TP.HCM: Phường Thuận An có chợ lâu đời hơn cả chợ Bến Thành

Theo đó, phường Thuận An hiện có diện tích trên 16 km2, dân số hơn 64.689 người, trên cơ sở sáp nhập diện tích, dân số của xã An Sơn, phường Hưng Định và phường An Thạnh (thuộc thành phố Thuận An, Bình Dương cũ).

Từ chợ Búng đến vườn cây ăn trái nổi tiếng

Theo lịch sử để lại, trên địa bàn phường An Thạnh (trước đây) có chợ Búng được xây dựng từ thời Pháp thuộc và hoạt động từ khoảng năm 1903 cho đến nay. Chợ Búng thuộc phường Thuận An hiện nay vẫn đang hoạt động bình thường và có lịch sử lâu đời hơn cả chợ Bến Thành (xây dựng từ năm 1912, đưa vào hoạt động từ năm 1914).

Chợ Búng ở phường Thuận An có từ lâu đời ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo Hội Khoa học lịch sử Bình Dương, có nhiều lý giải về tên gọi Búng, nhưng từ khoảng hơn 300 năm trước, một bộ phận người Việt di cư đến vùng Đồng Nai, Gia Định và dọc theo sông Sài Gòn lên vùng đất Lái Thiêu lúc bấy giờ đã ở lại định cư ở vùng đất có đoạn sông phình ra (đoạn cầu bà Hai, gần chợ Búng hiện nay) nên gọi tên là Búng.

Đến khoảng thế kỷ 19 thời kỳ Pháp đô hộ, chợ Búng được Pháp xây dựng để làm nơi mua bán, trao đổi hàng hóa trong vùng. Khoảng từ năm 1910 đến 1920, chợ Búng được Pháp xếp vào hạng "tứ thị" sánh ngang với Bà Rịa, Hà Tiên, Tây Ninh lúc bấy giờ.

Phường Thuận An có phần lớn diện tích vườn cây ăn trái Lái Thiêu nổi tiếng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Với vị trí tự nhiên thuận lợi, phường Thuận An nằm sát bên sông Sài Gòn cùng nhiều nhánh sông đã tạo nên một vùng đất trù phú về cây ăn trái có lịch sử trên 200 năm.

Vườn cây ăn trái Lái Thiêu có diện tích trên 1.238 ha trải dài trên 6 xã, phường thuộc thành phố Thuận An trước đây, nhưng phần lớn trong diện tích này nằm ở địa phận của xã An Sơn, phường Hưng Định và phường An Thạnh (nay sáp nhập thành phường Thuận An) với nhiều loại trái cây nổi tiếng trong đó có măng cụt (loại măng cám, chỉ vùng này mới có) nổi tiếng.

Vườn cây ăn trái Lái Thiêu trải dài bên sông Sài Gòn đoạn qua phường Thuận An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hằng năm, chính quyền địa phương thường tổ chức lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín thu hút hàng ngàn lượt khách trong vùng đến thưởng ngoạn.

Phường Thuận An mới ngoài kế thừa di sản vườn cây ăn trái Lái Thiêu để phát triển du lịch nông nghiệp, hiện đang vươn mình mạnh mẽ khi có nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia đi qua như quốc lộ 13 (đang nâng cấp mở rộng), đường Vành đai 3 TP.HCM, cầu Bình Gởi (vừa hợp long), đường ven sông Sài Gòn đang chuẩn bị đầu tư xây dựng…

Cầu Bình Gởi trên đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua phường Thuận An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lãnh đạo và trụ sở phường Thuận An

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường: Bà Trần Thị Diễm Trinh.

Chủ tịch UBND phường: Ông Nguyễn Thanh Sơn.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trung tâm phục vụ hành chính công, Công an phường: 289 đường Hưng Định 31 (trụ sở UBND phường Hưng Định cũ).