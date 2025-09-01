Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xem diễu binh 2.9, người già và trẻ nhỏ đặc biệt lưu ý điều gì?

Đình Huy
Đình Huy
01/09/2025 07:07 GMT+7

Theo khuyến cáo của ban tổ chức, để đảm bảo an toàn và sức khỏe, các gia đình có người cao tuổi và trẻ em nên chọn các điểm xem thoáng đãng hoặc theo dõi lễ diễu binh 2.9 qua màn hình LED.

Sáng mai 2.9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Dự kiến, sẽ có khoảng hơn 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng...

Xem diễu binh 2.9, người già và trẻ nhỏ đặc biệt lưu ý điều gì? - Ảnh 1.

Xem diễu binh 2.9, người già và trẻ nhỏ đặc biệt lưu ý điều gì?

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Không khí của lễ diễu binh 2.9 là trải nghiệm ý nghĩa cho mọi thế hệ. Tuy nhiên, việc tham gia sự kiện đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ.

Theo Ban tổ chức sự kiện A80 thuộc Sở VH-TT Hà Nội, những gia đình có người già, trẻ nhỏ nên tránh các "điểm nóng" như ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học bởi khu vực này trở nên quá tải từ rất sớm.

Lựa chọn các vị trí an toàn, các khu vực có không gian rộng như nút giao Cửa Nam, ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền hoặc các tuyến phố xa trung tâm hơn.

Ưu tiên xem qua màn hình LED: đây là giải pháp tối ưu và an toàn nhất. Thành phố đã lắp đặt nhiều màn hình LED cỡ lớn tại 18 địa điểm, đặc biệt là tại các không gian công cộng rộng rãi như công viên Yên Sở, công viên Long Biên, công viên Hòa Bình, công viên Cầu Giấy. Việc này giúp gia đình vừa cảm nhận được không khí lễ hội, vừa tránh được cảnh chen lấn, xô đẩy.

Cạnh đó, các gia đình cần chuẩn bị hành trang đầy đủ, mang theo đủ nước uống, đồ ăn nhẹ, thuốc men cá nhân theo đơn của bác sĩ. Một tấm lót nhỏ hoặc ghế xếp mini sẽ giúp người già và trẻ em có chỗ nghỉ chân trong lúc chờ đợi.

Đối với trẻ nhỏ, cho trẻ mặc đồ màu sắc sặc sỡ, ghi thông tin liên lạc bỏ vào túi áo của con và dặn dò kỹ các quy tắc an toàn như "đứng yên tại chỗ khi bị lạc", "chỉ tìm đến các chú công an, thanh niên tình nguyện" để phòng chống thất lạc.

Ban tổ chức cũng cảnh báo các gia đình tuyệt đối không đưa người có bệnh nền về tim mạch, huyết áp vào những khu vực quá đông đúc; luôn giữ trẻ trong tầm mắt và nắm chặt tay con. Nếu có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào, hãy chủ động tìm đến các tổ y tế gần nhất được bố trí trên các tuyến phố.

Lưu ý đặc biệt cho người dân tham gia xem diễu binh 2.9

Tuyệt đối không đến chờ đợi qua đêm. 

Không mang theo lều, trại, chiếu, bạt, ô dù kích thước lớn, ghế xếp cồng kềnh.

Luôn lắng nghe và làm theo chỉ dẫn từ hệ thống loa phát thanh công cộng và các lực lượng an ninh, tình nguyện viên tại hiện trường.

Thể hiện tinh thần cộng đồng, nhường nhịn không gian cho người già, phụ nữ có thai và trẻ em. Sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh khi cần thiết.

