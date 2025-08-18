Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương làm Bí thư phường Thuận An

Đỗ Trường
Đỗ Trường
18/08/2025 15:37 GMT+7

Chị Trần Thị Diễm Trinh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Thuận An (TP.HCM), nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 18.8, phường Thuận An (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) với dự tham dự của ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM và ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

TP.HCM: Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương làm Bí thư phường Thuận An - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Thuận An

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đảng bộ phường Thuận An (sáp nhập từ các phường Hưng Định, An Thạnh và xã An Sơn thuộc thành phố Thuận An, Bình Dương trước đây) hiện có 36 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.044 đảng viên. Dân số 68.500 người.

TP.HCM: Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương làm Bí thư phường Thuận An - Ảnh 2.

Khu du lịch Cầu Ngang và vườn cây ăn trái Lái Thiêu ở phường Thuận An

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phường Thuận An hiện đang có phần lớn diện tích vườn cây ăn trái Lái Thiêu nổi tiếng, là một lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội, du lịch... Đại hội Đảng bộ phường cũng đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 về phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ - du lịch - đô thị, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp.

TP.HCM: Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương làm Bí thư phường Thuận An - Ảnh 3.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Thuận An

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo hướng xanh, hiện đại; bảo tồn và phát triển vườn cây ăn trái, các đặc sản, các ngành nghề tiểu thủ công truyền thống của địa phương phục vụ phát triển thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái bền vững.

Gìn giữ và phát triển vườn trái cây Lái Thiêu ở phường Thuận An

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Minh, Phó ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đề nghị phường Thuận An tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh phường Thuận An cần chú trọng khai thác lợi thế thương mại - dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ đô thị, du lịch sinh thái ven sông Sài Gòn; giữ gìn và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản; giữ gìn bản sắc văn hóa miệt vườn; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, hạ tầng đô thị...

TP.HCM: Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương làm Bí thư phường Thuận An - Ảnh 4.

Không gian sinh thái ở phường Thuận An hiện nay

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Minh yêu cầu tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

"Phường Thuận An cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân", ông Nguyễn Văn Minh phát biểu.

TP.HCM: Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương làm Bí thư phường Thuận An - Ảnh 5.

Vườn cây ăn trái Lái Thiêu trải dài trên khắp phường Thuận An hiện nay

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về y tế, giáo dục, ông Nguyễn Văn Minh đề nghị phường Thuận An nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình; triển khai mạnh mẽ hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe người dân.

Lãnh đạo và trụ sở phường Thuận An

  • Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An
  • Ông Phan Thái Sơn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường
  • Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
  • Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thuận An: Số 289 Hưng Định 31 (trụ sở UBND phường Hưng Định cũ).

Tin liên quan

TP.HCM: Phường Thuận An có chợ lâu đời hơn cả chợ Bến Thành

TP.HCM: Phường Thuận An có chợ lâu đời hơn cả chợ Bến Thành

Phường Thuận An (TP.HCM mới) được sáp nhập từ 3 phường thuộc thành phố Thuận An trước đây. Nơi đây có ngôi chợ từ thời Pháp thuộc, và phần lớn diện tích vườn trái cây Lái Thiêu nổi tiếng trong vùng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Hai phường Lái Thiêu, Tân Phước phải quản lý tốt trật tự xây dựng

TP.HCM: Bí thư Lái Thiêu muốn đưa dịch vụ hành chính công về khu phố

Khám phá thêm chủ đề

phường Thuận An TP.HCM Thành Ủy TP.HCM Vườn cây ăn trái Lái Thiêu Đại hội Đảng bộ Tỉnh đoàn Bình Dương Nguyễn Văn Lợi du lịch vườn cây ăn trái Đảng ủy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận