Ăn ngủ 40 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh A80

Trải bạt, ăn ngủ trên vỉa hè suốt 2 ngày

7 giờ sáng nay 1.9, ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo đã chật kín người dân. Nhiều người đã thức thâu từ đêm qua 31.8 để giữ chỗ đẹp xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80).

Do Hùng Vương và Nguyễn Thái Học là nơi có nhiều khối lực lượng vũ trang và khí tài quân sự đi qua, nên rất đông người muốn có vị trí xem tại đây.

"Biển người" tràn ngập các phố Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học từ sáng sớm nay 1.9, tạo ra cảnh chen lấn chật chội từ trên đường đến vỉa hè ẢNH: HỒNG NAM

Để có chỗ đẹp, nhiều người đã trải bạt từ chiều tối qua 31.8, mang theo đồ ăn để có sức bám trụ vỉa hè suốt 2 ngày ẢNH: HỒNG NAM

Phố Hàng Cháo chật kín người dân từ sáng nay. Đây là một trong các tuyến phố cấm phương tiện lưu thông từ chiều tối nay để phục vụ A80 ẢNH: HỒNG NAM

Người dân mang ô, áo mưa để phòng bị cho thay đổi thời tiết trong ngày dài. Những ngày qua, Hà Nội nắng mưa thất thường, thời tiết biến động liên tục khiến nhiều người mỏi mệt. ẢNH: HỒNG NAM

Chia sẻ với Thanh Niên, một người dân có được vị trí "đắc địa" cho biết, để có chỗ đẹp, chị đã xếp hàng từ 5 giờ sáng qua 31.8. Một người dân nhà ở phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, để giữ chỗ cho 25 người trong gia đình, chị quyết định chờ gần 40 tiếng.

Rất nhiều bạt, ghế nhựa được để trên vỉa hè để dành cho gia đình chị từ dưới quê lên. Khi được hỏi liệu có đang ngồi ở khu vực ưu tiên cho các cựu chiến binh, chị nói: "Tôi không biết. Tôi đã chờ từ 5 giờ sáng hôm qua rồi".

ẢNH: HỒNG NAM

Giữ chỗ cho cả đại gia đình trên vỉa hè Nguyễn Thái Học ẢNH: HỒNG NAM

Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều người dân sẵn sàng chi tiền để mua chỗ đẹp, nhưng hiện tại chưa có người bán.

Các chỗ đều đã được lấp đầy cho gia đình người chờ, hoặc nếu không có người, chỗ sẽ được chất đầy ghế, balo, hành lý. Có người mang vali đựng đồ ăn, quần áo, sẵn sàng chờ xuyên 2 ngày.

ẢNH: HỒNG NAM

ẢNH: HỒNG NAM

Những giấc ngủ trên vỉa hè ẢNH: HỒNG NAM

ẢNH: HỒNG NAM

Người già, trẻ em không quản ngại thời tiết, thức đêm trên vỉa hè để có chỗ đẹp ẢNH: HỒNG NAM

Khu vực nhà bạt phục vụ nhân dân đã không còn chỗ trống ẢNH: HỒNG NAM

Dùng bữa sáng ngay trên vỉa hè ẢNH: HỒNG NAM

Chen lấn ở khu vực ưu tiên

Tại khu vực vỉa hè, nhà bạt phục vụ nhân dân (đường Hùng Vương), khu vực dành cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng (ghi rõ "khu vực ưu tiên") đều đã bị người dân lấy chỗ. Trong khi đó, một số cựu chiến binh đến sớm đang phải tìm chỗ ngồi sau.

Dự kiến trưa, chiều nay 1.9, lực lượng chức năng sẽ vào cuộc để lấy lại chỗ ưu tiên cho các cựu chiến binh.

Theo kế hoạch, vỉa hè đường Hùng Vương và một phần đường Nguyễn Thái Học sẽ được dành cho cựu chiến binh, nhằm tri ân công lao của những người có công với cách mạng. Từ hôm tổng duyệt, nhiều cựu chiến binh đã đến quảng trường Ba Đình, đường Hùng Vương... để tham quan, chụp ảnh, chờ xem diễu binh, diễu hành.