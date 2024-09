Khánh Hòa và Lâm Đồng đều 'thắng lớn' du lịch lễ 2.9

Trong đó, có hơn 130.000 lượt khách nội địa và hơn 45.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 756,3 tỉ đồng, tăng 14,2%.

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 70,86%; trong đó, câc cơ sở lưu trú ở Bãi Dài và một số khu nghỉ dưỡng đẹp ở Nha Trang có công suất phòng trên 90%; khu vực TP.Nha Trang có công suất bình quân khoảng từ 60% trở lên (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3 - 5 sao và tương đương), các khách sạn ven đường biển Trần Phú có công suất trên 70%.

Khách du lịch tham quan Tháp Bà Ponargar ẢNH: THẾ QUANG

Từ ngày 31.8 đến 3.9, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phục vụ khoảng 450 lượt chuyến bay cất hạ cánh với khoảng 76.845 khách (tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, có 196 lượt chuyến bay nội địa với 28.790 lượt khách; 254 lượt chuyến quốc tế với 48.055 lượt khách. Lượng khách nội địa di chuyển bằng đường hàng không không tăng so với kỳ nghỉ lễ năm trước. Tuy nhiên, do sự thuận lợi về đường bộ (cao tốc thông suốt từ TP.HCM đến Khánh Hòa), rất nhiều khách du lịch ở các tỉnh trong khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và khách từ TP.HCM đến Khánh Hòa bằng phương tiện cá nhân.

Trong đợt lễ, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã thu hút khách đến tham quan như VinWonders, Vinpearl Harbour Nha Trang. Các tour du lịch biển, đảo vịnh Nha Trang, Bảo tàng Hải dương học, chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar… cũng thu hút lượng khách tham quan khá lớn. Trong các ngày nghỉ lễ tình hình an ninh trật tự, an toàn đều được đảm bảo. Các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), ngày 3.9, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng VH - TT TP.Đà Lạt cho biết thống kê sơ bộ, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, có khoảng 100.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, tăng 11% so với dịp lễ năm ngoái.

Du khách tham quan hồ Xuân Hương Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 7.200 lượt khách, tăng 14%; khách nội địa ước đạt 92.800 lượt khách (lưu trú ước đạt 68.200 lượt khách), tăng 11% so với cùng kỳ. Theo ghi nhận của PV, dịp lễ năm nay các tuyến đường phố ở trung tâm TP.Đà Lạt không xảy ra tình trạng tắc đường, tuy nhiên con đường Hoàng Văn Thụ dẫn đến Làng hoa Vạn Thành, nơi có nhiều điểm du lịch đang thu hút du khách vào giờ cao điểm xe nối đuôi nhau dẫn đến kẹt xe cục bộ.