Đà Nẵng: Nguyên chủ tịch xã cùng nhiều cán bộ huyện bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ngày 7.9, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết vừa công bố thông cáo báo chí kỳ họp thứ 3 (sau sáp nhập) của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Trước đó, chiều 4.9, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì kỳ họp thứ 3.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng chủ trì kỳ họp thứ 3

ẢNH: C.X

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung. Trong đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ theo quy định của Đảng đối với 4 đảng viên vi phạm pháp luật, bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án nhân dân các cấp.

Cụ thể, các cán bộ bị khai trừ ra khỏi Đảng gồm:

Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, đảng viên Chi bộ thôn Sâm Linh Tây thuộc Đảng bộ xã Núi Thành (TP.Đà Nẵng), nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Quang (H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ).

Ông Võ Hồng Hải, đảng viên Chi bộ thôn Đại Phú thuộc Đảng bộ xã Đại Lộc (TP.Đà Nẵng), nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm y tế H.Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam cũ).

Ông Bùi Xuân Vinh, đảng viên Chi bộ thôn 2 thuộc Đảng bộ xã Đại Lộc, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Đại Lộc cũ.

Ông Nguyễn Thành Tuấn, đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã thuộc Đảng bộ UBND xã Đại Lộc, nguyên Phó trưởng phòng TN-MT H.Đại Lộc cũ.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 11.8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng đã họp kỳ thứ 2 để xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.