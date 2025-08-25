Ông Nguyễn Văn Nên xúc động: 'Tôi biết ơn sâu nặng đồng bào TP.HCM'

Sáng 25.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 3 để triển khai lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên xúc động vì những ngày tháng gắn bó với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Đồng thời, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên mãi khắc ghi ngày tháng ở TP.HCM

Phát biểu bàn giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Nên dành nhiều thời gian bày tỏ xúc động về những ngày tháng gắn bó với TP.HCM.

Đầu tiên, ông Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố cả nước luôn sâu sát, động viên, chia sẻ kịp thời giúp TP.HCM có được diện mạo như ngày hôm nay.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM xúc động cảm ơn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ TP.HCM các thời kỳ, lãnh đạo các cấp, tướng lĩnh, sĩ quan, lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu và đang sinh sống trên địa bàn, các bậc lão thành, chuyên gia, khoa học, văn sĩ, trí thức, nhà báo, doanh nghiệp, bậc tu hành. Bạn bè quốc tế đã sát cánh, sẻ chia bằng nhiều cách, nhiều phương diện giúp ông và Đảng bộ TP.HCM hoàn thành trọng trách nhiệm kỳ để có được cuộc bàn giao ý nghĩa hôm nay và tập thể Đảng bộ TP.HCM hoàn thành trọng trách nhiệm kỳ để có cuộc bàn giao ý nghĩa này.

Trước khi hội nghị bắt đầu, ông Nguyễn Văn Nên đi bắt tay từng người cảm ơn vì sự đồng hành, gắn bó ẢNH: NHẬT THỊNH

"TP.HCM đã đi qua chặng đường đầy thử thách gian nan có lúc tưởng chừng không thể qua nổi. Điều giúp chúng ta vượt qua là tinh thần đoàn kết dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào", ông Nên bày tỏ.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ sẽ khó quên những ngày tháng cam go khốc liệt, những nghĩa cử của đồng bào đồng chí đã đồng cam cộng khổ, nhường cơm sẻ áo nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn, có những khoảnh khắc đời thường ko thể nào quên và những sự lặng lẽ làm lay động lòng người.

Ông Nguyễn Văn Nên xúc động nói: "Hôm nay, tôi không chỉ đứng đây nói lời chia tay mà tỏ lòng biết ơn sâu nặng đồng bào đồng chí. TP.HCM nơi tôi từng sống, cống hiến, trăn trở từng ngày, đồng hành cùng nhân dân, phục vụ nhân dân là cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi. Thời gian qua, tôi dù đã nỗ lực hết mình nhưng còn nhiều điều chưa làm được, nhiều công việc còn dở dang, có việc chưa hài lòng, trong đó có hạn chế, yếu kém tôi nghiêm túc kiểm điểm. Tôi sẽ bàn giao những gì có thể để các đồng chí nối tiếp cố gắng thực hiện thời gian tới".

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trong hội nghị ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nên chia sẻ, Đảng bộ, chính quyền TP.HCM đã cùng nhau trải qua nhiệm kỳ không dễ dàng, đại dịch đau thương, mất mát cùng tác động từ bên ngoài, biến động từ bên trong, những chuyện cũ phải giải quyết dứt khoát, đổi mới phải thực hiện ngay là thử thách lớn chưa từng có .

Tuy nhiên, trong khó khăn thử thách, TP.HCM thấy được sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị, người dân thành phố, thấy những con người bình dị mà cao cả, lặng lẽ mà quả cảm, thấy những người sống giản đơn, mộc mạc nhưng bao dung đầy nghĩa tình, họ đã sống hành động lặng lẽ nhưng có nghĩa khí.

Ông Nên bày tỏ, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, TP.HCM đã thấy những thấy người chăm sóc người bệnh lây nhiễm, lo hậu sự cho người quá cố, nuôi trẻ mồ côi, góp việc tử tế thành bài, gom điều hay lẽ phải kể cho nhau nghe và nhiều gương sáng, sống và làm việc hằng ngày trong đời sống cộng đồng, tất cả đều có chung một trách nhiệm, tấm lòng và tình yêu thương thành phố.

Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ sẽ mãi khắc ghi những kỷ niệm khi gắn bó với TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau cùng, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, TP.HCM đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho cuộc bàn giao, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp thành công trước thời gian quy định, văn kiện, phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất đã được Bộ Chính trị thông qua, các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều hoàn thành, thành phố mới sau sắp xếp đã vận hành khá đồng bộ, tương đối suôn sẻ.

Hiện những khó khăn vướng mắc của TP.HCM đã được nhận diện, tháo gỡ. Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất thành công, chúc Ban Chấp hành khóa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ 2025 – 2030, chúc TP.HCM, phát huy ưu điểm, vượt qua thách thức để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cả nước.



