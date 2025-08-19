Ông Nguyễn Công Danh làm Bí thư phường Đông Hòa, nơi có làng Đại học Quốc gia TP.HCM

Chiều 19.8, phường Đông Hòa (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030). Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy TP.HCM dự và chỉ đạo đại hội.

Đảng bộ phường Đông Hòa (được sáp nhập từ các phường Đông Hòa, Bình Thắng, Bình An, thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ) hiện có 48 chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, với 1.718 đảng viên; dân số của phường 97.866 người.

Đại biểu Đảng bộ phường Đông Hòa biểu quyết thông qua nghị quyết ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phường Đông Hòa hiện có lợi thế về vị trí địa lý, là cửa ngõ giao thương với Đồng Nai và các phường của TP.HCM thông qua quốc lộ 1; đường Vành đai 3 TP.HCM (đang được xây dựng với nút giao Tân Vạn); cảng sông Bình Dương… và cũng là nơi có Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phường Đông Hòa nơi có Đại học Quốc gia TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Đông Hòa đã đề ra nghị quyết tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với chuyển dịch cơ cấu hợp lý: Thương mại, dịch vụ-công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp-nông nghiệp đô thị và du lịch.

Mở rộng không gian phát triển đô thị phường Đông Hòa theo hướng xây dựng đồng bộ hạ tầng, phát triển thương mại dịch vụ chất lượng cao khu vực quy hoạch phát triển đô thị và các tuyến đường giao thông trọng điểm.

Phường Đông Hòa đang có lợi thế về vị trí địa lý ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn dự kiến đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 27%. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí địa phương giảm còn dưới 0,5% đối với dân số thường trú.

Phát triển nguồn nhân lực thông qua kết nối hệ thống giáo dục Đại học Quốc gia TP.HCM

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Dương Anh Đức, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị phường Đông Hòa chú trọng gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Quan tâm chăm lo tốt lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Ông Dương Anh Đức, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đặc biệt, ông Dương Anh Đức đề nghị phường Đông Hòa phát huy lợi thế để tập trung thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cao thông qua kết nối hệ thống giáo dục và liên kết với các đơn vị của Đại học Quốc gia TP.HCM, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Khu Đại học Quốc gia TP.HCM trên địa bàn phường Đông Hòa ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các loại hình sản xuất, dịch vụ-thương mại có giá trị gia tăng cao, các ngành dịch vụ chất lượng cao.

"Tôi tin tưởng rằng bằng sự nỗ lực vươn lên, truyền thống đoàn kết gắn bó, sự quyết tâm và đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ phường Đông Hòa sẽ phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu", ông Dương Anh Đức phát biểu.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lãnh đạo và trụ sở phường Đông Hòa

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hòa.

Ông Lê Thanh Tuấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường.

Trụ sở Đảng ủy phường Đông Hòa: 201 đường ĐT.743A, khu phố Bình Thung 1, phường Đông Hòa, TP.HCM (trụ sở của UBND phường Bình An, thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ).

Ông Võ Trọng Tài, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa.

Trụ sở UBND phường và Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đông Hòa: 153 quốc lộ 1K, phường Đông Hòa (trụ sở UBND phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ).

Trụ sở Công an phường Đông Hòa: 2 đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa, TP.HCM.