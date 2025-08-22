Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị xử lý dứt điểm dự án tứ giác Bến Thành

Sỹ Đông
Sỹ Đông
22/08/2025 11:04 GMT+7

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đề nghị phường Bến Thành quan tâm, kiến nghị để giải quyết dứt điểm các công trình xây dựng dở dang, đặc biệt là dự án tứ giác Bến Thành.

Sáng 22.8, Đảng bộ phường Bến Thành tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến dự có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông.

Phường Bến Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão, khu phố 1 và khu phố 6 của phường Cầu Ông Lãnh và khu phố 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của phường Nguyễn Thái Bình thuộc quận 1 cũ, diện tích hơn 1,8 km2, dân số khoảng 72.000 người.

Dù diện tích nhỏ và dân số không quá đông so với các phường xã khác nhưng Bến Thành có hoạt động kinh tế sôi động bậc nhất TP.HCM với hơn 6.100 doanh nghiệp và gần 7.000 hộ kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, du lịch. Nơi đây có nhiều điểm đến thu hút khách du lịch như Hội trường Thống Nhất, chợ Bến Thành, phố Tây Bùi Viện, nhà ga Bến Thành

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị tập trung tháo gỡ dự án tứ giác Bến Thành - Ảnh 1.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành báo cáo các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, cho biết trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường đặt ra 33 chỉ tiêu chủ yếu với 8 chương trình đột phá.

Đáng chú ý, phường đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 7.200 doanh nghiệp, tương đương 100 doanh nghiệp trên 1.000 dân, tính trên tổng số dân đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách trung bình tăng 8%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng trên 25% so với năm 2025, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Đến năm 2030, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên, 30% trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) đạt chuẩn quốc gia.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị tập trung tháo gỡ dự án tứ giác Bến Thành - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ở lĩnh vực đô thị, phường Bến Thành sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư sau khi được TP.HCM phân cấp, ủy quyền; hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình chỉnh trang, duy tu, sửa chữa đường hẻm, vỉa hè; vận động người dân hiến đất, đóng góp mở rộng hẻm; chuyển hóa các khu vực mua bán hàng rong, không để phát sinh chợ tạm, điểm kinh doanh và điểm giữ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hẻm...

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị tập trung tháo gỡ dự án tứ giác Bến Thành - Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Tố Nga được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 31 ủy viên ra mắt. Bà Hoàng Thị Tố Nga được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Kim Đức làm Phó bí thư Thường trực; bà Mai Thị Hồng Hoa làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Giải quyết dứt điểm các dự án dở dang

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đề nghị Đảng bộ phường Bến Thành tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Phường cần phát huy tối đa lợi thế trung tâm để phát triển kinh tế, kinh tế đêm, thương mại - dịch vụ cao cấp - du lịch văn hóa gắn với phát triển kinh tế số để đưa Bến Thành trở thành thương hiệu lan tỏa trong và ngoài nước, ai cũng muốn đến.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị tập trung tháo gỡ dự án tứ giác Bến Thành - Ảnh 4.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo đại hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Thông lưu ý phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa bền vững, chú trọng chỉnh trang hạ tầng, phấn đấu không còn những khu nhà chung cư xuống cấp; kiến nghị để giải quyết dứt điểm các công trình xây dựng dở dang (đặc biệt là công trình tại tứ giác Bến Thành) để sớm đưa vào khai thác, phát triển thương mại - dịch vụ, tránh lãng phí.

Với dân số đông, cơ cấu dân cư đa dạng, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị phường cần đặc biệt quan tâm phát triển con người toàn diện, chăm lo tốt các đối tượng chính sách, người yếu thế, gia đình khó khăn.

"Phường Bến Thành phát huy giá trị nhân văn, nghĩa tình để thực sự là phường văn minh, thông minh, hiện đại và nghĩa tình", ông Thông gửi gắm.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị tập trung tháo gỡ dự án tứ giác Bến Thành - Ảnh 5.

Dự án tứ giác Bến Thành xây dựng dang dở

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Là phường trung tâm của trung tâm có nhiều công trình trọng điểm, khu vực có đông khách quốc tế, Phó bí thư Đặng Minh Thông lưu ý phường Bến Thành phải xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xuyên suốt.

Trong đó, phường cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để hình thành tụ điểm tệ nạn, băng nhóm có tổ chức.

Địa chỉ liên hệ phường Bến Thành

  • Đảng ủy phường: số 58 - 60 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành.
  • HĐND - UBND - Trung tâm Phục vụ hành chính công phường: số 92 Nguyễn Trãi.
  • Ủy ban MTTQ Việt Nam phường: số 40 - 42 Phó Đức Chính, phường Bến Thành.
  • Công an phường: số 82A Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành.

Tin liên quan

TP.HCM: Lần đầu tiên phường Bến Thành đối thoại cùng doanh nghiệp

TP.HCM: Lần đầu tiên phường Bến Thành đối thoại cùng doanh nghiệp

Trong lần đầu tiên đối thoại cùng doanh nghiệp, phường Bến Thành nhận nhiều sự quan tâm, góp ý về phát triển phố Tây Bùi Viện, chợ Bến Thành, công trường Quách Thị Trang.

Phường Sài Gòn có Bí thư Đảng ủy là phó giáo sư 48 tuổi

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ mới

Khám phá thêm chủ đề

Bến thành tứ giác bến thành bí thư phường Bến Thành đặng minh thông Hoàng Thị Tố Nga Chợ Bến Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận