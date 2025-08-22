Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Phấn đấu đưa cao tốc Vân Phong - Nha Trang vào khai thác dịp Quốc khánh 2.9

Hiền Lương
Hiền Lương
22/08/2025 15:54 GMT+7

Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang cơ bản đã hoàn thành và phấn đấu đưa vào khai thác dịp lễ 2.9.

Ngày 22.8, ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Ban QLDA7 - Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án), cho biết đến thời điểm này, dự án đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang cơ bản đã hoàn thành, phấn đấu đưa vào khai thác dịp Quốc khánh 2.9.

Theo báo cáo, đến nay, dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã hoàn thành 100% công tác GPMB, địa phương đã hoàn thành 6/6 khu tái định cư cho 203 hộ; di dời hạ tầng đạt 100%. Dự án đã đưa vào khai thác sử dụng 70/83 km (đoạn Km 298+000 - Km 368+350) từ ngày 19.4. Đối với 13 km đoạn còn lại (từ Km 285+000 - Km 298+000) do nhà thầu Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty CP Hải Đăng đang tập trung nguồn lực, tăng ca, kíp phấn đấu thi công hoàn thành các hạng mục chính trên công trường trước ngày 19.8, hoàn thiện hiện trường trước ngày 27.8 để đưa vào khai thác dịp Quốc khánh 2.9.

Phấn đấu đưa cao tốc Vân Phong - Nha Trang vào khai thác dịp Quốc khánh 2.9- Ảnh 1.

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang cơ bản đã hoàn thành

ẢNH: BÁ DUY

Cũng theo Ban QLDA7, đến thời điểm này, địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng sạch xây trạm dừng nghỉ cho nhà đầu tư liên danh Petrolimex từ giữa tháng 3 để triển khai xây dựng. Nhà đầu tư phải hoàn thành công trình dịch vụ tối thiểu trong 8 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng) và hoàn thành toàn bộ trong 11 tháng. Hiện, nhà đầu tư đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn, đang triển khai lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, xin cấp phép môi trường và thi công trạm dừng nghỉ tạm.

Dự án cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang (qua địa bàn Khánh Hòa) dài 83 km, với tổng vốn đầu tư 11.808 tỉ đồng. Điểm đầu tại Km 285+000, vị trí nút giao đầu hầm Cổ Mã, địa phận xã Đại Lãnh. Điểm cuối tại Km 368+000, vị trí giao với quốc lộ 27C, thuộc xã Diên Thọ, kết nối với đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm. Dự án khởi công từ tháng 12.2022 và dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác năm 2025. Quy mô quy hoạch đường 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25 m; vận tốc thiết kế 100 - 120 km/giờ. Để phù hợp với nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực, quy mô đầu tư phân kỳ 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m; vận tốc thiết kế 90 km/giờ.

Ngoài dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Khánh Hòa đang triển khai song song 3 dự án giao thông trọng điểm khác để kết nối các tỉnh lân cận với tổng vốn đầu tư hơn 8.600 tỉ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 5.333 tỉ đồng. Đến nay, toàn bộ 228,17 ha mặt bằng đã được giải phóng, bàn giao cho chủ đầu tư thi công trên toàn tuyến dài 31,5 km, đạt 100% kế hoạch.

Thứ hai là dự án tuyến đường từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT656 (Khánh Hòa kết nối Lâm Đồng) với tổng mức đầu tư 1.809 tỉ đồng, hiện đang được các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai. Cuối cùng là dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn (Ninh Thuận cũ) đến ngã tư Tà Năng (Lâm Đồng) với tổng mức đầu tư 1.494 tỉ đồng. Trong 3 dự án nói trên, tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang triển khai khá tốt; dự kiến sẽ có 20 km đầu tiên của tuyến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các đoạn còn lại hoàn thành vào năm 2026.

dự án cao tốc cao tốc vân phong - nha trang Khánh Hòa
