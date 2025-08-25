Đề nghị chấm dứt hợp đồng nhà thầu thi công Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án xây dựng Khối điều trị nội trú BV Nhân dân Gia Định theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Dự án xây mới Bệnh viện Nhân dân Gia Định đình trệ hơn 5 năm ẢNH: DUY TÍNH

Đây là dự án đã trễ hẹn 3 năm so với kế hoạch ban đầu và hiện đã "đứng bánh" trong bối cảnh BV quá tải, bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang.

Tìm nhà thầu mới

Theo văn bản nói trên, Sở Xây dựng đề nghị BV Nhân dân Gia Định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công hiện tại do không đảm bảo được các yêu cầu về nguồn vốn, nhân lực và tiến độ thi công, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và tiến độ của dự án.

Sở Xây dựng yêu cầu BV Nhân dân Gia Định phối hợp các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu để hoàn tất các thủ tục chấm dứt hợp đồng. Trong đó bao gồm: xác định rõ các nội dung vi phạm hợp đồng của nhà thầu; xác định khối lượng và giá trị đã thực hiện và phần còn lại của hợp đồng; ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng; đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm theo quy định. Tiến hành các bước nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng và xử phạt vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

BV thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công mới phù hợp quy định. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các bước tiếp theo, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo BV Nhân dân Gia Định cho hay BV đang ở bước 1 - kiểm kê khối lượng. Đồng thời đang nhờ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM tư vấn pháp lý.

Căn cứ chấm dứt hợp đồng

Theo Sở Xây dựng, việc chấm dứt hợp đồng căn cứ theo khoản 23, điều 140, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 4.8.2025 của Chính phủ quy định chi tiết luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Quy định nêu rõ trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó; nhà thầu vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng.

Đối với phần công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu cho nhà thầu khác với giá trị được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần công việc đã thực hiện, được nghiệm thu trước đó.

Chủ đầu tư phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu. Trường hợp không áp dụng hình thức chỉ định thầu thì hình thành gói thầu mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu, trường hợp cần thiết thì xem xét lại giá gói thầu đối với phần công việc còn lại trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc thực hiện hợp đồng chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì không được phép chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu khác. Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm hợp đồng để thay thế nhà thầu mới, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm hợp đồng, chủ đầu tư phải đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm hợp đồng, thông tin nhà thầu thay thế trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời gửi quyết định chấm dứt hợp đồng và các tài liệu xử lý vi phạm hợp đồng khác (nếu có) đến Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi.

Thông báo phải nêu rõ lý do nhà thầu vi phạm hợp đồng dẫn tới phải chấm dứt hợp đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế, tên nhà thầu được chỉ định trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu.