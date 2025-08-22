Ngày mai, Đảng bộ nhiều đảng viên nhất TP.HCM tổ chức đại hội

Chiều 22.8, Đảng ủy UBND TP.HCM phát đi thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự kiến diễn ra ngày 23.8 tại Hội trường Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đảng bộ UBND TP.HCM mới thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1.7 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng bộ UBND tỉnh Bình Dương và Đảng bộ UBND TP.HCM. Hiện ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đồng thời là Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để nhìn lại, đánh giá toàn diện các nhiệm vụ đã qua, quyết định phương hướng, mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới, lựa chọn lãnh đạo và xây dựng sự thống nhất trong toàn Đảng, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tham dự đại hội có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 52.606 đảng viên đang sinh hoạt tại 153 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ UBND TP.HCM là Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong số 173 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP.HCM. Ban Chấp hành Đảng bộ có 52 ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy có 13 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 11 ủy viên, Thường trực Đảng ủy có 6 ủy viên.

Đại hội xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng và an ninh và 9 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận.

Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu thể hiện quyết tâm rất cao như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 10 - 11%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD vào năm 2030, tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 35 - 40% GRDP, kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP.

Ở nhóm chỉ tiêu xã hội, đến năm 2030 đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân, 100% người dân TP.HCM được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm, 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP.HCM.

Đặc biệt, TP.HCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 sẽ đầu tư thêm 199.400 căn hộ nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn (khoảng 20.000 căn).

TP.HCM đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 di dời khoảng 20.000 căn nhà ven kênh rạch ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ UBND TP.HCM đề ra 3 chương trình đột phá về: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân và phát triển văn hóa - thể thao.

5 công trình trọng điểm mà TP.HCM tập trung từ nay đến năm 2030 gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, đường sắt đô thị, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, xây dựng đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí.

4 mục tiêu lớn của đại hội

- Xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

- Thực hiện thành công bốn trụ cột về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật và kinh tế tư nhân.

- Xây dựng TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, trở thành một đầu mối lớn về giao thông và logistics, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.