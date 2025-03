Các huyện, thành phố trực thuộc Bình Dương: TP.Thuận An ngân sách bằng 3 tỉnh gộp lại

TP.Thuận An có diện tích tự nhiên 83,71 km2, dân số 618.984 người, mật độ dân số trên 7.394 người/km2 (số liệu năm 2021). Phía nam giáp TP.Thủ Đức (TP.HCM), phía tây giáp Q.12 và H.Hóc Môn, H.Củ Chi (TP.HCM) qua sông Sài Gòn và giáp 3 thành phố của Bình Dương gồm: Dĩ An (phía đông), Thủ Dầu Một và Tân Uyên (phía bắc).

Trung tâm hành chính TP.Thuận An ở P.Lái Thiêu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Thuận An có 10 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm các phường: Lái Thiêu, An Phú, An Thạnh, Bình Hòa, Bình Chuẩn, Vĩnh Phú, Hưng Định, Bình Nhâm, Thuận Giao và xã An Sơn. Trong đó, có 3 phường trên 100.000 dân, gồm An Phú (117.106 người), Bình Hòa (105.982 người) và Thuận Giao (102.052 người).

Thuận An là thành phố có số dân lớn nhất tỉnh Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, TP.Thuận An sẽ sáp nhập 8 phường và 1 xã, thành 2 phường. Cụ thể, sáp nhập xã An Sơn và các phường An Thạnh, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Hưng Định, Vĩnh Phú, thành 1 phường (tên dự kiến P.Lái Thiêu); sáp nhập các phường Bình Chuẩn, Thuận Giao và Bình Hòa thành 1 phường (tên dự kiến P.Thuận An).

Sau khi sắp xếp, TP.Thuận An còn lại 2 phường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Thủ phủ công nghiệp

Là thành phố có diện tích nhỏ xếp thứ 2 ở Bình Dương (lớn hơn TP.Dĩ An có diện tích 60 km2), nhưng TP.Thuận An lại là thủ phủ công nghiệp của tỉnh với những khu công nghiệp (KCN) đầu tiên và lâu đời nhất.

Khu công nghiệp VSIP 1 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, KCN Việt Nam - Singapore 1 (VSIP 1) thành lập năm 1996 có diện tích 500 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, là một trong những KCN đầu tiên ở Bình Dương, hiện mở rộng phát triển ở 11 tỉnh, thành trong cả nước. KCN Việt Hương 1 diện tích 26 ha, thành lập năm 1996, tỷ lệ lấp đầy 100%; KCN Đồng An 1, sau khi mở rộng có diện tích 138,7 ha, cùng được thành lập năm 1996…

KCN Việt Hương 1 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Không chỉ là thủ phủ công nghiệp của Bình Dương, TP.Thuận An còn được biết đến với vườn trái cây Lái Thiêu dọc sông Sài Gòn, trải dài qua các phường Lái Thiêu, Bình Nhâm, Hưng Định đến xã An Sơn với tổng diện tích trên 1.089 ha.

Sông Sài Gòn uốn lượn qua TP.Thuận An, hình thành nên vườn trái cây Lái Thiêu trù phú ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

TP.Thuận An cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 14 km, hiện có các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, là cửa ngõ phía bắc của TP.HCM kết nối giao thương với các tỉnh Tây nguyên, Bình Phước… như: quốc lộ 13, đường Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành…

Quốc lộ 13 đoạn qua TP.Thuận An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo báo cáo của UBND TP.Thuận An, trong năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương này đạt 288.949 tỉ đồng; thương mại dịch vụ đạt 134.115 tỉ đồng; nông nghiệp đạt 128,42 tỉ đồng; thu ngân sách đạt 8.725 tỉ đồng.

Những nhà máy, xí nghiệp san sát nhau tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp rất lớn cho TP.Thuận An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Với con số 8.725 tỉ đồng, thu ngân sách của TP.Thuận An xếp thứ 2 trong tỉnh Bình Dương (sau TP.Thủ Dầu Một) nhưng lớn hơn tổng thu ngân sách của 3 tỉnh cộng lại gồm: Đắk Nông (3.352 tỉ đồng), Yên Bái (3.070 tỉ đồng), Kon Tum (2.052 tỉ đồng).