TP.HCM: Ông Nguyễn Đông Tùng làm Bí thư phường Phú Nhuận

Sáng 19.8, Đảng bộ phường Phú Nhuận tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng 168 đại biểu đại diện cho 2.010 đảng viên trên địa bàn.

Phường Phú Nhuận nằm ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, hoạt động thương mại diễn ra sôi động cùng cơ sở hạ tầng hoàn thiện, trình độ dân trí tương đối đồng đều, thành phần dân tộc, tôn giáo đa dạng đã hình thành nên địa phương có nhiều tiềm năng, triển vọng phát triển trong tương lai.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Phú Nhuận tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng sống, bảo đảm các chính sách an sinh hỗ trợ nhóm yếu thế, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.



Phường đồng thời đặt mục tiêu đột phá về xây dựng đô thị xanh và phát triển bền vững, khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện môi trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận gồm 33 ủy viên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận gồm 33 ủy viên đã ra mắt. Trong đó, ông Nguyễn Đông Tùng làm Bí thư, bà Trần Thị Mai Lý làm Phó bí thư thường trực và bà Nguyễn Thị Như Ý làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Ông Nguyễn Đông Tùng sinh năm 1971. Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM). Trình độ: cử nhân khoa học ngành giáo dục chính trị, cử nhân luật, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước khi giữ chức Bí thư phường Phú Nhuận, ông Nguyễn Đông Tùng từng giữ chức Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận.

Phường Phú Nhuận phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương sân bay Tân Sơn Nhất

Phát biểu tại đại hội, thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị phường Phú Nhuận phát huy lợi thế là địa bàn cửa ngõ giao thương sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà dự thảo báo cáo chính trị đã thông qua.

Phường Phú Nhuận cần tăng cường các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương; tập trung xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, tài chính…

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Thường xuyên rà soát, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin vận hành xuyên suốt, an toàn; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo... Phường cần xây dựng các giải pháp nhằm khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ", thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền lưu ý, phường Phú Nhuận cần quan tâm phối hợp xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển mảng xanh. Trong đó, phường Phú Nhuận phải tập trung nâng cao chất lượng sống, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận cơ hội phát triển công bằng, nâng cao chỉ số hạnh phúc, lấy con người làm trung tâm và mục tiêu của phát triển.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đồng thời đề nghị phường Phú Nhuận tuyên truyền, thuyết phục người dân tháo dỡ "chuồng cọp" (các ô rào chắn) ở các chung cư để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, vận động từng nhà dân làm cửa thoát hiểm; tuyên truyền cho người dân nắm bắt thông tin để tránh sập bẫy lừa đảo qua mạng.