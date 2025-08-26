Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho Phu quân nguyên Phó chủ tịch nước

Trưa 26.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng nhân dịp Quốc khánh 2.9 cho đảng viên Châu Hoàng Nhơn (ở khu phố 7, phường Tân Định).

Buổi lễ trao Huy hiệu Đảng tổ chức tại nhà riêng, cùng dự có nguyên Phó chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh.

Ông Châu Hoàng Nhơn 73 tuổi, là phu quân nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ông Nhơn từng công tác ở Quận ủy quận 1, rồi làm Trưởng trạm phát hàng quận 1, Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn, Giám đốc Trung tâm Bưu chính Sài Gòn thuộc Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn.

Tháng 12.1979, ông Nhơn được UBND TP.HCM tặng Huy hiệu TP.HCM với thành tích hoàn thành xuất sắc công tác được giao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Châu Hoàng Nhơn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết đây là một dấu mốc đầy ý nghĩa, ghi nhận chặng đường dài cống hiến và gắn bó của ông Châu Hoàng Nhơn với Đảng, với nhân dân.

Từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng (năm 1980), ông Châu Hoàng Nhơn trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp tích cực, luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc, để lại hình ảnh người cán bộ, người đảng viên gương mẫu trong lòng đồng nghiệp và tập thể.

Sau khi nghỉ hưu, ông Nhơn vẫn tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất người đảng viên, tham gia sinh hoạt tại chi bộ và khu phố; sống giản dị, hòa đồng, luôn quan tâm, đồng hành, đóng góp những ý kiến thiết thực cho công tác xây dựng Đảng và phong trào tại địa phương.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ tại buổi trao Huy hiệu Đảng ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Đồng chí đã chứng minh tuổi Đảng không chỉ là con số mà là bản lý lịch bằng vàng và là hạt giống đỏ. Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và đóng góp quý báu của đồng chí trong suốt chặng đường đã qua", Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM mong muốn ông Châu Hoàng Nhơn với kinh nghiệm và uy tín của mình sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ, đóng góp để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, khu phố thêm đoàn kết, gắn bó, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương xây dựng phường Tân Định ngày càng phát triển; là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Nhân dịp Quốc khánh 2.9, toàn Đảng bộ TP.HCM có 5.151 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng và 38 trường hợp được truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 10 người nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 8 người nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 24 người nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng...