướng dẫn người dân không xả rác bừa bãi hay làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường trong quá trình xem diễu binh, diễu hành.

Dịp này, anh Huy cũng nhắc nhở và nhấn mạnh về vai trò của bộ Đoàn trong công việc giữ hình ảnh cá nhân trên không gian mạng. "Cán bộ Đoàn hãy xuất hiện với những thông tin tích cực, xứng đáng là thủ lĩnh, là tấm gương cho thanh niên noi theo", anh Huy nói.