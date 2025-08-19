TP.HCM: Phường An Phú Đông sẽ mở rộng đường Vườn Lài, xây cầu Vàm Thuật

Chiều 19.8, Đảng bộ phường An Phú Đông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến dự có ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Phường An Phú Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Thạnh Lộc với phường An Phú Đông của quận 12 cũ, diện tích 14,6 km2, dân số hơn 129.000 người. An Phú Đông là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua như Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), Hà Huy Giáp, Tô Ngọc Vân, Vườn Lài.

Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, phường đối diện nhiều khó khăn, thách thức như hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển, dân số tăng cơ học nhanh, số lượng trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao.

Ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường An Phú Đông chọn 4 khâu đột phá, gồm đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện; phát triển hạ tầng và kinh tế đô thị gắn với mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại dịch vụ hiện đại, khai thác lợi thế sông Sài Gòn.

Phường An Phú Đông xác định một số công trình trọng điểm gồm: xây dựng 1 bến cano, xây dựng trung tâm thương mại (tại khu vực dự án Tanimex - Ngã Tư Ga), 1 tuyến phố ẩm thực, xây dựng thêm 200 phòng học, nâng cấp 10 tuyến kênh, sửa chữa 10 cầu dân sinh xuống cấp.

Đáng chú ý, phường cũng sẽ phối hợp đầu tư xây dựng cầu Vàm Thuật và nâng cấp, mở rộng đường Vườn Lài, đường An Phú Đông 03 và đường Đông Tây 3…

Ông Nguyễn Minh Chánh làm Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú Đông gồm 27 ủy viên ra mắt. Trong đó, ông Nguyễn Minh Chánh làm Bí thư Đảng ủy, bà Hồ Thị Thủy làm Phó bí thư thường trực và bà Bùi Thị Lam Hồng làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Ông Nguyễn Minh Chánh từng giữ chức Trưởng phòng Quản lý đô thị và Phó chủ tịch UBND quận 12 cũ, trước khi làm Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông.

Tận dụng lợi thế sông Sài Gòn phát triển du lịch

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM nhận định phường An Phú Đông có diện tích tương đối lớn so với 4 phường của quận 12 cũ, nằm ở vị trí chiến lược, giáp quốc lộ 1 cũ, sông Sài Gòn nên dư địa phát triển còn nhiều.

Ông Hiếu gợi mở địa phương phát triển mạnh mẽ du lịch, tận dụng lợi thế sông Sài Gòn, nâng tầm các mô hình về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch.

Ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đồng thời, chủ động phối hợp rà soát quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu để xác định không gian, động lực phát triển mới làm cơ sở thu hút nhà đầu tư. Phường muốn kêu gọi xây dựng trung tâm thương mại thì phải điều chỉnh quy hoạch, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, không để lấn chiếm đất công.

"Nhiệm kỳ này phường phải làm tốt hơn công tác quản lý xây dựng, đất đai", ông Hiếu lưu ý, đồng thời đề nghị phường An Phú Đông nâng cao chất lượng giáo dục, bổ sung thêm trường lớp theo hình thức đầu tư công hoặc xã hội hóa, đảm bảo tốt nhất các điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng quản trị của nhà trường…

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú Đông nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Địa chỉ liên hệ phường An Phú Đông