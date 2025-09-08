Chung cư ven biển Đà Nẵng: Cư dân kêu cứu 'mua nhà tiền tỉ sống như ở trọ'

Cư dân khốn khổ vì quyền lợi bị xâm phạm

Đầu tháng 9, Báo Thanh Niên tiếp nhận đơn thư của các cư dân Fusion Suites Danang Beach (88 Võ Nguyên Giáp, TP.Đà Nẵng) kêu cứu về việc quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, trong khi ban quản trị (BQT) tòa nhà đã hết nhiệm kỳ, không còn nơi để họ gửi gắm kiến nghị.

Tòa nhà Fusion Suites Danang Beach đã được chủ đầu tư đổi tên thành Signature ẢNH: HUY ĐẠT

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thi (chủ căn hộ tại Fusion Suites Danang Beach), vào năm 2015, quá trình mua bán được thực hiện bằng hợp đồng với Công ty CP Bảo Phước (chủ đầu tư), cư dân có đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ với mục đích sử dụng "đất ở". Chính quyền P.Mân Thái (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cũ) từng ban hành quyết định công nhận BQT cho các nhiệm kỳ 2017 - 2020 và 2020 - 2023.

"Chúng tôi đã tổ chức hội nghị chung cư được 2 lần để bầu BQT qua các nhiệm kỳ, được UBND P.Mân Thái (Q.Sơn Trà cũ) công nhận, điều đó đủ cơ sở pháp lý để khẳng định tòa nhà là chung cư", bà Thi lý giải.

Thế nhưng, sau khi nhiệm kỳ BQT 2020 - 2023 kết thúc, hội nghị bầu BQT mới vướng khiếu nại kéo dài, cho đến nay BQT chưa được công nhận và chưa thể hội nghị để bầu BQT cho nhiệm kỳ hiện tại.

Theo bà Thi, trớ trêu hơn, trong lúc chờ tổ chức hội nghị chung cư thì cơ quan chức năng P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) lại đề nghị xác minh "tòa nhà có phải là chung cư hay không?".

"Điều mà UBND P.Sơn Trà yêu cầu các sở, ngành xác minh lại trái ngược với chính các quyết định hành chính trước đó của UBND P.Mân Thái (cũ), khiến cư dân rất hoang mang. Thêm nữa, cũng chính vì P.Sơn Trà đang xác minh nên chưa thể tổ chức hội nghị chung cư để bầu ra BQT mới, từ đó quyền lợi của chúng tôi bị chủ đầu tư và một số cá nhân xâm phạm", bà Thi nói.

Bà Nguyễn Thị Minh Thi (bìa phải) cùng các cư dân tòa nhà Fusion Suites Danang Beach khổ sở vì “mua căn hộ tiền tỉ nhưng sống như ở trọ” ẢNH: HUY ĐẠT

Không chỉ bế tắc về pháp lý, các cư dân Fusion Suites Danang Beach còn khốn khổ vì quyền lợi bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, theo bà Thi, dù tòa nhà đã bàn giao gần chục năm nhưng hồ sơ kỹ thuật chưa được chuyển cho BQT các nhiệm kỳ trước, dẫn đến việc lựa chọn đơn vị quản lý, bảo trì thiếu minh bạch kéo dài. Chủ đầu tư tự ký hợp đồng với đơn vị vận hành, áp đặt mức phí dịch vụ cao.

Ông Võ Chí Dũng (cư dân Fusion Suites Danang Beach) cho biết thêm, các cư dân "xuống tiền" để mua căn hộ với những tiện ích từng được quảng bá là "sở hữu chung" như hồ bơi, phòng gym… Nhưng nay các tiện ích này hoặc bị khóa, hoặc khai thác thương mại (đơn cử giá 300.000 đồng/lượt bơi). Đáng nói, nhiều khu vực tầng 1, tầng 2 vốn thuộc không gian chung cũng bị hạn chế tiếp cận.

"Việc xâm phạm không gian chung và khóa hết những tiện ích của tòa nhà là hành vi vô lý, xâm phạm trực tiếp quyền tài sản mà chúng tôi đã mua bán hợp pháp", ông Dũng bức xúc.

Ông Võ Chí Dũng thắc mắc và bức xúc vì thang máy bị khóa tầng 2 ẢNH: HUY ĐẠT

Chưa dừng ở đó, bà Lý Thị Thùy (cư dân tòa nhà) còn cho hay thay vì chủ căn hộ được ký hợp đồng điện trực tiếp với ngành điện, cư dân buộc phải mua lại từ chủ đầu tư với giá 4.000 đồng/kWh.

