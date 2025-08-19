Phường Sài Gòn có Bí thư Đảng ủy là phó giáo sư 48 tuổi

Sáng 19.8, Đảng bộ phường Sài Gòn, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 160 đại biểu, thay mặt 4.041 đảng viên đại diện 90 tổ chức Đảng trực thuộc. Đến dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Phường Sài Gòn thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ phường Bến Nghé với một phần phường Đa Kao, phường Nguyễn Thái Bình của quận 1 cũ, rộng hơn 3 km2, dân số hơn 47.000 người.

Phường Sài Gòn là trung tâm hành chính của TP.HCM, nơi hoạt động kinh tế sôi động với hơn 9.980 doanh nghiệp và 3.950 hộ kinh doanh, tập trung loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ, tài chính, logistics, du lịch cao cấp.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn cho biết trong nhiệm kỳ tới, phường sẽ thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quản lý đô thị thông minh; đổi mới sáng tạo, thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các tập đoàn lớn trong nước đến đầu tư và trú đóng trên địa bàn phường.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trên cơ sở đó, phường tận dụng mọi thời cơ, nguồn lực tập trung phát triển nền kinh tế thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính hướng đến xây dựng phường Sài Gòn trở thành trung tâm thương mại tự do của TP.HCM.

Đồng thời, tăng cường hợp tác, quảng bá, đẩy mạnh phát triển các điểm đến thu hút du lịch quốc tế với nhiều sản phẩm chất lượng cao, đa dạng, hiện đại, gìn giữ và bảo tồn được bản sắc, hồn cốt của văn hóa truyền thống, đảm bảo giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc.

Phường Sài Gòn phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị thông minh, phát triển hiện đại, chất lượng sống tốt.

Phường Sài Gòn phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị thông minh, phát triển hiện đại ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt. Ông Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; bà Lê Thị Lan Chi làm Phó bí thư thường trực; ông Vũ Nguyễn Quang Vinh làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Ông Nguyễn Tấn Phát, 48 tuổi, trình độ phó giáo sư - tiến sĩ kinh tế chính trị, cao cấp lý luận chính trị. Ông Phát từng giữ chức Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ kiêm Trưởng khoa Chính trị - Hành chính thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM. Từ ngày 1.7 đến nay, ông Phát là Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo đại hội





Phát triển thương mại dịch vụ với trung tâm tài chính quốc tế

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao điểm sáng của phường Sài Gòn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là hồi phục kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19.

Phường đã phát huy lợi thế là nơi đóng trụ sở của nhiều cơ quan Trung ương, nhiều di tích, ngành tài chính, ngân hàng phát triển mạnh, có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thành phố, đô thị được chỉnh trang sạch đẹp.

Ông Được đề nghị phường Sài Gòn trong thời gian tới phát huy các lợi thế của địa phương gắn với định hướng phát triển "3 hành lang", "5 trụ cột" của TP.HCM. Theo đó, phường cần phát triển thương mại dịch vụ với trung tâm tài chính quốc tế, phát huy nguồn nhân lực trình độ cao trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo TP.HCM lưu ý địa phương phải tập trung đảm bảo an ninh trật tự ở một địa bàn trọng yếu, tiếp tục hoàn thiện và nâng chất chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả…

