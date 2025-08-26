Nha Trang: Dự án đường huyết mạch Lê Thánh Tôn chậm tiến độ

Dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn đến đoạn từ Ngã 6 đến đường Trần Phú, P.Nha Trang (Khánh Hòa) được khởi công từ tháng 2.2025, thời gian thi công 180 ngày thi công (hoàn thành trong tháng 8). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 30,4 tỉ đồng, do Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng TP.Nha Trang (cũ) làm chủ đầu tư; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh là nhà thầu xây dựng.

Đường Lê Thánh Tôn vẫn ngổn ngang dù thời gian thi công đã cạn dần ẢNH: H.L

Đến thời điểm này, dù gần hết thời gian dự án hoàn thành nhưng nhiều hạng mục vẫn ngổn ngang. Điều đáng nói, dự án này nằm trên trục đường chính, huyết mạch và được xem là tuyến đẹp nhất Nha Trang hiện nay. Theo ghi nhận của PV, việc thi công dự án này diễn ra khá bừa bộn, mất mỹ quan khi vật tư, xà bần ngổn ngang khắp các điểm thi công.

Anh Đức, một người dân P.Nha Trang cho hay, việc thi công dự án này ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, nhất là dịp cao điểm du lịch, nghỉ hè và thời điểm diễn ra nhiều hoạt động lễ hội của của tỉnh. "Đáng ra việc thi công tuyến đường huyết mạch, ngoài việc tập trung nhân, vật lực, máy móc hiện đại để đẩy nhanh tiến độ, nhưng dự án này lại thi công khá cẩu thả, nhiều vị trí nhếch nhác", anh Đức nêu ý kiến.

Hình ảnh nhếch nhác trên vỉa hè đường đường Lê Thánh Tôn đang thi công ẢNH: HL

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết dự án này đơn vị tiếp nhận từ Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng TP.Nha Trang sau khi bỏ cấp huyện. Về tiến độ, ông Hiến cho biết đã yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo trong tháng 9 phải hoàn thành. Về nguyên nhân dự án chậm tiến độ, ông Hiến cho biết có nhiều nguyên nhân, trong đó có thời điểm nhà thầu phải ngừng thi công vì vướng một số ngày lễ, sự kiện lớn của tỉnh, phường.

Còn ông Lê Chí Hùng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh cho biết, việc thi công vỉa hè và hạ hầm hệ thống đường dây điện, đường dây thông tin rất phức tạp. Công ty phải phối hợp với nhiều đơn vị như: Công ty CP Điện lực Khánh Hòa; VNPT Khánh Hòa và rất mất thời gian. Bên cạnh đó, việc nhiều tuyến đường ở nội đô Nha Trang hiện vướng 3 khung giờ cấm các loại ô tô lớn ra vào (sáng, trưa, chiều tối) nên ảnh hưởng đến việc điều phương tiện hoạt động thi công. "Đến đầu tháng 9 công trình sẽ hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Vừa rồi trước khó khăn của dự án, chủ đầu tư cũng được gia hạn thêm và công ty đang quyết liệt thi công, cố gắng đảm bảo công trình hoàn thành trong tháng 9 này", ông Hùng thông tin.