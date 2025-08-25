Những trăn trở và lo lắng của tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

Đây là chia sẻ của ông Trần Lưu Quang tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ diễn ra sáng 25.8 tại TP.HCM.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM để nhận nhiệm vụ mới. Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Lưu Quang quay trở lại TP.HCM nhận nhiệm vụ mới sau hơn 4 năm luân chuyển công tác ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cảm ơn trân trọng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và các Ủy viên Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ mới hết sức nặng nề, với sự tin tưởng và kỳ vọng.

Ông cũng gửi lời cảm ơn ông Nguyễn Văn Nên và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tiếp nhận bản thân ông như một người đồng chí, bạn bè.

"Đã 4 năm 3 tháng và 21 ngày, tôi có cơ hội quay về mảnh đất này để đồng hành cùng các đồng chí trong sự phát triển của thành phố", ông Quang chia sẻ, và cho biết đây là niềm vui lớn của bản thân, gia đình và những nơi từng công tác.

Ông Trần Lưu Quang, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ khi nhận nhiệm vụ mới ẢNH: NHẬT THỊNH

"Niềm vui là lớn, vinh dự là có nhưng suy nghĩ và cảm xúc lớn nhất lúc này là sự trăn trở và lo lắng. Trăn trở bởi vì nhiệm vụ giao cho thành phố cực kỳ lớn. Lo lắng bởi vì sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân thành phố. Sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không chỉ vì sự tăng trưởng của TP.HCM mà còn vì sự phát triển của doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ", tân Bí thư Thành ủy TP.HCM nói thêm.

Ông Trần Lưu Quang cho biết điều trăn trở và lo lắng nhất là mọi người sẽ kết nối với nhau như thế nào để tạo ra sức mạnh, đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức dù đến từ địa phương nào thì cũng đều suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong chủ thể mới và không gian phát triển mới của TP.HCM hiện nay.

Quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang, 58 tuổi, trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Quang là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có thời gian dài công tác ở tỉnh Tây Ninh, trải qua các vị trí công tác, từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Tháng 2.2019, ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Hơn 2 năm sau, tháng 4.2021, ông chuyển công tác đến TP.Hải Phòng và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng.

Đến tháng 1.2023, ông Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 8.2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Quang giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.