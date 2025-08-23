Bí thư Nguyễn Văn Nên đưa ra đáp án bài toán cán bộ TP.HCM 'vừa thừa vừa thiếu'

Thông tin trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nêu trong phần phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra chiều 23.8.

Bí thư Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ UBND TP.HCM trong việc kế thừa các nhiệm vụ của các tổ chức đảng trước đó để hình thành chức năng, nhiệm vụ cho tổ chức đảng mới theo hướng dẫn của Trung ương.

Đảng bộ UBND TP.HCM được hợp nhất trên cơ sở một phần của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, khối doanh nghiệp và Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM, tiếp đó hợp nhất với 2 Đảng bộ UBND tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu khi hình thành đơn vị hành chính mới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nên đánh giá một trong những kết quả rất quan trọng là tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từng bước phát huy hiệu quả; thực hiện phân cấp, phân quyền ngày càng hợp lý, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ động, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chất lượng dịch vụ công được nâng cao, thể hiện qua tỷ lệ hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 96% còn tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 95,6%.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Đảng bộ UBND TP.HCM quan tâm công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu.

Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý sớm các khuyết điểm, không để khuyết điểm thành vi phạm, vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, vi phạm của một người thành vi phạm của tập thể.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM diễn ra trong một ngày làm việc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đặc biệt, Bí thư Nguyễn Văn Nên đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo thống nhất trong công tác cán bộ, đồng thời nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

Thành ủy TP.HCM đang xây dựng vị trí việc làm để tránh tình trạng vừa thiếu vừa thừa như hiện nay. "Thừa đó là số lượng thì đông nhưng khi cần công việc cụ thể, tác nghiệp thực chiến thì lại thiếu", ông Nên phân tích, đồng thời cho biết Bộ Chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, lấy ý kiến để tiếp tục tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM đề nghị Đảng bộ UBND TP.HCM nghiên cứu cơ chế đặc thù để đưa 4 nghị quyết trụ cột vào cuộc sống, dành nguồn lực tương xứng để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tiếp tục triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

Ông cũng yêu cầu dồn sức giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, ngập nước, nhà trên ven kênh rạch.

Để các nghị quyết của đại hội đi vào cuộc sống và tạo ra sản phẩm, giá trị, Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý cần đưa ra chương trình trọng tâm, cụ thể trên từng lĩnh vực, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Trong đó, Đảng ủy UBND TP.HCM giữ vai trò tiên phong, gương mẫu, hành động quyết liệt, tranh thủ thời cơ…