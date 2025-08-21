Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM thành lập tổ công tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Sỹ Đông
Sỹ Đông
21/08/2025 12:38 GMT+7

Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng làm tổ trưởng.

Ngày 21.8, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (gọi tắt là tổ công tác).

Tổ công tác gồm 6 thành viên, do ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng.

Theo quyết định, tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, tham gia góp ý và đề xuất các chính sách phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM; làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức trong, ngoài nước để hoàn thiện chính sách.

Bên cạnh đó, tổ công tác sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng quốc tế, cơ sở giáo dục, cũng như các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

TP.HCM thành lập tổ công tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổ cũng có trách nhiệm góp ý và đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, đồng thời nghiên cứu cơ chế thu hút, khuyến khích chuyên gia tài chính, công nghệ tài chính và nhà đầu tư quốc tế đến làm việc tại TP.HCM.

Ngoài ra, tổ công tác sẽ tham gia góp ý đối với các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến việc xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế…

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ đặt tại TP.HCM và TP.Đà Nẵng. Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM có phạm vi dự kiến khoảng 686 ha, thuộc khu vực quận 1 (cũ) và khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). 

Ngày 19.8, tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn được khánh thành, đánh dấu sự khởi đầu trong tiến trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết địa phương đã xác định được quỹ đất 10 ha ngay trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm để xây dựng trụ sở trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, thời gian hoàn thành trong 2 - 3 năm.

Song song đó, TP.HCM sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực vận hành hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế, tuyển nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán…

