281 đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM

Đến dự đại hội có ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Võ Văn Minh, cho biết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM được tiến hành trong bối cảnh đất nước đã trải qua 40 năm đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Việt Nam đang vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đại hội lần này cũng là đại hội đầu tiên của Đảng bộ, đánh dấu sự đổi mới theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Bộ Chính trị với tư duy mới, tầm nhìn mới để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững; đưa TP.HCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sau khi hợp nhất 2 địa phương, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM có 6.454 đảng viên tại 22 đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Ông Võ Văn Minh cho biết đại hội có 2 nhiệm vụ hết sức quan trọng cần tập trung hoàn thành tốt gồm đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đã đạt được từ khi thành lập đến nay.

Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ.

Đoàn chủ tịch chụp hình lưu niệm cùng các đảng bộ trực thuộc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Đại hội phải xác định đúng và trúng những vấn đề cốt lõi nhằm xây dựng Đảng bộ phát triển bền vững. Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, chúng ta cần tập trung vào việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, bản lĩnh, có đủ năng lực", ông Minh cho biết thêm.

Bên cạnh đó, đại hội cũng thảo luận, đóng góp vào các văn kiện quan trọng của Đảng và TP.HCM, đảm bảo tính khách quan, dân chủ, sát với thực tế, để nghị quyết sau đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống và có tính khả thi cao.

Các đại biểu tham dự đại hội đóng góp 121 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trước phiên chính thức của đại hội, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM đã dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Tại đây, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.