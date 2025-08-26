Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Quất

Vũ Phượng
Vũ Phượng
26/08/2025 11:34 GMT+7

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Quất, nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2.9.

Sáng 26.8, Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Quất nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2.9.

Tham dự buổi trao tặng có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên; Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây Lê Trần Kiên, cùng đại diện gia đình cụ Quất.

tra tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (thứ 2 từ phải qua) trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ bà Trần Thị Quất

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại nhà riêng của con gái cụ Quất ở phường Gò Vấp, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông ân cần hỏi thăm về sức khỏe, cuộc sống của cụ. Ông Đặng Minh Thông chúc mừng cụ Trần Thị Quất nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, chúc cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Cụ Trần Thị Quất năm nay 95 tuổi. Quê quán ở xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên. Cụ Trần Thị Quất sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 1 thuộc Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây.

Cụ Trần Thị Quất vào Đảng ngày 6.7.1947 (khi 17 tuổi), chính thức trở thành đảng viên ngày 6.11.1947. Thời gian đầu kết nạp Đảng, cụ Trần Thị Quất là cán bộ phụ trách công tác phụ nữ, phụ trách Huyện đoàn thanh niên của xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình cũ).

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Quất - Ảnh 1.

Ông Đặng Minh Thông hỏi thăm sức khỏe của cụ Trần Thị Quất

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau đó, cụ Trần Thị Quất làm kế toán, thủ quỹ xí nghiệp gỗ, cán bộ nghiên cứu, thẩm phán tại tòa án thành phố Hải Phòng. Năm 1987, cụ Quất nghỉ hưu, sinh hoạt Đảng tại địa phương và từ tháng 5.2016 là đảng viên sinh hoạt tại phường 19, quận Bình Thạnh (nay là phường Thạnh Mỹ Tây).

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (65 tuổi, con gái cụ Trần Thị Quất) cho biết, cụ Quất vẫn nghe rõ nhưng nói chuyện nhỏ, cần có người nhà diễn đạt lại. Hằng ngày, cụ Quất dùng thức ăn, trái cây làm nhuyễn như: khoai tây, chuối, bơ...

"Gia đình tôi rất vui và tự hào khi mẹ được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Xin cảm ơn Thành ủy, phường Thạnh Mỹ Tây đã luôn quan tâm đến gia đình và trao huy hiệu sớm 2 năm cho mẹ", bà Kim Oanh chia sẻ.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Quất - Ảnh 2.

Cụ Trần Thị Quất năm nay 95 tuổi, cụ bà vào Đảng từ năm 17 tuổi

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dịp Quốc khánh 2.9, toàn Đảng bộ TP.HCM có 5.151 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng và 38 trường hợp được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đó, nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 10 người, nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 8 người, nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 24 người, nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng có 90 người, nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng có 382 người...


Tin liên quan

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao huy hiệu Đảng dịp sinh nhật Bác Hồ

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao huy hiệu Đảng dịp sinh nhật Bác Hồ

Trong dịp kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lớn tuổi, có nhiều đóng góp.

TP.HCM: Trao huy hiệu Đảng cho 170 đảng viên ở Q.1

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM Quốc khánh 2.9 Thành Ủy TP.HCM huy hiệu 80 năm tuổi đảng đặng minh thông trần thị quất phường Thạnh Mỹ Tây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận