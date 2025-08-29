Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng đến 30 đảng viên





Sáng 29.8, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) và trao Huy hiệu Đảng đến 30 đảng viên. Tham dự lễ kỷ niệm có Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, nhấn mạnh tinh thần Cách mạng Tháng tám vĩ đại và Ngày Quốc khánh 2.9 sẽ không bao giờ phai mờ trong lòng mỗi người.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng ẢNH: DIỆU MI

Đợt ngày 2.9, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM có 30 đảng viên được vinh dự nhận huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.



Theo bà Nga, đây là điều có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi đảng viên, là phần thưởng cao quý của Đảng đối với công lao của các đảng viên đã đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng; ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách của các đảng viên trong suốt quá trình công tác.

Phát biểu trong chương trình, đảng viên Bùi Hữu Hồng Hải, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP.HCM bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn với những hy sinh, đóng góp của thế hệ cha ông đi trước, trân trọng sự cống hiến của các cô chú đảng viên lão thành.

30 đảng viên của Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM được trao Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2.9 ẢNH: DIỆU MI

Đảng viên Bùi Hữu Hồng Hải chia sẻ, những đảng viên trẻ, những đoàn viên ưu tú của các cơ quan Đảng thành phố nguyện sẽ tiếp tục thắp lên tinh thần cách mạng, khát vọng cống hiến, không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Đảng viên trẻ sẽ là lực lượng tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới, thực hiện chuyển đổi số, thiết kế và sử dụng hiệu quả các nền tảng trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị", đảng viên Bùi Hữu Hồng Hải nói.

Ông Nguyễn Văn Đua nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng Trước đó, ngày 28.8, Đảng ủy phường Tân Hưng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025); đồng thời trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp Quốc khánh 2.9 cho các đảng viên tiêu biểu. Nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng ẢNH: T.H Trong chương trình, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đến ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Đua sinh năm 1954, quê quán TP.HCM. Ông từng là Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Đua từng làm cán bộ Đoàn ở quận 4 cũ, đến Phó bí thư, Bí thư Thành Đoàn TP, Bí thư Quận ủy quận 3 cũ... Dịp này, Đảng bộ phường Tân Hưng có tổng cộng 68 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.



