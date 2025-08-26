Phó bí thư Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Quất

Sáng 26.8, Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Quất nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2.9.

Tham dự buổi trao tặng có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên; Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây Lê Trần Kiên, cùng đại diện gia đình cụ Quất.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (thứ 2 từ phải qua) trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ bà Trần Thị Quất ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại nhà riêng của con gái cụ Quất ở phường Gò Vấp, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông ân cần hỏi thăm về sức khỏe, cuộc sống của cụ. Ông Đặng Minh Thông chúc mừng cụ Trần Thị Quất nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, chúc cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.



Cụ Trần Thị Quất năm nay 95 tuổi. Quê quán ở xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên. Cụ Trần Thị Quất sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 1 thuộc Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây.

Cụ Trần Thị Quất vào Đảng ngày 6.7.1947 (khi 17 tuổi), chính thức trở thành đảng viên ngày 6.11.1947. Thời gian đầu kết nạp Đảng, cụ Trần Thị Quất là cán bộ phụ trách công tác phụ nữ, phụ trách Huyện đoàn thanh niên của xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình cũ).

Ông Đặng Minh Thông hỏi thăm sức khỏe của cụ Trần Thị Quất

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau đó, cụ Trần Thị Quất làm kế toán, thủ quỹ xí nghiệp gỗ, cán bộ nghiên cứu, thẩm phán tại tòa án thành phố Hải Phòng. Năm 1987, cụ Quất nghỉ hưu, sinh hoạt Đảng tại địa phương và từ tháng 5.2016 là đảng viên sinh hoạt tại phường 19, quận Bình Thạnh (nay là phường Thạnh Mỹ Tây).

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (65 tuổi, con gái cụ Trần Thị Quất) cho biết, cụ Quất vẫn nghe rõ nhưng nói chuyện nhỏ, cần có người nhà diễn đạt lại. Hằng ngày, cụ Quất dùng thức ăn, trái cây làm nhuyễn như: khoai tây, chuối, bơ...

"Gia đình tôi rất vui và tự hào khi mẹ được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Xin cảm ơn Thành ủy, phường Thạnh Mỹ Tây đã luôn quan tâm đến gia đình và trao huy hiệu sớm 2 năm cho mẹ", bà Kim Oanh chia sẻ.

Cụ Trần Thị Quất năm nay 95 tuổi, cụ bà vào Đảng từ năm 17 tuổi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dịp Quốc khánh 2.9, toàn Đảng bộ TP.HCM có 5.151 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng và 38 trường hợp được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đó, nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 10 người, nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 8 người, nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 24 người, nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng có 90 người, nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng có 382 người...



