Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM triệu tập 550 đại biểu

Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định phân bổ đại biểu các đảng bộ phường, xã, đặc khu và đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM phân bổ đại biểu các đảng bộ phường, xã, đặc khu và đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất căn cứ vào số lượng đảng viên và đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Đại biểu được triệu tập là 550 đại biểu, trong đó có 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự kiến diễn ra đầu tháng 10 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mức phân bổ đại biểu như sau:

Phân bổ bình quân lần đầu: phân bổ số lượng đại biểu ngang nhau cho các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, mỗi đảng bộ 1 đại biểu.

Phân bổ thêm theo số lượng đảng viên: các đảng bộ có từ 1.700 đảng viên trở lên, cứ có thêm 1.700 đảng viên thì được phân bổ thêm 1 đại biểu; với số lượng đảng viên còn lại, nếu có từ 850 đảng viên trở lên thì được thêm 1 đại biểu chỉ định. Các đảng bộ có từ 850 đến dưới 1.700 đảng viên được phân bổ 1 đại biểu.

Phân bổ thêm theo đặc điểm, tình hình của các đảng bộ: Đảng bộ Các cơ quan Đảng TP.HCM 13 đại biểu; Đảng bộ UBND TP.HCM 13 đại biểu; Đảng bộ Công an TP.HCM 8 đại biểu; Đảng bộ Quân sự TP.HCM 8 đại biểu; Đảng bộ Đại học quốc gia TP.HCM 12 đại biểu; Đảng bộ phường Chợ Lớn 1 đại biểu.

Theo Thành ủy TP.HCM, phường Chợ Lớn có nhiều tổ chức đảng là bệnh viện hạng nhất, cần phân bổ cơ cấu đội ngũ y bác sĩ đại diện cho các nhà khoa học lĩnh vực y tế.

Tiêu chuẩn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau: có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu, lý tưởng của Đảng; luôn đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết; chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về đạo đức, lối sống: đại biểu phải có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; nói đi đôi với làm; không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Về năng lực và uy tín: đại biểu phải có uy tín cao, có trình độ, kiến thức, năng lực, tư duy đổi mới và phương pháp làm việc khoa học; có khả năng phát hiện, đề xuất những vấn đề đặt ra trong thực tiễn và tích cực tham gia đóng góp vào các quyết định của Đại hội. Có điều kiện và khả năng để quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng thời, đại biểu phải bảo đảm sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra đầu tháng 10.2025.