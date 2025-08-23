Khánh Hòa: Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tháo gỡ 245 dự án tồn đọng

Kiểm tra thực địa hai dự án tại Khánh Hòa

Sáng 23.8, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hai dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài tại Khánh Hòa, gồm: Khu dân cư Cồn Tân Lập ở P.Nha Trang (P.Xương Huân, TP.Nha Trang cũ) và Khu đô thị Mỹ Gia ở P.Nam Nha Trang (xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang cũ).

Cùng tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (P.Nha Trang, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, ông Châu Ngô Anh Nhân (Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa) báo cáo dự án đang gặp nhiều vướng mắc liên quan đến pháp lý và do sai sót trong quá trình đấu thầu. Một số hạng mục của dự án khu dân cư Cồn Tân Lập đã dừng rất lâu, trong khi người dân mong dự án sớm hoàn thành để góp phần tạo ra bộ mặt đô thị mới. "Các đơn vị liên quan đều mong muốn T.Ư tiếp tục cho dự án thực hiện", ông Nhân chia sẻ.

Trong khi đó, dự án Khu đô thị Mỹ Gia đã xây dựng hạ tầng được gần 97%, hiện có hơn 2.000 hộ dân sinh sống. Vướng mắc lớn nhất của dự án Khu đô thị Mỹ Gia là việc xác nhận nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với Nhà nước, làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người dân. Cả hai dự án này đang nằm trong diện thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tại dự án Khu đô thị Mỹ Gia (P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, các dự án tồn đọng kéo dài là vấn đề chung của cả nước, trong đó có Khánh Hòa. Khánh Hòa cũng là địa phương có 11 dự án được áp dụng cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc theo Nghị quyết 170 của Quốc hội. Để khơi thông được các điểm nghẽn tại các dự án này, cần sớm hoàn tất việc thanh tra để xác định chính xác những vướng mắc, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật tránh tình trạng tồn đọng kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Tháo gỡ khó khăn cho 245 dự án tồn đọng

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, qua rà soát, địa phương xác định còn hơn 245 dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có các dự án thuộc phạm vi xử lý theo Nghị quyết 170 của Quốc hội, các dự án cần xin cơ chế chính sách của T.Ư và các dự án địa phương đang chủ động xử lý theo thẩm quyền.

Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, 1 trong 245 dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng tại Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư, củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi vừa có sự nỗ lực quyết liệt của tỉnh, vừa cần sự quan tâm, định hướng tháo gỡ từ các cơ quan T.Ư.

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Khánh Hòa phải coi việc xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng". Ông đánh giá cao Khánh Hòa đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị và đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận tại cuộc họp ẢNH: BÁ DUY

"Phải tiếp tục rà soát, tìm ra cho hết các dự án còn có khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ, qua đó sẽ giải phóng được một nguồn lực rất lớn (khoảng 156.000 tỉ đồng đối với các dự án hiện đã được xác định) để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", Phó thủ tướng khẳng định.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu trong xử lý phải có sự phân loại rõ các dự án để đưa ra các đề xuất, phương án giải quyết cụ thể, phù hợp và khả thi, chủ động đề xuất các phương án tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát triển của doanh nghiệp.