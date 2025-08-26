Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Nha Trang: Dự án đường huyết mạch Lê Thánh Tôn chậm tiến độ

Hiền Lương
Hiền Lương
26/08/2025 14:19 GMT+7

Mặc dù là tuyến đường huyết mạch của trung tâm Nha Trang, nhưng việc triển khai thi công dự án cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn vẫn ngổn ngang dù thời gian thi công gần hết.

Dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn đến đoạn từ Ngã 6 đến đường Trần Phú, P.Nha Trang (Khánh Hòa) được khởi công từ tháng 2.2025, thời gian thi công 180 ngày thi công (hoàn thành trong tháng 8). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 30,4 tỉ đồng, do Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng TP.Nha Trang (cũ) làm chủ đầu tư; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh là nhà thầu xây dựng.

Đường Lê Thánh Tôn Nha Trang chậm tiến độ ảnh hưởng đến dân sinh và giao thông - Ảnh 1.

Đường Lê Thánh Tôn vẫn ngổn ngang dù thời gian thi công đã cạn dần

ẢNH: H.L

Đến thời điểm này, dù gần hết thời gian dự án hoàn thành nhưng nhiều hạng mục vẫn ngổn ngang. Điều đáng nói, dự án này nằm trên trục đường chính, huyết mạch và được xem là tuyến đẹp nhất Nha Trang hiện nay. Theo ghi nhận của PV, việc thi công dự án này diễn ra khá bừa bộn, mất mỹ quan khi vật tư, xà bần ngổn ngang khắp các điểm thi công.

Anh Đức, một người dân P.Nha Trang cho hay, việc thi công dự án này ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, nhất là dịp cao điểm du lịch, nghỉ hè và thời điểm diễn ra nhiều hoạt động lễ hội của của tỉnh. "Đáng ra việc thi công tuyến đường huyết mạch, ngoài việc tập trung nhân, vật lực, máy móc hiện đại để đẩy nhanh tiến độ, nhưng dự án này lại thi công khá cẩu thả, nhiều vị trí nhếch nhác", anh Đức nêu ý kiến.

Đường Lê Thánh Tôn Nha Trang chậm tiến độ ảnh hưởng đến dân sinh và giao thông - Ảnh 2.

Hình ảnh nhếch nhác trên vỉa hè đường đường Lê Thánh Tôn đang thi công

ẢNH: HL

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết dự án này đơn vị tiếp nhận từ Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng TP.Nha Trang sau khi bỏ cấp huyện. Về tiến độ, ông Hiến cho biết đã yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo trong tháng 9 phải hoàn thành. Về nguyên nhân dự án chậm tiến độ, ông Hiến cho biết có nhiều nguyên nhân, trong đó có thời điểm nhà thầu phải ngừng thi công vì vướng một số ngày lễ, sự kiện lớn của tỉnh, phường.

Còn ông Lê Chí Hùng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh cho biết, việc thi công vỉa hè và hạ hầm hệ thống đường dây điện, đường dây thông tin rất phức tạp. Công ty phải phối hợp với nhiều đơn vị như: Công ty CP Điện lực Khánh Hòa; VNPT Khánh Hòa và rất mất thời gian. Bên cạnh đó, việc nhiều tuyến đường ở nội đô Nha Trang hiện vướng 3 khung giờ cấm các loại ô tô lớn ra vào (sáng, trưa, chiều tối) nên ảnh hưởng đến việc điều phương tiện hoạt động thi công. "Đến đầu tháng 9 công trình sẽ hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Vừa rồi trước khó khăn của dự án, chủ đầu tư cũng được gia hạn thêm và công ty đang quyết liệt thi công, cố gắng đảm bảo công trình hoàn thành trong tháng 9 này", ông Hùng thông tin.

Tin liên quan

Kiểm tra đột xuất các phương tiện chở du khách tại bến tàu Nha Trang

Kiểm tra đột xuất các phương tiện chở du khách tại bến tàu Nha Trang

Cảnh sát đường thủy Khánh Hòa tổ chức kiểm tra đột xuất các phương tiện vận chuyển khách tại Bến tàu du lịch Nha Trang nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Khám phá thêm chủ đề

Nha Trang chậm tiến độ dự án chậm tiến độ dự án Khánh Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận