Chân dung lãnh đạo chủ chốt TP.HCM mới kiện toàn

Ngày 25.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với nhân sự chủ chốt.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM và làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ông Nguyễn Văn Nên tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên (bên phải) và ông Trần Lưu Quang (bên trái) ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trong gần 1 nhiệm kỳ qua, vị trí Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM có sự thay đổi nhiều nhất với 5 nhân sự gồm: gồm ông Trần Lưu Quang, ông Phan Văn Mãi, ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Nguyễn Hồ Hải và ông Nguyễn Thanh Nghị.

Như vậy, hiện Thường trực Thành ủy TP.HCM có 5 người, gồm Bí thư Trần Lưu Quang và 4 phó bí thư: ông Nguyễn Văn Được, ông Nguyễn Phước Lộc, Võ Văn Minh và ông Đặng Minh Thông.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

So với thời điểm cách đây gần 2 tháng khi TP.HCM hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1.7, Thường trực Thành ủy TP.HCM giảm từ 6 người còn 5 người.

Xét về độ tuổi, 5 lãnh đạo Thường trực Thành ủy TP.HCM có 2 người ở thế hệ 6X gồm ông Trần Lưu Quang (sinh năm 1967) và ông Nguyễn Văn Được (sinh năm 1968), 3 người thuộc thế hệ 7X gồm ông Nguyễn Phước Lộc (sinh năm 1970), ông Võ Văn Minh (sinh năm 1972) và ông Đặng Minh Thông (sinh năm 1977).

Giữa lãnh đạo lớn tuổi nhất là Bí thư Trần Lưu Quang và nhỏ tuổi nhất là Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông cách nhau 10 tuổi.

Bí thư Trần Lưu Quang quay lại TP.HCM sau hơn 4 năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Trần Lưu Quang, 58 tuổi, trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Quang là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có thời gian dài công tác ở tỉnh Tây Ninh cũ, trải qua các vị trí công tác, từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Tháng 2.2019, ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Hơn 2 năm sau, tháng 4.2021, ông chuyển công tác đến TP.Hải Phòng và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng.

Đến tháng 1.2023, ông Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 8.2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Quang giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, 57 tuổi, trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Được là cán bộ trưởng thành từ cơ sở trong lĩnh vực đất đai, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Long An cũ như: Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, rồi Bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 2.2025 đến nay, ông Được giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ UBND TP.HCM ngày 23.8, ông Nguyễn Văn Được được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (bên trái) tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cảnh (xã Bình Chánh) ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ông Nguyễn Phước Lộc, 55 tuổi, trình độ cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân chính trị học. Ông Lộc làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM từ tháng 9.2023 đến nay. Tháng 7.2024, ông Lộc được hiệp thương kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, là trường hợp đầu tiên cả nước một Phó bí thư cấp tỉnh kiêm chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, 53 tuổi, trình độ kỹ sư điện, cử nhân chính trị, thạc sĩ kinh tế. Ông Minh từng giữ các chức vụ quan trọng ở tỉnh Bình Dương cũ như: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Từ tháng 7.2021, ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Khi Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM từ ngày 1.7, ông Minh làm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM mới. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM diễn ra ngày 20.8, ông Võ Văn Minh được chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Đặng Minh Thông, 48 tuổi, trình độ cử nhân kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, cao cấp chính trị. Ông Thông từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Bà Rịa, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, ông Thông làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.