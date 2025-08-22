Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị xử lý dứt điểm dự án tứ giác Bến Thành

Sáng 22.8, Đảng bộ phường Bến Thành tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến dự có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông.

Phường Bến Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão, khu phố 1 và khu phố 6 của phường Cầu Ông Lãnh và khu phố 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của phường Nguyễn Thái Bình thuộc quận 1 cũ, diện tích hơn 1,8 km2, dân số khoảng 72.000 người.

Dù diện tích nhỏ và dân số không quá đông so với các phường xã khác nhưng Bến Thành có hoạt động kinh tế sôi động bậc nhất TP.HCM với hơn 6.100 doanh nghiệp và gần 7.000 hộ kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, du lịch. Nơi đây có nhiều điểm đến thu hút khách du lịch như Hội trường Thống Nhất, chợ Bến Thành, phố Tây Bùi Viện, nhà ga Bến Thành…

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành báo cáo các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, cho biết trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường đặt ra 33 chỉ tiêu chủ yếu với 8 chương trình đột phá.

Đáng chú ý, phường đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 7.200 doanh nghiệp, tương đương 100 doanh nghiệp trên 1.000 dân, tính trên tổng số dân đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách trung bình tăng 8%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng trên 25% so với năm 2025, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Đến năm 2030, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên, 30% trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) đạt chuẩn quốc gia.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ở lĩnh vực đô thị, phường Bến Thành sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư sau khi được TP.HCM phân cấp, ủy quyền; hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình chỉnh trang, duy tu, sửa chữa đường hẻm, vỉa hè; vận động người dân hiến đất, đóng góp mở rộng hẻm; chuyển hóa các khu vực mua bán hàng rong, không để phát sinh chợ tạm, điểm kinh doanh và điểm giữ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hẻm...

Bà Hoàng Thị Tố Nga được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 31 ủy viên ra mắt. Bà Hoàng Thị Tố Nga được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Kim Đức làm Phó bí thư Thường trực; bà Mai Thị Hồng Hoa làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Giải quyết dứt điểm các dự án dở dang

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đề nghị Đảng bộ phường Bến Thành tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Phường cần phát huy tối đa lợi thế trung tâm để phát triển kinh tế, kinh tế đêm, thương mại - dịch vụ cao cấp - du lịch văn hóa gắn với phát triển kinh tế số để đưa Bến Thành trở thành thương hiệu lan tỏa trong và ngoài nước, ai cũng muốn đến.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Thông lưu ý phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa bền vững, chú trọng chỉnh trang hạ tầng, phấn đấu không còn những khu nhà chung cư xuống cấp; kiến nghị để giải quyết dứt điểm các công trình xây dựng dở dang (đặc biệt là công trình tại tứ giác Bến Thành) để sớm đưa vào khai thác, phát triển thương mại - dịch vụ, tránh lãng phí.

Với dân số đông, cơ cấu dân cư đa dạng, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị phường cần đặc biệt quan tâm phát triển con người toàn diện, chăm lo tốt các đối tượng chính sách, người yếu thế, gia đình khó khăn.

"Phường Bến Thành phát huy giá trị nhân văn, nghĩa tình để thực sự là phường văn minh, thông minh, hiện đại và nghĩa tình", ông Thông gửi gắm.

Dự án tứ giác Bến Thành xây dựng dang dở ẢNH: SỸ ĐÔNG

Là phường trung tâm của trung tâm có nhiều công trình trọng điểm, khu vực có đông khách quốc tế, Phó bí thư Đặng Minh Thông lưu ý phường Bến Thành phải xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xuyên suốt.

Trong đó, phường cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để hình thành tụ điểm tệ nạn, băng nhóm có tổ chức.