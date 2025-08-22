Đưa vào vận hành kỹ thuật Hue Plaza - điểm đến mới tại Huế

Sáng 22.8, Tập đoàn Vietravel chính thức đưa vào vận hành kỹ thuật dự án Hue Plaza (Trung tâm tổ hợp du lịch và dịch vụ cao cấp) tại khu "đất vàng" của Huế, số 1 Nguyễn Huệ (P.Thuận Hóa, TP.Huế). Sự kiện nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, kỷ niệm 30 năm thành lập Vietravel.

Các đại biểu cắt băng đưa vào vận hành kỹ thuật Hue Plaza ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Dự án được đầu tư với quy mô tổng diện tích sàn 5.474 m², gồm 6 tầng nổi và 2 tầng hầm, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, vừa tôn vinh tinh hoa kiến trúc cố đô vừa mang hơi thở hiện đại. Hue Plaza được định vị là tổ hợp thương mại - văn hóa - dịch vụ “All-in-One” (tất cả trong một), nơi du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn từ mua sắm, ẩm thực, nghệ thuật đến giải trí trong một không gian duy nhất.

Công trình được thiết kế hài hòa giữa nét kiến trúc truyền thống và hiện đại: bên trong không chỉ có không gian thương mại sang trọng, mà còn tái hiện tinh hoa văn hóa bản địa thông qua nghệ thuật biểu diễn, lễ hội, ẩm thực cung đình và phố thị.

Hue Plaza khi chính thức đi vào hoạt động (dự kiến tháng 12.2025) sẽ trở thành điểm tham quan, mua sắm, giải trí, trải nghiệm những giá trị truyền thống đặc sắc của Huế trong một không gian chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ ,Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Với mô hình “All-in-One Destination” (điểm đến tất cả trong một), Hue Plaza hy vọng sẽ bổ sung cho chuỗi giá trị du lịch, dịch vụ giúp tăng thời gian lưu trú trung bình, gia tăng chi tiêu của du khách và mở ra cơ hội để Huế đón thêm các dòng khách du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng, khách cao cấp, khách tàu biển quốc tế.

Trải nghiệm nón lá nghệ thuật Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Hue Plaza tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, trung tâm văn hóa và du lịch sầm uất nhất của cố đô Huế, kề cận các di sản biểu tượng như Đại nội, cầu Trường Tiền, ga Huế, 2 khách sạn 5 sao Azerai La Residence, Silk Path Grand... được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo du lịch Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel, cho biết: "Với nền tảng 3 thập kỷ kinh nghiệm và hệ sinh thái toàn diện, Vietravel tiếp tục kiên định sứ mệnh tiên phong, đồng hành cùng các địa phương để xây dựng những biểu tượng mới, lan tỏa giá trị văn hóa và tạo động lực phát triển bền vững cho cộng đồng.

Sự ra đời của Huế Plaza chính là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm của Vietravel trong việc định hình diện mạo mới cho du lịch cố đô. Xa hơn nữa, Hue Plaza còn mang sứ mệnh trở thành hạt nhân lan tỏa, nâng vị thế Huế trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm du lịch bền vững hàng đầu châu Á. Đây không chỉ là dự án bất động sản dịch vụ, mà là biểu tượng cho cách Vietravel đồng hành cùng địa phương trong việc bảo tồn di sản, đồng thời tái tạo giá trị kinh tế - xã hội bền vững cho cộng đồng", ông Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ.











