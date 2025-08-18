TP.HCM: Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương làm Bí thư phường Thuận An

Ngày 18.8, phường Thuận An (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) với dự tham dự của ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM và ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Thuận An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đảng bộ phường Thuận An (sáp nhập từ các phường Hưng Định, An Thạnh và xã An Sơn thuộc thành phố Thuận An, Bình Dương trước đây) hiện có 36 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.044 đảng viên. Dân số 68.500 người.

Khu du lịch Cầu Ngang và vườn cây ăn trái Lái Thiêu ở phường Thuận An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phường Thuận An hiện đang có phần lớn diện tích vườn cây ăn trái Lái Thiêu nổi tiếng, là một lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội, du lịch... Đại hội Đảng bộ phường cũng đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 về phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ - du lịch - đô thị, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Thuận An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo hướng xanh, hiện đại; bảo tồn và phát triển vườn cây ăn trái, các đặc sản, các ngành nghề tiểu thủ công truyền thống của địa phương phục vụ phát triển thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái bền vững.

Gìn giữ và phát triển vườn trái cây Lái Thiêu ở phường Thuận An

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Minh, Phó ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đề nghị phường Thuận An tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh phường Thuận An cần chú trọng khai thác lợi thế thương mại - dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ đô thị, du lịch sinh thái ven sông Sài Gòn; giữ gìn và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản; giữ gìn bản sắc văn hóa miệt vườn; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, hạ tầng đô thị...

Không gian sinh thái ở phường Thuận An hiện nay ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Minh yêu cầu tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

"Phường Thuận An cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân", ông Nguyễn Văn Minh phát biểu.

Vườn cây ăn trái Lái Thiêu trải dài trên khắp phường Thuận An hiện nay ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về y tế, giáo dục, ông Nguyễn Văn Minh đề nghị phường Thuận An nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình; triển khai mạnh mẽ hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe người dân.

