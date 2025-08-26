Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho Phu quân nguyên Phó chủ tịch nước

Sỹ Đông
Sỹ Đông
26/08/2025 13:52 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Châu Hoàng Nhơn (phường Tân Định), phu quân nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Trưa 26.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng nhân dịp Quốc khánh 2.9 cho đảng viên Châu Hoàng Nhơn (ở khu phố 7, phường Tân Định).

Buổi lễ trao Huy hiệu Đảng tổ chức tại nhà riêng, cùng dự có nguyên Phó chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh.

Ông Châu Hoàng Nhơn 73 tuổi, là phu quân nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ông Nhơn từng công tác ở Quận ủy quận 1, rồi làm Trưởng trạm phát hàng quận 1, Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn, Giám đốc Trung tâm Bưu chính Sài Gòn thuộc Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn.

Tháng 12.1979, ông Nhơn được UBND TP.HCM tặng Huy hiệu TP.HCM với thành tích hoàn thành xuất sắc công tác được giao.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho Phu quân nguyên Phó chủ tịch nước - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Châu Hoàng Nhơn

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết đây là một dấu mốc đầy ý nghĩa, ghi nhận chặng đường dài cống hiến và gắn bó của ông Châu Hoàng Nhơn với Đảng, với nhân dân.

Từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng (năm 1980), ông Châu Hoàng Nhơn trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp tích cực, luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc, để lại hình ảnh người cán bộ, người đảng viên gương mẫu trong lòng đồng nghiệp và tập thể.

Sau khi nghỉ hưu, ông Nhơn vẫn tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất người đảng viên, tham gia sinh hoạt tại chi bộ và khu phố; sống giản dị, hòa đồng, luôn quan tâm, đồng hành, đóng góp những ý kiến thiết thực cho công tác xây dựng Đảng và phong trào tại địa phương.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho Phu quân nguyên Phó chủ tịch nước - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ tại buổi trao Huy hiệu Đảng

ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Đồng chí đã chứng minh tuổi Đảng không chỉ là con số mà là bản lý lịch bằng vàng và là hạt giống đỏ. Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và đóng góp quý báu của đồng chí trong suốt chặng đường đã qua", Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM mong muốn ông Châu Hoàng Nhơn với kinh nghiệm và uy tín của mình sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ, đóng góp để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, khu phố thêm đoàn kết, gắn bó, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương xây dựng phường Tân Định ngày càng phát triển; là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Nhân dịp Quốc khánh 2.9, toàn Đảng bộ TP.HCM có 5.151 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng và 38 trường hợp được truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 10 người nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 8 người nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 24 người nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng...

Tin liên quan

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Quất

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Quất

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Quất, nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2.9.

Chân dung lãnh đạo chủ chốt TP.HCM mới kiện toàn

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao huy hiệu Đảng dịp sinh nhật Bác Hồ

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Văn Được TP.HCM trao huy hiệu đảng Đặng Thị Ngọc Thịnh phu quân nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phường Tân Định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận