Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Văn Nên xúc động: 'Tôi biết ơn sâu nặng đồng bào TP.HCM'

Vũ Phượng - Sỹ Đông
25/08/2025 09:39 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Nên xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng và đồng bào TP.HCM - nơi ông từng sống, cống hiến, trăn trở từng ngày, đồng hành cùng nhân dân, phục vụ nhân dân là cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi.

Sáng 25.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 3 để triển khai lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên xúc động: 'Tôi biết ơn sâu nặng đồng bào TP.HCM' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nên xúc động vì những ngày tháng gắn bó với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đồng thời, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên mãi khắc ghi ngày tháng ở TP.HCM

Phát biểu bàn giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Nên dành nhiều thời gian bày tỏ xúc động về những ngày tháng gắn bó với TP.HCM.

Đầu tiên, ông Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố cả nước luôn sâu sát, động viên, chia sẻ kịp thời giúp TP.HCM có được diện mạo như ngày hôm nay.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM xúc động cảm ơn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ TP.HCM các thời kỳ, lãnh đạo các cấp, tướng lĩnh, sĩ quan, lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu và đang sinh sống trên địa bàn, các bậc lão thành, chuyên gia, khoa học, văn sĩ, trí thức, nhà báo, doanh nghiệp, bậc tu hành. Bạn bè quốc tế đã sát cánh, sẻ chia bằng nhiều cách, nhiều phương diện giúp ông và Đảng bộ TP.HCM hoàn thành trọng trách nhiệm kỳ để có được cuộc bàn giao ý nghĩa hôm nay và tập thể Đảng bộ TP.HCM hoàn thành trọng trách nhiệm kỳ để có cuộc bàn giao ý nghĩa này.

Ông Nguyễn Văn Nên xúc động: 'Tôi biết ơn sâu nặng đồng bào TP.HCM' - Ảnh 2.

Trước khi hội nghị bắt đầu, ông Nguyễn Văn Nên đi bắt tay từng người cảm ơn vì sự đồng hành, gắn bó

ẢNH: NHẬT THỊNH

"TP.HCM đã đi qua chặng đường đầy thử thách gian nan có lúc tưởng chừng không thể qua nổi. Điều giúp chúng ta vượt qua là tinh thần đoàn kết dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào", ông Nên bày tỏ.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ sẽ khó quên những ngày tháng cam go khốc liệt, những nghĩa cử của đồng bào đồng chí đã đồng cam cộng khổ, nhường cơm sẻ áo nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn, có những khoảnh khắc đời thường ko thể nào quên và những sự lặng lẽ làm lay động lòng người.

Ông Nguyễn Văn Nên xúc động nói: "Hôm nay, tôi không chỉ đứng đây nói lời chia tay mà tỏ lòng biết ơn sâu nặng đồng bào đồng chí. TP.HCM nơi tôi từng sống, cống hiến, trăn trở từng ngày, đồng hành cùng nhân dân, phục vụ nhân dân là cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi. Thời gian qua, tôi dù đã nỗ lực hết mình nhưng còn nhiều điều chưa làm được, nhiều công việc còn dở dang, có việc chưa hài lòng, trong đó có hạn chế, yếu kém tôi nghiêm túc kiểm điểm. Tôi sẽ bàn giao những gì có thể để các đồng chí nối tiếp cố gắng thực hiện thời gian tới".

Ông Nguyễn Văn Nên xúc động: 'Tôi biết ơn sâu nặng đồng bào TP.HCM' - Ảnh 3.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trong hội nghị

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nên chia sẻ, Đảng bộ, chính quyền TP.HCM đã cùng nhau trải qua nhiệm kỳ không dễ dàng, đại dịch đau thương, mất mát cùng tác động từ bên ngoài, biến động từ bên trong, những chuyện cũ phải giải quyết dứt khoát, đổi mới phải thực hiện ngay là thử thách lớn chưa từng có .

Tuy nhiên, trong khó khăn thử thách, TP.HCM thấy được sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị, người dân thành phố, thấy những con người bình dị mà cao cả, lặng lẽ mà quả cảm, thấy những người sống giản đơn, mộc mạc nhưng bao dung đầy nghĩa tình, họ đã sống hành động lặng lẽ nhưng có nghĩa khí.

Ông Nên bày tỏ, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, TP.HCM đã thấy những thấy người chăm sóc người bệnh lây nhiễm, lo hậu sự cho người quá cố, nuôi trẻ mồ côi, góp việc tử tế thành bài, gom điều hay lẽ phải kể cho nhau nghe và nhiều gương sáng, sống và làm việc hằng ngày trong đời sống cộng đồng, tất cả đều có chung một trách nhiệm, tấm lòng và tình yêu thương thành phố.

Ông Nguyễn Văn Nên xúc động: 'Tôi biết ơn sâu nặng đồng bào TP.HCM' - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ sẽ mãi khắc ghi những kỷ niệm khi gắn bó với TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau cùng, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, TP.HCM đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho cuộc bàn giao, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp thành công trước thời gian quy định, văn kiện, phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất đã được Bộ Chính trị thông qua, các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều hoàn thành, thành phố mới sau sắp xếp đã vận hành khá đồng bộ, tương đối suôn sẻ.

Hiện những khó khăn vướng mắc của TP.HCM đã được nhận diện, tháo gỡ. Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất thành công, chúc Ban Chấp hành khóa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ 2025 – 2030, chúc TP.HCM, phát huy ưu điểm, vượt qua thách thức để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cả nước.


Tin liên quan

Ông Nguyễn Văn Nên trở lại Hà Nội nhận trọng trách mới

Ông Nguyễn Văn Nên trở lại Hà Nội nhận trọng trách mới

Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM và được Bộ Chính trị phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Bí thư Nguyễn Văn Nên đưa ra đáp án bài toán cán bộ TP.HCM 'vừa thừa vừa thiếu'

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Văn Nên Thành Ủy TP.HCM Đồng Bào TP.HCM người dân TP.HCM Bí thư Thành ủy TP.HCM TP.HCM ông nguyễn văn nên nhận nhiệm vụ mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận