Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Vũ Phượng - Sỹ Đông
25/08/2025 08:12 GMT+7

Ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM sau hơn 4 năm chuyển công tác đến TP.Hải Phòng và các cơ quan Trung ương.

Sáng 25.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, TP.HCM...

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM

ẢNH: GIA HÂN

Ông Trần Lưu Quang 58 tuổi, trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Quang là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có thời gian dài công tác ở tỉnh Tây Ninh, trải qua các vị trí chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng.

Tháng 1.2011, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Quang được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và trở thành Ủy viên Trung ương Đảng chính thức từ tháng 1.2016 đến nay.

Từ năm 2010 đến tháng 2.2019, ông Trần Lưu Quang lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Vào tháng 2.2019, ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Hơn 2 năm sau, vào tháng 4.2021, ông chuyển công tác đến TP.Hải Phòng và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng.

Đến tháng 1.2023, ông Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 8.2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Quang giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM- Ảnh 2.

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Tin liên quan

Ông Trần Lưu Quang được bầu bổ sung vào Ban Bí thư

Ông Trần Lưu Quang được bầu bổ sung vào Ban Bí thư

Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Lưu Quang được T.Ư Đảng bầu bổ sung làm Ủy viên Ban Bí thư T.Ư Đảng tại Hội nghị T.Ư Đảng chiều 23.1.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng ban Kinh tế T.Ư

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Khám phá thêm chủ đề

Trần Lưu Quang Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhân sự TP.HCM Ban Chính sách chiến lược Trung ương TP.HCM Thành Ủy TP.HCM Bí thư thành ủy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận