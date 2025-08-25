Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những trăn trở và lo lắng của tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

Sỹ Đông - Vũ Phượng
25/08/2025 10:10 GMT+7

'Niềm vui là lớn, vinh dự là có nhưng suy nghĩ và cảm xúc lớn nhất lúc này là sự trăn trở và lo lắng", ông Trần Lưu Quang chia sẻ khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đây là chia sẻ của ông Trần Lưu Quang tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ diễn ra sáng 25.8 tại TP.HCM.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM để nhận nhiệm vụ mới. Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những trăn trở và lo lắng của tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang- Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang quay trở lại TP.HCM nhận nhiệm vụ mới sau hơn 4 năm luân chuyển công tác

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cảm ơn trân trọng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và các Ủy viên Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ mới hết sức nặng nề, với sự tin tưởng và kỳ vọng.

Ông cũng gửi lời cảm ơn ông Nguyễn Văn Nên và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tiếp nhận bản thân ông như một người đồng chí, bạn bè.

"Đã 4 năm 3 tháng và 21 ngày, tôi có cơ hội quay về mảnh đất này để đồng hành cùng các đồng chí trong sự phát triển của thành phố", ông Quang chia sẻ, và cho biết đây là niềm vui lớn của bản thân, gia đình và những nơi từng công tác.

Những trăn trở và lo lắng của tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang- Ảnh 2.

Ông Trần Lưu Quang, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ khi nhận nhiệm vụ mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Niềm vui là lớn, vinh dự là có nhưng suy nghĩ và cảm xúc lớn nhất lúc này là sự trăn trở và lo lắng. Trăn trở bởi vì nhiệm vụ giao cho thành phố cực kỳ lớn. Lo lắng bởi vì sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân thành phố. Sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không chỉ vì sự tăng trưởng của TP.HCM mà còn vì sự phát triển của doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ", tân Bí thư Thành ủy TP.HCM nói thêm.

Ông Trần Lưu Quang cho biết điều trăn trở và lo lắng nhất là mọi người sẽ kết nối với nhau như thế nào để tạo ra sức mạnh, đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức dù đến từ địa phương nào thì cũng đều suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong chủ thể mới và không gian phát triển mới của TP.HCM hiện nay.

Quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang, 58 tuổi, trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Quang là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có thời gian dài công tác ở tỉnh Tây Ninh, trải qua các vị trí công tác, từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Tháng 2.2019, ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Hơn 2 năm sau, tháng 4.2021, ông chuyển công tác đến TP.Hải Phòng và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng.

Đến tháng 1.2023, ông Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 8.2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Quang giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Những trăn trở và lo lắng của tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang- Ảnh 3.

Quá trình công tác của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Tin liên quan

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM sau hơn 4 năm chuyển công tác đến TP.Hải Phòng và các cơ quan Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Nên trở lại Hà Nội nhận trọng trách mới

Ông Nguyễn Văn Nên xúc động: 'Tôi biết ơn sâu nặng đồng bào TP.HCM'

Khám phá thêm chủ đề

Trần Lưu Quang Bí thư Thành ủy TP.HCM tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang lãnh đạo thành ủy TP.HCM Tổng Bí thư Tô Lâm Nguyễn Văn Nên TP.HCM nhân sự TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận