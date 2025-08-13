Báo chí đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho văn kiện Đại hội Đảng của TP.HCM

Chiều 13.8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo, người làm báo tiêu biểu các cơ quan báo chí thành phố và cơ quan báo chí Trung ương tại TP.HCM góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận chủ trì hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mở đầu hội nghị, ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh vừa sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương vào TP.HCM từ ngày 1.7. Chủ đề của đại hội lần này tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa được mong muốn của thành phố mới phát triển trong 5 năm tới. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng của TP.HCM, vừa gầy dựng vừa xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, vừa thực hiện nhiệm vụ trong một không gian rộng mở.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy mong muốn ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp của lãnh đạo, người làm báo tiêu biểu các cơ quan báo chí thành phố và cơ quan đại diện báo chí Trung ương tại TP.HCM về dự thảo báo cáo, qua đó, khai thác được các tiềm lực, giúp cho thành phố phát triển mạnh mẽ hơn.

Hạ tầng giao thông là động lực phát triển

Nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, góp ý trong mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của báo cáo chính trị có ghi tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2 - 3% GRDP và bố trí 4 - 5% ngân sách cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Theo nhà báo Đức Trung, TP.HCM xác định phát triển khoa học công nghệ là mục tiêu lớn, quan trọng và một trong những đột phá của TP.HCM là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, mức chi đề xuất mới nằm trong khuôn khổ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chưa thấy thể hiện sự đột phá. Do đó, thành phố có thể nghiên cứu chi tăng thêm dựa trên thực tiễn nguồn lực tính toán phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn.

Nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tổng Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên cho rằng, sau hợp nhất với 2 địa phương, TP.HCM bên cạnh mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển, tích tụ nhiều nguồn lực, cũng đồng thời chịu nhiều thách thức trong phát triển, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đô thị.

Hiện TP.HCM là địa phương duy nhất nếu di chuyển bằng đường bộ từ phường này đến phường khác có khi phải đi qua tỉnh thành khác, như từ trung tâm TP.HCM (cũ) đi phường Vũng Tàu phải qua Đồng Nai. Vì vậy, thành phố cần có quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông phù hợp thực tiễn mới, kết nối và làm nền tảng phát triển theo không gian mới.

"Mới đây, cơ quan tham mưu của TP.HCM trong đề xuất về đường ven biển có đề cập trở lại công trình cầu vượt biển Cần Giờ nối Vũng Tàu. Nếu xây được cầu vượt biển nối từ Cần Giờ ra Vũng Tàu, kết hợp tuyến metro đang được đề xuất triển khai từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ, thì thời gian từ trung tâm TP.HCM đi phường Vũng Tàu chỉ còn khoảng 30 phút, mở ra không gian phát triển không phải chỉ về du lịch, dịch vụ mà còn cân bằng phát triển nội vùng trong một siêu đô thị, là động lực phát triển kinh tế vùng và cả nước", nhà báo Đức Trung chia sẻ.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cho rằng với mục tiêu đầu tư xây dựng thành phố thành trung tâm lớn về tài chính và dịch vụ, TP.HCM cần bổ sung giải pháp về xây dựng và thí điểm một "khu pháp lý thử nghiệm" cho các sản phẩm tài chính - công nghệ và tài sản số.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM ẢNH: V.P

Việc này sẽ thu hút các tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu thế giới, tạo ra một môi trường pháp lý linh hoạt, có kiểm soát để thúc đẩy đổi mới. Đồng thời, TP.HCM cần nghiên cứu, đề xuất Quốc hội cho phép thành lập Tòa án chuyên trách về Thương mại và Tài chính tại TP.HCM.

Ông Vương Quyền, Phó giám đốc Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM thì đề xuất, TP.HCM có thể nghiên cứu xây dựng trung tâm để tổ chức các sự kiện thể thao tầm khu vực như SEA Games để phục vụ người dân. Bên cạnh đó, TP.HCM cần chú trọng xây dựng chương trình, nâng cao chất lượng nông thôn mới trong nhiệm kỳ mới.

Đầu tư nguồn lực an sinh xã hội

Góp ý cho dự thảo báo cáo, nhà báo Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho rằng TP.HCM nên có chương trình tổ chức bộ máy nâng cao năng lực của chính quyền. Ông Chữ dẫn chứng, sau 1,5 tháng hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người dân phản hồi tích cực. Tuy nhiên, cấp xã có nhiều việc phải làm, cần có đội ngũ được đào tạo chuyên sâu để nâng cao năng lực của chính quyền địa phương cấp xã.

Nhà báo Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhà báo Lê Thế Chữ cũng nêu ý kiến, là thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, TP.HCM nên đưa các chương trình chăm lo người dân vào trong chương trình lớn của thành phố, có thiết chế riêng, tập trung đầu tư nguồn lực, lộ trình thực hiện rõ ràng. Ngoài ra, ông Chữ cũng đề xuất, báo cáo chính trị nên cụ thể cách để thu hút nhân lực chất lượng cao, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi người lao động…

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động góp ý, ở lĩnh vực khoa học công nghệ, thông tin truyền thông cần đề cập thêm báo chí, bởi báo chí đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị văn hóa.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Báo cáo nên có một đoạn đề cập xây dựng chiến lược truyền thông của TP.HCM trong bối cảnh mới để quảng bá du lịch trong nước, quốc tế. TP.HCM mới có nhiều lợi thế mà không phải đô thị nào trong khu vực cũng có là rừng, biển, cảng… đây là một trong những yếu tố mang tính cạnh tranh, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch trong tương lai", ông Tuân nói.