Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Thêm Vietravel Airlines 'dọn về' T3, nhà ga cũ Tân Sơn Nhất chỉ còn 1 hãng bay

Hà Mai
Hà Mai
21/08/2025 15:54 GMT+7

Vietravel Airlines vừa tổ chức thành công sự kiện đánh dấu việc chuyển toàn bộ các chuyến bay nội địa sang khai thác tại nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, đến nay đã có 4/5 hãng hàng không Việt Nam 'dọn nhà' hoàn toàn sang nhà ga mới.

Chuyến bay mang số hiệu VU750 khởi hành từ TP.HCM đến Hà Nội hôm nay (21.8) đánh dấu sự kiện Vietravel Airlines chính thức khai thác tại nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất.

Thêm Vietravel Airlines 'dọn về' T3, nhà ga cũ Tân Sơn Nhất chỉ còn 1 hãng bay- Ảnh 1.

Vietravel Airlines vừa chính thức khai thác tất cả các chuyến bay nội địa tại Nhà ga T3

Tại nhà ga mới này, Vietravel Airlines bố trí khu vực làm thủ tục từ quầy số 25 - 31 (vào cửa D1, D2), cửa khởi hành các chuyến bay sẽ thay đổi linh hoạt từ cửa số 1 đến cửa số 5 (tại tầng 1). Hành khách trải nghiệm hạng ghế cao cấp (Premium) sẽ sử dụng 2 lounge (phòng chờ): SH Lounge và The Sens. Quầy vé giờ chót của hãng được đặt ngay tại khu vực cửa D1 để hành khách thuận tiện tiếp cận khi cần.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng giám đốc Vietravel Airlines - ông Đào Đức Vũ chia sẻ: “Việc chuyển đổi sang nhà ga T3 không chỉ là một sự thay đổi về mặt hạ tầng. Đây là một bước ngoặt chiến lược, đánh dấu sự khởi đầu cho việc áp dụng một hệ sinh thái công nghệ hàng không hoàn chỉnh. Từ những bước đi đầu tiên này, Vietravel Airlines sẽ tiến tới từng bước nâng cao trải nghiệm của hành khách, biến mỗi chuyến bay không chỉ là một hành trình di chuyển, mà còn là một trải nghiệm kết nối, tiện lợi và đầy cảm hứng”.

Mới đây, từ 0 giờ 00 ngày 18.8, Bamboo Airways cũng đã chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa từ nhà ga T1 sang nhà ga T3. Các chuyến bay của Bamboo Airways được làm thủ tục tại các quầy 45 - 50 (đối diện cửa D2 và D3 của nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) và linh hoạt mở rộng trong phạm vi từ quầy 43 - 52 theo sản lượng và nhu cầu thực tế. Còn quầy vé giờ chót của hãng sẽ được đặt ngay tại khu vực cửa D2 để hành khách thuận tiện tiếp cận khi cần.

Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng vừa hoàn tất chuyển toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) sang khai thác tại nhà ga T3. Theo đó, hành khách của Vietnam Airlines làm thủ tục tại các quầy từ số 56 - 109; hành khách của Pacific Airlines dự kiến làm thủ tục tại các quầy từ số 11 - 18; hành khách của Vasco và các chuyến bay của Vietnam Airlines trên đường bay giữa TP.HCM - Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau sẽ làm thủ tục tại các quầy từ số 19 - 24. Ngoài ra, 22 kiosk check-in tự động được bố trí tại nhà ga giúp hành khách của cả ba hãng chủ động và tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục.

Như vậy, đến nay chỉ còn duy nhất hãng hàng không Vietjet vẫn đang duy trì hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga T1 thuộc Cảng Tân Sơn Nhất. Đơn vị này cũng chưa thông báo kế hoạch sẽ chuyển sang nhà ga mới.



Tin liên quan

Vietnam Airlines chuyển nốt những đường bay nội địa cuối cùng sang nhà ga T3

Vietnam Airlines chuyển nốt những đường bay nội địa cuối cùng sang nhà ga T3

Từ 00 giờ 01 phút ngày 19.8, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) sẽ được khai thác tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Khám phá thêm chủ đề

nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất Vietravel Airlines hãng bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận