Thêm Vietravel Airlines 'dọn về' T3, nhà ga cũ Tân Sơn Nhất chỉ còn 1 hãng bay

Chuyến bay mang số hiệu VU750 khởi hành từ TP.HCM đến Hà Nội hôm nay (21.8) đánh dấu sự kiện Vietravel Airlines chính thức khai thác tại nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất.

Vietravel Airlines vừa chính thức khai thác tất cả các chuyến bay nội địa tại Nhà ga T3

Tại nhà ga mới này, Vietravel Airlines bố trí khu vực làm thủ tục từ quầy số 25 - 31 (vào cửa D1, D2), cửa khởi hành các chuyến bay sẽ thay đổi linh hoạt từ cửa số 1 đến cửa số 5 (tại tầng 1). Hành khách trải nghiệm hạng ghế cao cấp (Premium) sẽ sử dụng 2 lounge (phòng chờ): SH Lounge và The Sens. Quầy vé giờ chót của hãng được đặt ngay tại khu vực cửa D1 để hành khách thuận tiện tiếp cận khi cần.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng giám đốc Vietravel Airlines - ông Đào Đức Vũ chia sẻ: “Việc chuyển đổi sang nhà ga T3 không chỉ là một sự thay đổi về mặt hạ tầng. Đây là một bước ngoặt chiến lược, đánh dấu sự khởi đầu cho việc áp dụng một hệ sinh thái công nghệ hàng không hoàn chỉnh. Từ những bước đi đầu tiên này, Vietravel Airlines sẽ tiến tới từng bước nâng cao trải nghiệm của hành khách, biến mỗi chuyến bay không chỉ là một hành trình di chuyển, mà còn là một trải nghiệm kết nối, tiện lợi và đầy cảm hứng”.

Mới đây, từ 0 giờ 00 ngày 18.8, Bamboo Airways cũng đã chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa từ nhà ga T1 sang nhà ga T3. Các chuyến bay của Bamboo Airways được làm thủ tục tại các quầy 45 - 50 (đối diện cửa D2 và D3 của nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) và linh hoạt mở rộng trong phạm vi từ quầy 43 - 52 theo sản lượng và nhu cầu thực tế. Còn quầy vé giờ chót của hãng sẽ được đặt ngay tại khu vực cửa D2 để hành khách thuận tiện tiếp cận khi cần.

Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng vừa hoàn tất chuyển toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) sang khai thác tại nhà ga T3. Theo đó, hành khách của Vietnam Airlines làm thủ tục tại các quầy từ số 56 - 109; hành khách của Pacific Airlines dự kiến làm thủ tục tại các quầy từ số 11 - 18; hành khách của Vasco và các chuyến bay của Vietnam Airlines trên đường bay giữa TP.HCM - Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau sẽ làm thủ tục tại các quầy từ số 19 - 24. Ngoài ra, 22 kiosk check-in tự động được bố trí tại nhà ga giúp hành khách của cả ba hãng chủ động và tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục.

Như vậy, đến nay chỉ còn duy nhất hãng hàng không Vietjet vẫn đang duy trì hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga T1 thuộc Cảng Tân Sơn Nhất. Đơn vị này cũng chưa thông báo kế hoạch sẽ chuyển sang nhà ga mới.