"Có căn hộ chỉ 37 m² nhưng hóa đơn mỗi tháng lên đến 7,2 triệu đồng. Có người những tháng dịch bệnh đóng cửa không ở nhưng vẫn phát sinh tiền điện. Những trường hợp như vậy chúng tôi không biết "cầu cứu" ai, vì BQT chưa có", bà Thùy nói.

Cũng theo bà Thùy, hiện quỹ bảo trì tòa nhà khoảng hơn 8 tỉ đồng, nhưng thu chi có dấu hiệu thiếu công khai minh bạch, dẫn đến việc sửa chữa, khắc phục sự cố thang máy, bơm nước… bị chậm trễ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

"Tranh chấp kéo dài khiến cư dân cảm giác bị bỏ mặc trong chính ngôi nhà của mình" Bà Thùy bức xúc

Địa phương gặp 'vướng' vì hồ sơ pháp lý

Trao đổi với PV Thanh Niên về những bức xúc của cư dân Fusion Suites Danang Beach, đại diện lãnh đạo UBND P.Sơn Trà cho biết đã nhận nhiều đơn thư phản ánh việc chủ đầu tư tự ý tăng giá dịch vụ, chỉ định đơn vị quản lý, hạn chế quyền sử dụng tiện ích chung.

UBND P.Sơn Trà cho biết đã gửi văn bản đến Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp - Môi trường để xin ý kiến, phối hợp xử lý các kiến nghị của cư dân. Theo thông tin từ UBND P.Sơn Trà, khu đất dự án được cấp giấy chứng nhận từ năm 2010 với mục đích sử dụng là "đất ở đô thị, lâu dài".

Những tiện ích chung, không gian chung của tòa nhà bị "khóa cứng", hạn chế cư dân tiếp cận ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cấp năm 2011 (điều chỉnh năm 2014) lại ghi công trình là "khu thương mại, dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp". Thực tế, chủ đầu tư đã bán nhiều căn hộ và cơ quan chức năng cũng đã cấp giấy chứng nhận riêng cho từng căn hộ với loại đất "đất ở".

Chính sự không thống nhất giữa hồ sơ đất đai và hồ sơ xây dựng đã tạo ra tranh chấp kéo dài, khiến địa phương lúng túng trong công tác quản lý.

Ông Phan Tất Tỉnh, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị P.Sơn Trà, cho biết địa phương mong các sở, ngành sớm rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án, làm rõ mâu thuẫn và thống nhất phương án xử lý, ban hành văn bản hướng dẫn để có căn cứ giải quyết, trả lời đơn thư của công dân, tránh để tình trạng kiến nghị kéo dài.

"Khi chưa thể tổ chức hội nghị chung cư để bầu BQT nhiệm kỳ mới, thì quyền lợi của các cư dân khó mà thống nhất, công bằng. Hiện UBND phường đã tổng hợp phản ánh của cư dân và chuyển UBND TP.Đà Nẵng xem xét, giải quyết. Chúng tôi sẽ dựa vào công văn phản hồi của cấp trên để "tìm hướng" giải quyết cho người dân sớm nhất có thể", ông Tỉnh thông tin.

"Chúng tôi đã bỏ ra số tiền lớn để mua căn hộ hợp pháp, nhưng suốt nhiều năm phải sống trong cảnh thiệt thòi, bị đối xử như "khách ở trọ" ngay trong chính nhà mình. Cư dân Fusion Suites chỉ mong chính quyền sớm vào cuộc quyết liệt để trả lại công bằng…" Bà Nguyễn Thị Minh Thi

Hơn 10 năm đi vào hoạt động, nhưng tranh chấp pháp lý và quyền lợi tại Fusion Suites vẫn chưa có hồi kết ẢNH: HUY ĐẠT

Liên quan đến việc địa phương đề nghị thành phố xác minh lại tư cách pháp lý của tòa nhà Fusion Suites, lãnh đạo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết căn cứ vào giấy chứng nhận đã cấp, đây là loại hình chung cư. Việc nguồn gốc đất là "đất ở đô thị, lâu dài" nhưng giấy phép xây dựng ghi "khu thương mại, dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp" cũng không phải mâu thuẫn, miễn là phù hợp quy hoạch.

"Đối với các kiến nghị của cư dân, Sở đã chuyển cho UBND P.Sơn Trà, bởi theo quy định hiện hành, việc quản lý chung cư thuộc thẩm quyền cấp phường", lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết.