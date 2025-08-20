Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ mới

Sáng 20.8, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 281 đại biểu.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM xác định chương trình trọng tâm là "Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên".

Tại đại hội, Ban Chấp hành gồm 35 ủy viên, Ban Thường vụ có 11 ủy viên ra mắt đại hội. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm Bí thư Đảng ủy.

5 phó bí thư Đảng ủy gồm ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng 3 phó bí thư chuyên trách gồm ông Nguyễn Khoa Hải, ông Lê Văn Phong và bà Lê Thị Hồng Nga.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Thanh Nghị, 49 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Thanh Nghị bắt đầu sự nghiệp với vị trí giảng viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, rồi làm Trưởng ban Quản lý đào tạo sau đại học và quan hệ quốc tế, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc TP.HCM.

Tháng 11.2011, ông Nghị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Đến tháng 2.2014, ông Nguyễn Thanh Nghị chuyển công tác về tỉnh Kiên Giang, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 10.2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Đến tháng 10.2020, ông Nguyễn Thanh Nghị trở lại công tác ở Bộ Xây dựng, giữ chức Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Từ tháng 1.2025 đến nay, ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Tinh gọn bộ máy để tối ưu hóa nguồn lực

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết với đặc thù Đảng bộ không có chính quyền cùng cấp nhưng Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM lại có lợi thế và vị trí quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc là những chi, đảng bộ trong các cơ quan, đơn vị trọng yếu trong hệ thống chính trị TP.HCM và ngành dọc.

Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, có trình độ cao về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Gợi mở một số định hướng cho thời gian tới, ông Nghị đề nghị đại hội quan tâm đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy và công tác tư tưởng trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM cần tập trung lãnh đạo, triển khai nghiêm túc đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đồng bộ, hợp nhất với đơn vị hành chính theo chủ trương của Đảng, đề án của Thành ủy đã ban hành.

"Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy không chỉ là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, mà còn là một bước đi chiến lược để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh", ông Nghị nhấn mạnh.

Nâng tầm chất lượng công tác tham mưu

Đánh giá Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM là nơi tập trung nhân lực có trình độ chất lượng cao và giữ trọng trách quan trọng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị lưu ý các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phải thật sự tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải thể hiện ý chí quyết tâm chính trị, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ trong triển khai thực nhiệm vụ.

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo không chỉ dừng lại ở việc ban hành nghị quyết, mà còn phải cụ thể hóa bằng những hành động, giải pháp đột phá, phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM yêu cầu nâng tầm chất lượng công tác tham mưu chiến lược ẢNH: NHẬT THỊNH

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, chuẩn mực về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ, tận tụy với công việc, là hạt nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Song song đó, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, nâng tầm chất lượng công tác tham mưu chiến lược, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tăng cường kỷ cương và phát huy vai trò dân chủ…