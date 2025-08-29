Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận nhận Huy hiệu Đảng

Sáng 29.8, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2.9.

Tại buổi lễ, Đảng ủy UBND TP.HCM trao Huy hiệu Đảng cho 66 đảng viên tiêu biểu thuộc Đảng bộ UBND TP.HCM. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 15 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 30 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM là một trong 47 đảng viên thuộc Đảng bộ UBND TP.HCM nhận Huy hiệu Đảng 30 năm trong dịp này.

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đại diện Đảng ủy UBND TP.HCM trao Huy hiệu Đảng 30 năm cho ông Trần Thế Thuận

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Trần Thế Thuận 58 tuổi, trình độ chuyên môn thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cử nhân hành chính, cử nhân chính trị. Ông Thuận từng giữ các chức vụ như Chủ tịch UBND quận 1, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, rồi làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM từ tháng 9.2020.

Ông Trần Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhấn mạnh đây là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận trân trọng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu bền bỉ của các đảng viên.

Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng là những tấm gương sáng về lòng trung thành, kiên định, là chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên lớn lao cho các thế hệ đảng viên trẻ noi theo.

Ông Trần Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của người cộng sản, tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết cho sự nghiệp chung của Đảng bộ và TP.HCM.

Ông Nam cho biết, ngày 23.8 vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, là tiền đề vững chắc cho quá trình phát triển của Đảng bộ.

Điều này cũng đòi hỏi tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo triển khai nghị quyết của đại hội.

Trong dịp Quốc khánh 2.9, Đảng ủy UBND TP.HCM trao Huy hiệu Đảng cho 66 đảng viên tiêu biểu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, trong đó xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, ông Trần Đình Phụng, Đảng bộ Trường ĐH Sài Gòn, chia sẻ trong 47 năm công tác, dù ở đâu, lĩnh vực gì, vị trí công tác nào và bất kỳ hoàn cảnh nào, ông cũng luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng để nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

"Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Đảng, Nhà nước, các lão thành cách mạng và sự hy sinh mất mát của biết bao thế hệ đi trước đã cho tôi môi trường lý tưởng để học tập và làm việc", ông Phụng nói thêm.

Trong dịp Quốc khánh 2.9, Thành ủy TP.HCM quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 4.670 đảng viên.