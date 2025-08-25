Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Sáng 25.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, TP.HCM...

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Lưu Quang được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM ẢNH: GIA HÂN

Ông Trần Lưu Quang 58 tuổi, trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Quang là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có thời gian dài công tác ở tỉnh Tây Ninh, trải qua các vị trí chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng.

Tháng 1.2011, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Quang được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và trở thành Ủy viên Trung ương Đảng chính thức từ tháng 1.2016 đến nay.

Từ năm 2010 đến tháng 2.2019, ông Trần Lưu Quang lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Vào tháng 2.2019, ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Hơn 2 năm sau, vào tháng 4.2021, ông chuyển công tác đến TP.Hải Phòng và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng.

Đến tháng 1.2023, ông Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 8.2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Quang giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.