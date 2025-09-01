Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ăn ngủ 40 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh A80

Hồng Nam
01/09/2025 09:18 GMT+7

Để có chỗ đẹp chờ xem lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh (A80), nhiều người dân đã ăn, ngủ trên vỉa hè trong suốt 2 ngày qua.

Trải bạt, ăn ngủ trên vỉa hè suốt 2 ngày

7 giờ sáng nay 1.9, ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo đã chật kín người dân. Nhiều người đã thức thâu từ đêm qua 31.8 để giữ chỗ đẹp xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80). 

Do Hùng Vương và Nguyễn Thái Học là nơi có nhiều khối lực lượng vũ trang và khí tài quân sự đi qua, nên rất đông người muốn có vị trí xem tại đây.

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 1.

"Biển người" tràn ngập các phố Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học từ sáng sớm nay 1.9, tạo ra cảnh chen lấn chật chội từ trên đường đến vỉa hè

ẢNH: HỒNG NAM

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 2.

Để có chỗ đẹp, nhiều người đã trải bạt từ chiều tối qua 31.8, mang theo đồ ăn để có sức bám trụ vỉa hè suốt 2 ngày

ẢNH: HỒNG NAM

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 3.

Phố Hàng Cháo chật kín người dân từ sáng nay. Đây là một trong các tuyến phố cấm phương tiện lưu thông từ chiều tối nay để phục vụ A80

ẢNH: HỒNG NAM

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 4.

Người dân mang ô, áo mưa để phòng bị cho thay đổi thời tiết trong ngày dài. Những ngày qua, Hà Nội nắng mưa thất thường, thời tiết biến động liên tục khiến nhiều người mỏi mệt.

ẢNH: HỒNG NAM

Chia sẻ với Thanh Niên, một người dân có được vị trí "đắc địa" cho biết, để có chỗ đẹp, chị đã xếp hàng từ 5 giờ sáng qua 31.8. Một người dân nhà ở phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, để giữ chỗ cho 25 người trong gia đình, chị quyết định chờ gần 40 tiếng. 

Rất nhiều bạt, ghế nhựa được để trên vỉa hè để dành cho gia đình chị từ dưới quê lên. Khi được hỏi liệu có đang ngồi ở khu vực ưu tiên cho các cựu chiến binh, chị nói: "Tôi không biết. Tôi đã chờ từ 5 giờ sáng hôm qua rồi".

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 5.

ẢNH: HỒNG NAM

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 6.

Giữ chỗ cho cả đại gia đình trên vỉa hè Nguyễn Thái Học

ẢNH: HỒNG NAM

Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều người dân sẵn sàng chi tiền để mua chỗ đẹp, nhưng hiện tại chưa có người bán. 

Các chỗ đều đã được lấp đầy cho gia đình người chờ, hoặc nếu không có người, chỗ sẽ được chất đầy ghế, balo, hành lý. Có người mang vali đựng đồ ăn, quần áo, sẵn sàng chờ xuyên 2 ngày.

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 7.

ẢNH: HỒNG NAM

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 9.

ẢNH: HỒNG NAM

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 10.

Những giấc ngủ trên vỉa hè

ẢNH: HỒNG NAM

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 11.

ẢNH: HỒNG NAM

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 12.

Người già, trẻ em không quản ngại thời tiết, thức đêm trên vỉa hè để có chỗ đẹp

ẢNH: HỒNG NAM

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 13.

Khu vực nhà bạt phục vụ nhân dân đã không còn chỗ trống

ẢNH: HỒNG NAM

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 14.

Dùng bữa sáng ngay trên vỉa hè

ẢNH: HỒNG NAM

Chen lấn ở khu vực ưu tiên 

Tại khu vực vỉa hè, nhà bạt phục vụ nhân dân (đường Hùng Vương), khu vực dành cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng (ghi rõ "khu vực ưu tiên") đều đã bị người dân lấy chỗ. Trong khi đó, một số cựu chiến binh đến sớm đang phải tìm chỗ ngồi sau. 

Dự kiến trưa, chiều nay 1.9, lực lượng chức năng sẽ vào cuộc để lấy lại chỗ ưu tiên cho các cựu chiến binh. 

Theo kế hoạch, vỉa hè đường Hùng Vương và một phần đường Nguyễn Thái Học sẽ được dành cho cựu chiến binh, nhằm tri ân công lao của những người có công với cách mạng. Từ hôm tổng duyệt, nhiều cựu chiến binh đã đến quảng trường Ba Đình, đường Hùng Vương... để tham quan, chụp ảnh, chờ xem diễu binh, diễu hành. 

Chờ 40 tiếng trên vỉa hè, giành cả chỗ cựu chiến binh để chờ xem diễu binh - Ảnh 15.

Người dân lấy chỗ ở khu vực cho cựu chiến binh ở trên đường Hùng Vương, nơi quan sát được nhiều khối quân đội, công an và khí tài

ẢNH: HỒNG NAM

 

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh vỉa hè A80 người dân 80 năm Quốc khánh 2.9
